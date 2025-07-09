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Новини Фото Зустріч Зеленського з Папою Левом XIV
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Зеленський запросив Папу Лева XIV відвідати Україну. ФОТОрепортаж

У середу, 9 липня, Папа Римський Лев XIV зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським в Італії. Останній запросив понтифіка відвідати Україну.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за зустріч і дуже ґрунтовну розмову з Папою Римським Левом XIV. Цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні.

Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що сторони будуть й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати.

"Подякував Папі особливо за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі. Українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими. Обговорили сьогодні подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія", - розповів президент.

Також голова держави розповів Папі про повагу в українському суспільстві до постаті Андрея Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри.

"Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького отримають належне визнання. Запросив Папу відвідати Україну", - додав він.

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Зеленський зустрівся з Папою Римським 9 липня: деталі
Зеленський зустрівся з Папою Римським 9 липня: деталі
Зеленський зустрівся з Папою Римським 9 липня: деталі
Зеленський зустрівся з Папою Римським 9 липня: деталі
Зеленський зустрівся з Папою Римським 9 липня: деталі
Зеленський зустрівся з Папою Римським 9 липня: деталі

Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Папа Римський (338) Папа Римський Лев 14 (25)


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А я бы мог бы выйти в папы римские а в мамы взять естественно тебя...
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09.07.2025 17:03 Відповісти
ужгород, чи покровськ?
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09.07.2025 17:03 Відповісти
Ще тра попросити понтифіка не ганяти понти про примирення з рашистами.
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09.07.2025 17:04 Відповісти
Папа не приїде. А якщо таке і станеться, то візіт буде до Львова
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09.07.2025 17:05 Відповісти
Папа - дякую - ліпше ти до нас
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09.07.2025 17:07 Відповісти
Колись у Львові казали - приїзджай в гості,на трамваю покатаю...Тепер каже - приїзджай в Київ,в бомбосховищі посидимо...
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09.07.2025 17:07 Відповісти
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09.07.2025 17:15 Відповісти
Було б дуже добре аби Папа приїхав в Україну🙏
Дай Боже мудрості і сил Папі прийняти рішення приїхати в Україну якомого скоріше🙏
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09.07.2025 17:29 Відповісти
конфесію змінити хоче )) і мама рімська з папою також )
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09.07.2025 17:32 Відповісти
Про термос побалакали?
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09.07.2025 17:37 Відповісти
З ким побалакав папа-з єрмаком?
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09.07.2025 18:02 Відповісти
 
 