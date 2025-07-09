Зеленський розпочав візит до Риму, - Sky TG24

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Риму.

Про це пише Sky TG24, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, глава держави проведе зустріч з італійським колегою Серджо Маттареллою. Також, ймовірно, він зустрінеться із Папою Римським Левом XIV.

Відомо, що 10-11 липня у Римі відбудеться четверта міжнародна Конференція з відновлення України.

Близько 3,5 тис. учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній обговорюватимуть післявоєнне відновлення України.

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