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Новини Зустріч Зеленського та Келлога
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Зеленський та Келлог зустрілися у Римі

Зеленський зустрівся з Келлогом у Римі 9 липня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом у Римі 9 липня. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та "Європейську правду". 

Зустріч відбулася в рамках візиту українського президента до Риму, де головною подією 10-11 червня буде Конференція з питань відновлення України, яку цьогоріч організовує уряд Італії.

Протокольна зустріч Зеленського та Келлога перед камерами ЗМІ не передбачала заяв обох посадовців та відповідей на питання журналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог, імовірно, зустрінеться із Зеленським у Римі цього тижня, - ЗМІ

Кіт Келлог входить до складу американської делегації. 

На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак, а також його заступник Павло Паліса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Папу Лева XIV відвідати Україну. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Італія (1598) Рим (38) Келлог Кіт (177)


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09.07.2025 19:04 Відповісти
Єрмак Єрмак - Штати ж не хочуть його бачити - Політіко не дасть збрехати
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09.07.2025 19:05 Відповісти
а ця псіна ларьочна точно за запросом Білого Дому в Америку катається?
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09.07.2025 19:30 Відповісти
Яке там - в двері не пускають - воно в вікно лізе
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09.07.2025 19:36 Відповісти
Безтолкове чмо, вчергове, поїхало попіаритись.
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09.07.2025 19:32 Відповісти
Вже переоділи б його. Дома ходи вже в цьому.Мабуть і спати лягає в такому одягу.
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09.07.2025 19:44 Відповісти
Краще-б була зустріч з Петром біля воріт....
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09.07.2025 19:45 Відповісти
Версія для атеїстів: зустріч із Порошенко біля воріт Лукʼянівського СІЗО.
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09.07.2025 19:56 Відповісти
Кім чен зе аплодисменти с пропагандон хмарахіону тижднень будуть литися
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09.07.2025 19:59 Відповісти
 
 