Зеленський та Келлог зустрілися у Римі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом у Римі 9 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та "Європейську правду".

Зустріч відбулася в рамках візиту українського президента до Риму, де головною подією 10-11 червня буде Конференція з питань відновлення України, яку цьогоріч організовує уряд Італії.

Протокольна зустріч Зеленського та Келлога перед камерами ЗМІ не передбачала заяв обох посадовців та відповідей на питання журналістів.

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Кіт Келлог входить до складу американської делегації.

На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак, а також його заступник Павло Паліса.

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