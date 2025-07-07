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Новости Восстановление Украины после войны Встреча Зеленского с президентом Италии
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Зеленский 9 июля встретится в Риме с президентом Италии Маттареллой, - СМИ

Зеленский и Маттарелла проведут встречу

В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Италии Серджио Маттарелла проведут встречу в Риме.

Об этом пишет издание La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, Маттарелла примет Зеленского в Квиринальском дворце - резиденция президента Италии.

Сообщается, что встреча запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому). А на следующий день в Риме откроется Конференция по восстановлению Украины.

Ранее сообщалось, что посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог будет частью американской делегации на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10 и 11 июля. Вероятно, он встретится с Зеленским.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21149) Италия (1659)


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Ох москалі будуть бити в цей день!
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07.07.2025 20:35 Ответить
чекати обстрілів?
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07.07.2025 20:50 Ответить
 
 