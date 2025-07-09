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Новини Візит Зеленського до Італії
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Зеленський розпочав візит до Риму, - Sky TG24

Зеленський прибув із візитом до Риму. Що відомо

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Риму.

Про це пише Sky TG24, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, глава держави проведе зустріч з італійським колегою Серджо Маттареллою. Також, ймовірно, він зустрінеться із Папою Римським Левом XIV.

Відомо, що 10-11 липня у Римі відбудеться четверта міжнародна Конференція з відновлення України.

Близько 3,5 тис. учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній обговорюватимуть післявоєнне відновлення України.

Читайте: Залужному довіряють 73% українців, Зеленському - 67%, - опитування

Автор: 

візит (1626) Зеленський Володимир (24673) Італія (1594)


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Топ коментарі
+6
Просто вкотре так співпало, що тут масований обстріл, а там Вова в Римі.
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09.07.2025 12:47 Відповісти
+4
завжди так...багато людей в бомбосховищах вже так кажуть..
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09.07.2025 12:51 Відповісти
+2
він хоч вдома буває
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09.07.2025 12:46 Відповісти
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він хоч вдома буває
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09.07.2025 12:46 Відповісти
Ну он 2 дні не було обстрілів - значить Вава в Києві..
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09.07.2025 13:11 Відповісти
Просто вкотре так співпало, що тут масований обстріл, а там Вова в Римі.
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09.07.2025 12:47 Відповісти
завжди так...багато людей в бомбосховищах вже так кажуть..
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09.07.2025 12:51 Відповісти
Над секретний договорняк, тут і вангувати не треба.
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09.07.2025 12:56 Відповісти
Бідоносець, сер.
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09.07.2025 12:59 Відповісти
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09.07.2025 12:49 Відповісти
Чекаємо у вечері 700+ шахедів і десяток балістик/кр?
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09.07.2025 12:55 Відповісти
Їде през - який пройшов Рим Крим і київський схрон
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09.07.2025 12:55 Відповісти
Проросійській блок у Білому Домі внідряв думку що російська- українська війна США не стосується.
тобто ВПК США не треба модернізувати зброю згідно українського досвіду, а кацапи з Китаєм у цей же час модернізують і нарощують виробництво
ВИСНОВОК - Трамп має гнати у шию усіх хто йому забивав бошку російськими тезами

ось про це Зе має розмовляти і з Римом МОДЕРНИЗАЦІЯ ЕВРОПИ ПО ЗБРОЇ ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОМУ ДОСВІДУ
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09.07.2025 13:00 Відповісти
Вся надежда на перисидента, так шо не завидуйте.
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09.07.2025 13:02 Відповісти
10-11 - нас знову будуть рівняти з землею..
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09.07.2025 13:13 Відповісти
міжнародна Конференція з відновлення України. Джерело: https://censor.net/ua/n3562329

Не кажи гоп...
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09.07.2025 13:15 Відповісти
У киян вже виробився умовний рефлекс - як тільки Зєлєнський "розпочинає візит" вони підсуваються поближче до бомбосховищ...
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09.07.2025 13:16 Відповісти
яке нахрін відновлення коли щодня, щоночі вже 700+ шахедів руйнують..і недавня заява фахівців про 1000+ то вже не фантастика зовсім. Про що вони будуть говорити на тій конференції?? Походять по ресторанам, пожруть смачно в безпеці...
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09.07.2025 13:20 Відповісти
 
 