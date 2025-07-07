Зеленский 9 июля встретится в Риме с президентом Италии Маттареллой, - СМИ
В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Италии Серджио Маттарелла проведут встречу в Риме.
Об этом пишет издание La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, Маттарелла примет Зеленского в Квиринальском дворце - резиденция президента Италии.
Сообщается, что встреча запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому). А на следующий день в Риме откроется Конференция по восстановлению Украины.
Ранее сообщалось, что посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог будет частью американской делегации на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10 и 11 июля. Вероятно, он встретится с Зеленским.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sem Ivan
показать весь комментарий07.07.2025 20:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Денис Брегін #559806
показать весь комментарий07.07.2025 20:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль