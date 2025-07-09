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Новини Зустріч Зеленського з Папою Левом XIV
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Зеленський та Папа Лев XIV провели зустріч в Італії

Зеленський і Папа Римський в Італії 9 липня

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії. 

Про це йдеться у повідомленні Святого престолу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Святіший Отець прийняв на аудієнції його високоповажність Володимира Зеленського, президента України, та його супровід", - зазначили у пресслужбі.

Видання Ansa повідомляє, що Папа Римський прийняв Володимира Зеленського у своїй літній резиденції в Кастель Гандоло, що поблизу Риму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський 9 липня зустрінеться в Римі з президентом Італії Маттареллою, - ЗМІ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 9 липня Зеленський прибув із візитом до Риму.

Речник глави держави Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський зустрінеться з Папою Римським, президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом.

В Італії Зеленський також візьме участь у міжнародній конференції з відбудови України, яка відбудеться 10−11 липня.

Читайте також: Папа Лев XIV зустрівся з єпископами УГКЦ: Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну

Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Італія (1594) Папа Римський (336) Папа Римський Лев 14 (25)


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Топ коментарі
+11
Оце накатається на шару.Коли б ще шут за руку з папою поздоровався,якби не мудрий наріт.
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09.07.2025 15:31 Відповісти
+5
Папа Криворожский Саша уже виписав з хрущьовки...
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09.07.2025 15:32 Відповісти
+4
Куплю костюм - з відливом - і в Рим!
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09.07.2025 15:34 Відповісти
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Оце накатається на шару.Коли б ще шут за руку з папою поздоровався,якби не мудрий наріт.
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09.07.2025 15:31 Відповісти
Папа Криворожский Саша уже виписав з хрущьовки...
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09.07.2025 15:32 Відповісти
Куплю костюм - з відливом - і в Рим!
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09.07.2025 15:34 Відповісти
Турбується зеленський, за дієздатність Банку Ватікана?!
Бо черношових, він зібрав чимало навколо себе в урядовому кварталі, тому за гроші й хвилюється!?!
З отим, дивним дійством шмигаля щодо БЕБ, він он, як насвинячив, проти України! Тому, і почесав, з групою осіб, до РИМУ, там і своя нерухомість поряд…
Порошенка, не випустив за кордон, для участі в заходах …
Трускавецьку отару, туди погнав, що Світ сміявся…
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09.07.2025 15:42 Відповісти
а, киянам ночувати в метро, на паркінках або в ванних чи коридорах.
прийде час, за все відповіси!!! а поки вояжуй, гнида криворагульска.....
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09.07.2025 15:45 Відповісти
А хто це в білому плащі так із Володимиром Олександровичем фамільярничає?
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09.07.2025 15:45 Відповісти
Папа Лев та ЯнеЛохЯнеТряпка ...
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09.07.2025 15:52 Відповісти
Щось багато банів, що ж це дописувачі такого гарного пишуть про цю зустріч? Питання: для чого вона, для фотки?
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09.07.2025 16:04 Відповісти
То викривачів ботів банять.Звіжий акаунт значить бот в їхньому розумінні
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09.07.2025 16:17 Відповісти
Банять, бо нєхир срати на ПАПУ!
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09.07.2025 16:22 Відповісти
на рпц стільки не се***руть...
як на Папу..
Папа - не гундяй..
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09.07.2025 16:42 Відповісти
шо вам робиться? така нейтральна, а скоріш позитивна новина для України, а "коментатори" яду поналивали, ніби в сраці припекло. Вспокойтесь.
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09.07.2025 16:27 Відповісти
В країні війна,потужний хєрант катається по світу з нульовим результатом.В якому місці позитив для України?
Чому гундосий нічого не робить для покращення відносин з Америкою?Вимога Америки звільнення єлдака,замість цього він міняє посла!Ну не гнида,елдак важливіший для нього чим Україна.
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09.07.2025 16:37 Відповісти
про нульовий результат - це спірно. А Папа нині у Ватикані нарешті справжній і зустріч з ним - позитив. Не буду розписувати чому, бо це писати - не переписати. Самі додумаєтесь. А маркарову просили замінити не менше, ніж єрмака, тим більш від неї толку, як від козла молока, вона торгашка а не дипломат. Нехай керує своїми бізнесами, яких в Америці понавідкривала з рідньою
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09.07.2025 16:41 Відповісти
Пісюнами помірялися, зіграли на роялі.
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09.07.2025 16:47 Відповісти
..а зєля підєрмачна усе рєзвітся допоки опозиція України на "короткому повідку дозволів" від засланців кремля дермака та татарова і ніякої сцариці Зєлі.. зелені жлоби банкують..
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09.07.2025 16:54 Відповісти
 
 