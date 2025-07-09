Зеленский начал визит в Рим, - Sky TG24
Президент Владимир Зеленский начал свой визит в Рим.
Об этом пишет Sky TG24, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, глава государства проведет встречу с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Также, вероятно, он встретится с Папой Римским Львом XIV.
Известно, что 10-11 июля в Риме состоится четвертая международная Конференция по восстановлению Украины.
Около 3,5 тыс. участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний будут обсуждать послевоенное восстановление Украины.
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+12 Calvados
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+8 SlavaGeroyam
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тобто ВПК США не треба модернізувати зброю згідно українського досвіду, а кацапи з Китаєм у цей же час модернізують і нарощують виробництво
ВИСНОВОК - Трамп має гнати у шию усіх хто йому забивав бошку російськими тезами
ось про це Зе має розмовляти і з Римом МОДЕРНИЗАЦІЯ ЕВРОПИ ПО ЗБРОЇ ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОМУ ДОСВІДУ
Не кажи гоп...
Як давати кошти на захист України, так усі морди роблять морозильниками. А як на "відновлення" - то злетілися, як зелені мухи на гівно. Воно й зрозуміло - на захисті країни на заробиш - геморой один. А от на "відновленні" можна неслабо підлататися.
Та зелені гниди не дуже сумують - ходять з усмішками на героїчних небритих рожах - адже кишені понабивали добряче - тож коли Україну дорозкрадають та доб'ють, зелене лаййно розтечеться по планеті - Земля велика.