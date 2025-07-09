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Новости Встреча Зеленского и Келлога
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Зеленский и Келлог встретились в Риме

Зеленский встретился с Келлогом в Риме 9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом в Риме 9 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ и "Европейскую правду".

Встреча состоялась в рамках визита украинского президента в Рим, где главным событием 10-11 июня будет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.

Протокольная встреча Зеленского и Келлога перед камерами СМИ не предусматривала заявлений обоих должностных лиц и ответов на вопросы журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог, вероятно, встретится с Зеленским в Риме на этой неделе, - СМИ

Кит Келлог входит в состав американской делегации.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Италия (1663) Рим (64) Кит Келлог (177)


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09.07.2025 19:04 Ответить
Єрмак Єрмак - Штати ж не хочуть його бачити - Політіко не дасть збрехати
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09.07.2025 19:05 Ответить
а ця псіна ларьочна точно за запросом Білого Дому в Америку катається?
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09.07.2025 19:30 Ответить
Яке там - в двері не пускають - воно в вікно лізе
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09.07.2025 19:36 Ответить
Безтолкове чмо, вчергове, поїхало попіаритись.
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09.07.2025 19:32 Ответить
Вже переоділи б його. Дома ходи вже в цьому.Мабуть і спати лягає в такому одягу.
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09.07.2025 19:44 Ответить
Краще-б була зустріч з Петром біля воріт....
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09.07.2025 19:45 Ответить
Версія для атеїстів: зустріч із Порошенко біля воріт Лукʼянівського СІЗО.
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09.07.2025 19:56 Ответить
Кім чен зе аплодисменти с пропагандон хмарахіону тижднень будуть литися
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09.07.2025 19:59 Ответить
 
 