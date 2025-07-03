Папа Лев XIV зустрівся з єпископами УГКЦ: Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну

У середу, 2 липня, у Ватикані Папа Римський Лев XIV зустрівся з Синодом Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Української Греко-Католицької Церкви.

Папа Римський Лев XIV заявив про "безглузду війну", яку Росія веде проти України, і наголосив, що молиться, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну.

"Звичайно, в сучасному історичному контексті нелегко говорити про надію з вами і з людьми, довіреними вашій пастирській опіці. Нелегко знайти слова розради для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Гадаю, що те саме стосується і вас, які щодня контактують з людьми, пораненими в серці й тілі. Попри це, я отримую багато свідчень віри й надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це знак Божої сили, яка проявляється серед руїн", – сказав Папа.

"Молюся, щоб мир якомога швидше повернувся на вашу батьківщину", – додав він.

У пресслужбі УГКЦ зазначили, що голова Української греко-католицької церкви Святослав подякував папі за підтримку українського народу, а також передав понтифіку списки полонених і безвісти зниклих українців.

Голова УГКЦ також запросив Папу Лева XIV здійснити візит до України.

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