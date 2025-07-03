Папа Лев XIV зустрівся з єпископами УГКЦ: Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну
У середу, 2 липня, у Ватикані Папа Римський Лев XIV зустрівся з Синодом Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Української Греко-Католицької Церкви.
Папа Римський Лев XIV заявив про "безглузду війну", яку Росія веде проти України, і наголосив, що молиться, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну.
"Звичайно, в сучасному історичному контексті нелегко говорити про надію з вами і з людьми, довіреними вашій пастирській опіці. Нелегко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Гадаю, що те саме стосується і вас, які щодня контактують з людьми, пораненими в серці й тілі. Попри це, я отримую багато свідчень віри й надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це знак Божої сили, яка проявляється серед руїн", – сказав Папа.
"Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся на вашу батьківщину", – додав він.
У пресслужбі УГКЦ зазначили, що голова Української греко-католицької церкви Святослав подякував папі за підтримку українського народу, а також передав понтифіку списки полонених і безвісти зниклих українців.
Голова УГКЦ також запросив Папу Лева XIV здійснити візит до України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тоді Бог воздасть йому по його справах. А прокльони нечистому ніяк не нашкодять, бо диявол його любить
Як то кажуть проти фактів не попреш
Ви мабуть не в Україні живете і захисників рос мови і пляскі не зустрічали
Мир буває різним. Напрклад, мир наступив після окупації УНР біля ста років тому. Після настання того "миру" кацапи грабували захоплений Київ, вбивали тільки за слово українською, за вишиванку, а потім голод, Голодомор, репресії ... і все це "мирно".
Але ж - МИР, мать їх ... !
Лицемірство - це підробка переконань, почуттів, чеснот, яких людина не має. Нещирість. Є дві форми лицемірства: сповідувати віру в щось, а потім виявляти дії, що суперечать цим переконанням та погляд звисока на інших, коли ми самі помиляємось. Біблія називає лицемірство гріхом.
Цим словом, -б-дь -, свою маму називай, бачу, вона того заслужила.