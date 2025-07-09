Зеленский начал визит в Рим, - Sky TG24

Президент Владимир Зеленский начал свой визит в Рим.

Об этом пишет Sky TG24, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, глава государства проведет встречу с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Также, вероятно, он встретится с Папой Римским Львом XIV.

Известно, что 10-11 июля в Риме состоится четвертая международная Конференция по восстановлению Украины.

Около 3,5 тыс. участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний будут обсуждать послевоенное восстановление Украины.

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