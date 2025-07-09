Зеленський та Папа Лев XIV провели зустріч в Італії

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії.

Про це йдеться у повідомленні Святого престолу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Святіший Отець прийняв на аудієнції його високоповажність Володимира Зеленського, президента України, та його супровід", - зазначили у пресслужбі.

Видання Ansa повідомляє, що Папа Римський прийняв Володимира Зеленського у своїй літній резиденції в Кастель Гандоло, що поблизу Риму.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 9 липня Зеленський прибув із візитом до Риму.

Речник глави держави Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський зустрінеться з Папою Римським, президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом.

В Італії Зеленський також візьме участь у міжнародній конференції з відбудови України, яка відбудеться 10−11 липня.

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