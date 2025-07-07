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Новини Відбудова України після війни Зустріч Зеленського з президентом Італії
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Зеленський 9 липня зустрінеться в Римі з президентом Італії Маттареллою, - ЗМІ

Зеленський і Маттарелла проведуть зустріч

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський і президент Італії Серджіо Маттарелла проведуть зустріч у Римі.

Про це пише видання La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Маттарелла прийме Зеленського в Квіринальському палаці - резиденція президента Італії.

Повідомляється, що зустріч заплановано на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським). А наступного дня в Римі відкриється Конференція з відбудови України.

Раніше повідомлялося, що посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог буде частиною американської делегації на конференції з відновлення Україна, яка пройде у Римі 10 та 11 липня. Ймовірно, він зустрінеться із Зеленським.

Читайте також: Є пріоритет країн, які братимуть участь у відбудові України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24652) Італія (1593)


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Ох москалі будуть бити в цей день!
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07.07.2025 20:35 Відповісти
чекати обстрілів?
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07.07.2025 20:50 Відповісти
Президент Італії нічого не вирішує, нахруна воно туди поїхало? Лишень показати по марафону? Щоб бабці біля під'їзду розповідали який він молодець?
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07.07.2025 21:13 Відповісти
А Зеленський цього не знає що вирішує а що не вирішує італійський президент .
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07.07.2025 22:06 Відповісти
А Зеленський цього не знає .
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07.07.2025 22:07 Відповісти
там є вілла і хороший пляж)
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07.07.2025 22:10 Відповісти
літо відпустка елітні пляжі в Італії.....https://www.slidstvo.info/articles/ze-villa-italijskyj-majetok-zelenskoho-v-otochenni-rosijskyh-oliharhiv/#:~:text=%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%2015%2D%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%96%20%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%2D%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2D%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96. Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі.
А слабо зараз із скумрією відвідати пляж в Одесі як під час піар компанії своєї команди 2019р?


"А чого мені боятися?" - здивувався Зеленський."Так вода холодна, +16,3 градуси", - попередила турботлива жінка.Зеленського це не порадувало, але й не зупинило, і він підбадьорив свою команду: "Ох*еніти. Ось ці свої +23, Кірюша, можеш... Ну, 16,3, так 16,3!"
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07.07.2025 22:08 Відповісти
 
 