Зеленський розпочав візит до Риму, - Sky TG24
Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Риму.
Про це пише Sky TG24, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, глава держави проведе зустріч з італійським колегою Серджо Маттареллою. Також, ймовірно, він зустрінеться із Папою Римським Левом XIV.
Відомо, що 10-11 липня у Римі відбудеться четверта міжнародна Конференція з відновлення України.
Близько 3,5 тис. учасників, понад 100 офіційних делегацій, 40 міжнародних організацій та 2000 компаній обговорюватимуть післявоєнне відновлення України.
Топ коментарі
+6 Calvados
показати весь коментар09.07.2025 12:47 Відповісти Посилання
+4 SlavaGeroyam
показати весь коментар09.07.2025 12:51 Відповісти Посилання
+2 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар09.07.2025 12:46 Відповісти Посилання
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тобто ВПК США не треба модернізувати зброю згідно українського досвіду, а кацапи з Китаєм у цей же час модернізують і нарощують виробництво
ВИСНОВОК - Трамп має гнати у шию усіх хто йому забивав бошку російськими тезами
ось про це Зе має розмовляти і з Римом МОДЕРНИЗАЦІЯ ЕВРОПИ ПО ЗБРОЇ ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОМУ ДОСВІДУ
Не кажи гоп...