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Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
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Папа Лев XIV зустрівся з єпископами УГКЦ: Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну

Папа Лев XIV зустрівся з єпископами УГКЦ

У середу, 2 липня, у  Ватикані Папа Римський Лев XIV зустрівся з Синодом Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Української Греко-Католицької Церкви.

Папа Римський Лев XIV заявив про "безглузду війну", яку Росія веде проти України, і наголосив, що молиться, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну.

"Звичайно, в сучасному історичному контексті нелегко говорити про надію з вами і з людьми, довіреними вашій пастирській опіці. Нелегко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Гадаю, що те саме стосується і вас, які щодня контактують з людьми, пораненими в серці й тілі. Попри це, я отримую багато свідчень віри й надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це знак Божої сили, яка проявляється серед руїн", – сказав Папа.

"Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся на вашу батьківщину", – додав він.

У пресслужбі УГКЦ зазначили, що голова Української греко-католицької церкви Святослав подякував папі за підтримку українського народу, а також передав понтифіку списки полонених і безвісти зниклих українців.

Голова УГКЦ також запросив Папу Лева XIV здійснити візит до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Лев XIV українською звернувся до українців: Я поділяю ваш біль

Автор: 

УГКЦ (110) Папа Римський Лев 14 (25)


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Топ коментарі
+4
Лицеміри в сутанах.
Мир буває різним. Напрклад, мир наступив після окупації УНР біля ста років тому. Після настання того "миру" кацапи грабували захоплений Київ, вбивали тільки за слово українською, за вишиванку, а потім голод, Голодомор, репресії ... і все це "мирно".
Але ж - МИР, мать їх ... !

Лицемірство - це підробка переконань, почуттів, чеснот, яких людина не має. Нещирість. Є дві форми лицемірства: сповідувати віру в щось, а потім виявляти дії, що суперечать цим переконанням та погляд звисока на інших, коли ми самі помиляємось. Біблія називає лицемірство гріхом.
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03.07.2025 09:22 Відповісти
+2
А молитися потрібно за смерть ***** насправді , а мир то є вже наслідок того .... А так молимося не з тієї сторони от і результат 12й рік найбільшої війни на континенті з кінця 2 світової
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03.07.2025 09:09 Відповісти
+2
Сильно ви розумієте у молитвах. Треба молитись щоб у ***** совість прокинулась, чи щось таке
Тоді Бог воздасть йому по його справах. А прокльони нечистому ніяк не нашкодять, бо диявол його любить
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03.07.2025 09:15 Відповісти
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А молитися потрібно за смерть ***** насправді , а мир то є вже наслідок того .... А так молимося не з тієї сторони от і результат 12й рік найбільшої війни на континенті з кінця 2 світової
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03.07.2025 09:09 Відповісти
Сильно ви розумієте у молитвах. Треба молитись щоб у ***** совість прокинулась, чи щось таке
Тоді Бог воздасть йому по його справах. А прокльони нечистому ніяк не нашкодять, бо диявол його любить
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03.07.2025 09:15 Відповісти
Ну ось це і є доказ помилковості такого пвдходу, 12й рік війни ...
Як то кажуть проти фактів не попреш
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03.07.2025 09:19 Відповісти
Про які пісні мова? Якщо сердючка має право співати кацапською....
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03.07.2025 09:19 Відповісти
"Коли державу рухали до процвітання" - коли?
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03.07.2025 10:07 Відповісти
Що за хвора уява, який нафіг талібан, роспісні, самознищення ! За українську пісню в росії можуть кинути в карцер, в Україні такого не має, а то що народ противиться всьому росіянському, то дивини не має! Поштовхом для процвітання дав Ющенко, якого загнобили, після нього порох, якого загнобили! І все , процвітає тільки нинішня риго-зелена влада, між іншим і влада комунустів, кучмістів , ригів ніколи не занепадала ! А то, що руками народу вибрали спочатку зека, пізніше клоуна, через яких українці захлинаються в крові, то таке є.
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03.07.2025 10:13 Відповісти
ЩО ?????
Ви мабуть не в Україні живете і захисників рос мови і пляскі не зустрічали
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03.07.2025 14:06 Відповісти
Шановна, Ви не розумієте, що росіянська мова- це мова окупантів, путлер росіянськоязичних прийшов захищати! Чи вам і надалі какая разніца! Чому в тій же Польщі, чи Угорщині ніхто не гнобить державні мови і тільки в Україні ******** українську мову! Мої батьки родом з Челябінська, я до 1 класу говорив на росмові, але я її ненавиджу, це мова гвалтівників, фашистів і смерті!
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03.07.2025 14:13 Відповісти
Я не розумію ? Та ви ШО !
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03.07.2025 14:20 Відповісти
Біда українців, що вони не мають гонору.
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03.07.2025 14:49 Відповісти
маємо. я маю. до 2014 року я був російськомовний. зараз мене верне від неї. пробачте що втрутився у ваш діалог
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03.07.2025 17:30 Відповісти
Лицеміри в сутанах.
Мир буває різним. Напрклад, мир наступив після окупації УНР біля ста років тому. Після настання того "миру" кацапи грабували захоплений Київ, вбивали тільки за слово українською, за вишиванку, а потім голод, Голодомор, репресії ... і все це "мирно".
Але ж - МИР, мать їх ... !

Лицемірство - це підробка переконань, почуттів, чеснот, яких людина не має. Нещирість. Є дві форми лицемірства: сповідувати віру в щось, а потім виявляти дії, що суперечать цим переконанням та погляд звисока на інших, коли ми самі помиляємось. Біблія називає лицемірство гріхом.
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03.07.2025 09:22 Відповісти
Ситуація схоже повторюється
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03.07.2025 09:26 Відповісти
Ви шановний, щось плутаєте, Україна у більшості православна держава, у більшості присутні в Україні ПЦУ та УПЦМП. УГКЦ присутня у всіх областях України, але найбільше в західних! Кров'ю обливаються так звані віряни московської секти, тобто лицемірами може бути РПЦ, УПЦМП! Чи ви б-дь ходите хресними ходами до Почаєва, в Києво-Печерську лаври, пропагуєте росмір і хочете щоб ПАПА за вас вирішував питання миру? Та фіга! Переходьте в УГКЦ, об'єднайтесь, от тоді будете говорити про лицемірство!
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03.07.2025 15:18 Відповісти
" ... Чи ви б-дь ходите хресними ходами ..." - (Виділено з твоєї бздури).
Цим словом, -б-дь -, свою маму називай, бачу, вона того заслужила.
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03.07.2025 17:13 Відповісти
зло добром не зупинити
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03.07.2025 10:05 Відповісти
спасиба канешна, тока толку от тех молитв...
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03.07.2025 10:37 Відповісти
 
 