Зеленський запросив Папу Лева XIV відвідати Україну. ФОТОрепортаж

У середу, 9 липня, Папа Римський Лев XIV зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським в Італії. Останній запросив понтифіка відвідати Україну.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за зустріч і дуже ґрунтовну розмову з Папою Римським Левом XIV. Цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні.

Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції", - зазначив він.

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Зеленський наголосив, що сторони будуть й надалі нарощувати глобальну солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати.

"Подякував Папі особливо за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі. Українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими. Обговорили сьогодні подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія", - розповів президент.

Також голова держави розповів Папі про повагу в українському суспільстві до постаті Андрея Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри.

"Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького отримають належне визнання. Запросив Папу відвідати Україну", - додав він.

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