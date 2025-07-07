Зеленский 9 июля встретится в Риме с президентом Италии Маттареллой, - СМИ

В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Италии Серджио Маттарелла проведут встречу в Риме.

Об этом пишет издание La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, Маттарелла примет Зеленского в Квиринальском дворце - резиденция президента Италии.

Сообщается, что встреча запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому). А на следующий день в Риме откроется Конференция по восстановлению Украины.

Ранее сообщалось, что посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог будет частью американской делегации на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10 и 11 июля. Вероятно, он встретится с Зеленским.

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