Зеленский и Келлог встретились в Риме
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом в Риме 9 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ и "Европейскую правду".
Встреча состоялась в рамках визита украинского президента в Рим, где главным событием 10-11 июня будет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.
Протокольная встреча Зеленского и Келлога перед камерами СМИ не предусматривала заявлений обоих должностных лиц и ответов на вопросы журналистов.
Кит Келлог входит в состав американской делегации.
На встрече также присутствовали министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.
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