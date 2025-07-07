Зеленський 9 липня зустрінеться в Римі з президентом Італії Маттареллою, - ЗМІ

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський і президент Італії Серджіо Маттарелла проведуть зустріч у Римі.

Про це пише видання La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Маттарелла прийме Зеленського в Квіринальському палаці - резиденція президента Італії.

Повідомляється, що зустріч заплановано на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським). А наступного дня в Римі відкриється Конференція з відбудови України.

Раніше повідомлялося, що посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог буде частиною американської делегації на конференції з відновлення Україна, яка пройде у Римі 10 та 11 липня. Ймовірно, він зустрінеться із Зеленським.

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