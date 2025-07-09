Повернення українських дітей, євроінтеграція України та тиск на РФ: Зеленський розповів про зустріч з президентом Італії Маттареллою. ВIДЕО

У середу, 10 липня, Римі відбулася зустріч президентів України та Італії Володимира Зеленського і Серджо Маттарелли. Зокрема, президенти обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ.

Про це Зеленський розповів у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустрівся в Римі з президентом Італії Серджо Маттареллою. Хороша та важлива розмова, яка підтверджує щиру дружбу між нашими народами. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за допомогу нашій державі", - розповів глава держави.

Сторони обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше", - заявив Зеленський.

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Також він подякував Італії за організацію Міжнародної конференції з питань відновлення України.

"Італійський бізнес зацікавлений брати участь у реконструкції. Відбудова нашої країни має стати одночасно її глибокою трансформацією", - додав президент.

Раніше італійські ЗМІ писали, що президент Італії Серджо Маттарелла прийняв свого українського колегу Володимира Зеленського в Квіринальському палаці.

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