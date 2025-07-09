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Новости Фото Встреча Зеленского с Папой Львом XIV
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Зеленский пригласил Папу Льва XIV посетить Украину. ФОТОрепортаж

В среду, 9 июля, Папа Римский Лев XIV встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Италии. Последний пригласил понтифика посетить Украину.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за встречу и очень обстоятельный разговор с Папой Римским Львом XIV. Ценим всю поддержку и каждую молитву ради мира в Украине.

Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения", - отметил он.

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Зеленский отметил, что стороны будут продолжать наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия, все же, могла сработать.

"Поблагодарил Папу - особенно, за поддержку украинских детей, в частности - возвращенных из российской неволи. Украинские дети имеют возможность реабилитации и отдыха в Италии, и такое гостеприимство и искренность - чрезвычайно важны. Обсудили сегодня дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, похищенных Россией", - рассказал президент.

Также глава государства рассказал Папе об уважении в украинском обществе к личности Андрея Шептицкого, его поступкам, в частности - к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры.

"Надеемся, что вклад и заслуги митрополита Шептицкого получат должное признание. Пригласил Папу посетить Украину", - добавил он.

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Зеленский встретился с Папой Римским 9 июля: подробности
Зеленский встретился с Папой Римским 9 июля: подробности
Зеленский встретился с Папой Римским 9 июля: подробности
Зеленский встретился с Папой Римским 9 июля: подробности
Зеленский встретился с Папой Римским 9 июля: подробности
Зеленский встретился с Папой Римским 9 июля: подробности

Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Папа Римский (454) Лев 14 (25)


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А я бы мог бы выйти в папы римские а в мамы взять естественно тебя...
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09.07.2025 17:03 Ответить
ужгород, чи покровськ?
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09.07.2025 17:03 Ответить
Ще тра попросити понтифіка не ганяти понти про примирення з рашистами.
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09.07.2025 17:04 Ответить
Папа не приїде. А якщо таке і станеться, то візіт буде до Львова
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09.07.2025 17:05 Ответить
Папа - дякую - ліпше ти до нас
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09.07.2025 17:07 Ответить
Колись у Львові казали - приїзджай в гості,на трамваю покатаю...Тепер каже - приїзджай в Київ,в бомбосховищі посидимо...
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09.07.2025 17:07 Ответить
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09.07.2025 17:15 Ответить
Було б дуже добре аби Папа приїхав в Україну🙏
Дай Боже мудрості і сил Папі прийняти рішення приїхати в Україну якомого скоріше🙏
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09.07.2025 17:29 Ответить
конфесію змінити хоче )) і мама рімська з папою також )
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09.07.2025 17:32 Ответить
Про термос побалакали?
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09.07.2025 17:37 Ответить
З ким побалакав папа-з єрмаком?
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09.07.2025 18:02 Ответить
 
 