Зеленский пригласил Папу Льва XIV посетить Украину. ФОТОрепортаж

В среду, 9 июля, Папа Римский Лев XIV встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Италии. Последний пригласил понтифика посетить Украину.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за встречу и очень обстоятельный разговор с Папой Римским Львом XIV. Ценим всю поддержку и каждую молитву ради мира в Украине.

Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира. Сейчас только Москва отвергает это предложение, как и все другие мирные предложения", - отметил он.

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Зеленский отметил, что стороны будут продолжать наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия, все же, могла сработать.

"Поблагодарил Папу - особенно, за поддержку украинских детей, в частности - возвращенных из российской неволи. Украинские дети имеют возможность реабилитации и отдыха в Италии, и такое гостеприимство и искренность - чрезвычайно важны. Обсудили сегодня дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, похищенных Россией", - рассказал президент.

Также глава государства рассказал Папе об уважении в украинском обществе к личности Андрея Шептицкого, его поступкам, в частности - к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры.

"Надеемся, что вклад и заслуги митрополита Шептицкого получат должное признание. Пригласил Папу посетить Украину", - добавил он.

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