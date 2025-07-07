Зеленський 9 липня зустрінеться в Римі з президентом Італії Маттареллою, - ЗМІ
У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський і президент Італії Серджіо Маттарелла проведуть зустріч у Римі.
Про це пише видання La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, Маттарелла прийме Зеленського в Квіринальському палаці - резиденція президента Італії.
Повідомляється, що зустріч заплановано на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським). А наступного дня в Римі відкриється Конференція з відбудови України.
Раніше повідомлялося, що посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог буде частиною американської делегації на конференції з відновлення Україна, яка пройде у Римі 10 та 11 липня. Ймовірно, він зустрінеться із Зеленським.
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А слабо зараз із скумрією відвідати пляж в Одесі як під час піар компанії своєї команди 2019р?
"А чого мені боятися?" - здивувався Зеленський."Так вода холодна, +16,3 градуси", - попередила турботлива жінка.Зеленського це не порадувало, але й не зупинило, і він підбадьорив свою команду: "Ох*еніти. Ось ці свої +23, Кірюша, можеш... Ну, 16,3, так 16,3!"