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Новости Визит Зеленского в Италию
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Зеленский начал визит в Рим, - Sky TG24

Зеленский прибыл с визитом в Рим. Что известно

Президент Владимир Зеленский начал свой визит в Рим.

Об этом пишет Sky TG24, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, глава государства проведет встречу с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Также, вероятно, он встретится с Папой Римским Львом XIV.

Известно, что 10-11 июля в Риме состоится четвертая международная Конференция по восстановлению Украины.

Около 3,5 тыс. участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний будут обсуждать послевоенное восстановление Украины.

Читайте: Залужному доверяют 73% украинцев, Зеленскому - 67%, - опрос

Автор: 

визит (3124) Зеленский Владимир (21170) Италия (1660)


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Топ комментарии
+12
Просто вкотре так співпало, що тут масований обстріл, а там Вова в Римі.
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09.07.2025 12:47 Ответить
+9
Чекаємо у вечері 700+ шахедів і десяток балістик/кр?
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09.07.2025 12:55 Ответить
+8
завжди так...багато людей в бомбосховищах вже так кажуть..
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09.07.2025 12:51 Ответить
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він хоч вдома буває
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09.07.2025 12:46 Ответить
Ну он 2 дні не було обстрілів - значить Вава в Києві..
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09.07.2025 13:11 Ответить
Просто вкотре так співпало, що тут масований обстріл, а там Вова в Римі.
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09.07.2025 12:47 Ответить
завжди так...багато людей в бомбосховищах вже так кажуть..
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09.07.2025 12:51 Ответить
Над секретний договорняк, тут і вангувати не треба.
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09.07.2025 12:56 Ответить
Бідоносець, сер.
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09.07.2025 12:59 Ответить
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09.07.2025 12:49 Ответить
Чекаємо у вечері 700+ шахедів і десяток балістик/кр?
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09.07.2025 12:55 Ответить
Їде през - який пройшов Рим Крим і київський схрон
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09.07.2025 12:55 Ответить
Проросійській блок у Білому Домі внідряв думку що російська- українська війна США не стосується.
тобто ВПК США не треба модернізувати зброю згідно українського досвіду, а кацапи з Китаєм у цей же час модернізують і нарощують виробництво
ВИСНОВОК - Трамп має гнати у шию усіх хто йому забивав бошку російськими тезами

ось про це Зе має розмовляти і з Римом МОДЕРНИЗАЦІЯ ЕВРОПИ ПО ЗБРОЇ ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОМУ ДОСВІДУ
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09.07.2025 13:00 Ответить
Вся надежда на перисидента, так шо не завидуйте.
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09.07.2025 13:02 Ответить
10-11 - нас знову будуть рівняти з землею..
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09.07.2025 13:13 Ответить
міжнародна Конференція з відновлення України. Джерело: https://censor.net/ua/n3562329

Не кажи гоп...
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09.07.2025 13:15 Ответить
У киян вже виробився умовний рефлекс - як тільки Зєлєнський "розпочинає візит" вони підсуваються поближче до бомбосховищ...
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09.07.2025 13:16 Ответить
яке нахрін відновлення коли щодня, щоночі вже 700+ шахедів руйнують..і недавня заява фахівців про 1000+ то вже не фантастика зовсім. Про що вони будуть говорити на тій конференції?? Походять по ресторанам, пожруть смачно в безпеці...
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09.07.2025 13:20 Ответить
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09.07.2025 13:29 Ответить
Як ми раді, вава у безпеці, катайся вава, тринькай народні гроші
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09.07.2025 13:31 Ответить
Турист 🤣
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09.07.2025 13:32 Ответить
Конференція жлоб'я - ділять шкуру невбитого ведмедя...
Як давати кошти на захист України, так усі морди роблять морозильниками. А як на "відновлення" - то злетілися, як зелені мухи на гівно. Воно й зрозуміло - на захисті країни на заробиш - геморой один. А от на "відновленні" можна неслабо підлататися.
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09.07.2025 13:33 Ответить
Нашому балаганному імітатору "верховного головнокомандувача" Зеленському треба мабуть ще трішечки ЗАХИСТОМ попіклуватися, бо при такому зеленому "керівництві" воно й відновлювати буде нічого.
Та зелені гниди не дуже сумують - ходять з усмішками на героїчних небритих рожах - адже кишені понабивали добряче - тож коли Україну дорозкрадають та доб'ють, зелене лаййно розтечеться по планеті - Земля велика.
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09.07.2025 13:37 Ответить
Тільки не довіряйте ЗЕленій сволоті бо вже була програма "Велике крадівництво".
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09.07.2025 13:41 Ответить
це означає, що сьогодні ігнорувати атаки жителям столиці не можна
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09.07.2025 14:27 Ответить
It It just got a little cheaper.
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09.07.2025 14:38 Ответить
Щось я помічаю як він виїзжає з країни починаются масові рашиські обстріли .
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09.07.2025 14:38 Ответить
Рима ВаладимЕравна Зее..
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09.07.2025 15:07 Ответить
 
 