Зеленський та Келлог зустрілися у Римі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом у Римі 9 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та "Європейську правду".
Зустріч відбулася в рамках візиту українського президента до Риму, де головною подією 10-11 червня буде Конференція з питань відновлення України, яку цьогоріч організовує уряд Італії.
Протокольна зустріч Зеленського та Келлога перед камерами ЗМІ не передбачала заяв обох посадовців та відповідей на питання журналістів.
Кіт Келлог входить до складу американської делегації.
На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак, а також його заступник Павло Паліса.
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