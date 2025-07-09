Зеленський та Папа Лев XIV провели зустріч в Італії
У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії.
Про це йдеться у повідомленні Святого престолу, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці Святіший Отець прийняв на аудієнції його високоповажність Володимира Зеленського, президента України, та його супровід", - зазначили у пресслужбі.
Видання Ansa повідомляє, що Папа Римський прийняв Володимира Зеленського у своїй літній резиденції в Кастель Гандоло, що поблизу Риму.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 9 липня Зеленський прибув із візитом до Риму.
Речник глави держави Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський зустрінеться з Папою Римським, президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом.
В Італії Зеленський також візьме участь у міжнародній конференції з відбудови України, яка відбудеться 10−11 липня.
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Бо черношових, він зібрав чимало навколо себе в урядовому кварталі, тому за гроші й хвилюється!?!
З отим, дивним дійством шмигаля щодо БЕБ, він он, як насвинячив, проти України! Тому, і почесав, з групою осіб, до РИМУ, там і своя нерухомість поряд…
Порошенка, не випустив за кордон, для участі в заходах …
Трускавецьку отару, туди погнав, що Світ сміявся…
прийде час, за все відповіси!!! а поки вояжуй, гнида криворагульска.....
як на Папу..
Папа - не гундяй..
Чому гундосий нічого не робить для покращення відносин з Америкою?Вимога Америки звільнення єлдака,замість цього він міняє посла!Ну не гнида,елдак важливіший для нього чим Україна.