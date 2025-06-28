Папа Лев XIV українською звернувся до українців: Я поділяю ваш біль

Папа Римський Лев XIV у День Конституції України звернувся до українців українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення опубліковано у соцмережі X.

"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", – написав він.

Папа Лев XIV наголосив, що віра українського народу зараз "піддається важкому випробуванню".

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"Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть", - додав він.