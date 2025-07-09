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Новини Відео Зустріч Зеленського з президентом Італії
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Повернення українських дітей, євроінтеграція України та тиск на РФ: Зеленський розповів про зустріч з президентом Італії Маттареллою. ВIДЕО

У середу, 10 липня, Римі відбулася зустріч президентів України та Італії Володимира Зеленського і Серджо Маттарелли. Зокрема, президенти обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ.

Про це Зеленський розповів у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зустрівся в Римі з президентом Італії Серджо Маттареллою. Хороша та важлива розмова, яка підтверджує щиру дружбу між нашими народами. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за допомогу нашій державі", - розповів глава держави.

Сторони обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше", - заявив Зеленський.

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Також він подякував Італії за організацію Міжнародної конференції з питань відновлення України.

"Італійський бізнес зацікавлений брати участь у реконструкції. Відбудова нашої країни має стати одночасно її глибокою трансформацією", - додав президент.

Раніше італійські ЗМІ писали, що президент Італії Серджо Маттарелла прийняв свого українського колегу Володимира Зеленського в Квіринальському палаці.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Італія (1598) Серджо Маттарелла (1)


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...що сказав нового "зепоцйріот" для українського народу,.чого він вже не "брехав" з початку війни в Україні.???
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09.07.2025 20:52 Відповісти
Чмо пропіарилось, країна витратилась на його екскурсію, а результат нульовий. І так вже сьомий рік. Доки це бездарне чмо буде висіти баластом на шиї держави?
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09.07.2025 21:03 Відповісти
До речі,Черчіль під час Другоі Світовоі ще до початку активних бойвих дій евакуював з самих небезпечних зон і великих міст у сільску місцевість два мільйони жінок та дітей. А кільки держава евакуювала дітей-сиріт з того самого Херсону Бахмуту та Маріуполя???

За дітей з дитячих будинків цілком і повністю несе відповідальність держава, яка залишила дітей у небезпеці. Сотні тисяч дітей-сиріт кцпи вивезли на росію на органи та в порноіндустрію!!!

А воно зараз поіхало обговорювати наслідки своєі недбалості ,своіх помилок та пройобів....Хоча свою родину вивезло з краіни за тиждень до повномасштабки...
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09.07.2025 21:53 Відповісти
 
 