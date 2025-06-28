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Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
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Папа Лев XIV українською звернувся до українців: Я поділяю ваш біль

Папа Лев XIV звернувся до українців

Папа Римський Лев XIV у День Конституції України звернувся до українців українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення опубліковано у соцмережі X.

"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", – написав він.

Папа Лев XIV наголосив, що віра українського народу зараз "піддається важкому випробуванню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до якнайшвидшого справжнього миру в Україні

"Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть", - додав він.

Папа Лев XIV звернувся до українців

Автор: 

День Конституції (76) Папа Римський Лев 14 (23)


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Топ коментарі
+6
Мені Папи які робили хрестові походи більше подобались. А оце - я поділяю вам більш - тримайтесь - уже ООН для цього є
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28.06.2025 18:07 Відповісти
+5
от чого ви зірвались? Нарешті справжній Папа. І все що треба він ще скаже
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28.06.2025 18:16 Відповісти
+3
Якщо й цей папа диванному спецназу не до вподоби, то оберіть собі свого.
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28.06.2025 18:15 Відповісти
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Мені Папи які робили хрестові походи більше подобались. А оце - я поділяю вам більш - тримайтесь - уже ООН для цього є
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28.06.2025 18:07 Відповісти
Нема вже того куражу, коли вояки, мастили обличчя, гімном Папи. Це надихало їх, на великі справи!
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28.06.2025 18:22 Відповісти
А ви не думали, що якби не ті вояки, то не було би і Європи. Зараз там панували би мусліми. Що зупинило османів ?
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28.06.2025 18:39 Відповісти
Австріяки.
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28.06.2025 19:04 Відповісти
Разом з поляками та українцями
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28.06.2025 20:58 Відповісти
А хрестоносці воювали не з османами, яких тоді ще не було, а з сельджуками та арабами.
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28.06.2025 19:06 Відповісти
Внатурє
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28.06.2025 18:10 Відповісти
Це добре шо поділяє. А з банку Ватикана дивізіон Хаймарсів з гарним БК для ЗСУ проплатити було б краще.
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28.06.2025 18:11 Відповісти
у Папи є багато віруючих по всьому світу в дуже бідних країнах.
Уяви собі якщо Папа скаже протилежне і це почують, хоча б мексиканці.
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28.06.2025 18:20 Відповісти
То зрозуміло, слова, паства, безмозгоі фанатіки тощо, а гарни справи треба робити тихо, без афіш. А Творець добру справу Папі заразує.
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28.06.2025 18:25 Відповісти
Папи усю свою історію докуйла всякого роблять без афішування.
Гарного, можливо гарного, негарного, куйового і геть смердючого.
Із того що стосується грошей десь відсотків дев'яносто дев'ять.
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28.06.2025 18:37 Відповісти
справа не про релігію,
справа про довбодятлів
які можуть найнятися в
кацапську армію.
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28.06.2025 18:40 Відповісти
Коли стосується релігії справа завжди про дов6ойо6ів.
А що стосується довбодятлів, то релігія буде 101-м приводом вступити в армію орків. Хоча вони можуть казати що 1-м. Або і насправді вважати так.
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28.06.2025 18:46 Відповісти
скажи це хуситам, і іншим бадабумам. Ок?
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28.06.2025 18:50 Відповісти
ніт.
у кацапів є вже наємники з мексики, є навіть людоїд який хизується цим.
Менше наємників-менше проблем у ЗСУ і інших сил оборони-авжеж.
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28.06.2025 18:38 Відповісти
я не такий вже і старий солдат (перекреслено)
мл.серж. крайня посада ТВО ком. взводу
(сам не хотів-просто примусили командою).
Так от-саме "гарні справи" робляться тоді,
коли, і ким, вважається потрібно а не по совєцькій методичці.
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28.06.2025 18:58 Відповісти
Зелені вкрали, а платити має Папа?
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28.06.2025 19:49 Відповісти
Ні, папа не повинен, у нього в зарплатня мабуть дуже невелика, банк Ватикану, відсоток з бабла ***** шо там на сбереженні
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28.06.2025 19:59 Відповісти
Запевняю Вас, пане, що Українська Церква і не лише Українська дуже, насправді дуже багато роблять для Війська - і я зовсім не про молитви, котрі, звичайно, теж вкрай потрібні.
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28.06.2025 21:39 Відповісти
Ну если ты ЛЕВ, то пойди и разорви ***** на клочки...
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28.06.2025 18:12 Відповісти
Фігня на постньому маслі.А сказати що росія і всі хто її підтримує агресивний деспот, який заслуговує на вічні муки в пеклі слабо ?
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28.06.2025 18:14 Відповісти
а нашо виголошувати те, шо і так зрозуміло?
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28.06.2025 21:40 Відповісти
Якщо й цей папа диванному спецназу не до вподоби, то оберіть собі свого.
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28.06.2025 18:15 Відповісти
Юрмака?
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28.06.2025 19:51 Відповісти
от чого ви зірвались? Нарешті справжній Папа. І все що треба він ще скаже
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28.06.2025 18:16 Відповісти
Якби бог був, то ракети не летіли б на дітей та в нічому не винних людей, а така погань як кацапи була б стерта з лиця землі, тому не згадуй цю вигадану химере - це фігня на прісній олії.
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28.06.2025 18:25 Відповісти
Он назначил украинцев заниматься этим. Видимо украинцев тоже не очень любит.
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28.06.2025 18:38 Відповісти
Не розумію кацаплячу балачку.
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28.06.2025 18:40 Відповісти
С самого Майдана топлю за украинскую мову. Но вы явно проигрываете любителям русского йазыка. Чем дальше тем хуже. Они плюют вам в лицо. А вы их просто боитесь.
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28.06.2025 18:43 Відповісти
А кацап все продовжує щось там белькотіти на своїй балачці
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28.06.2025 18:45 Відповісти
Щось ти довго «роступлявся», від Майдана до твоєї реєстрації -11.02.2025, пройшло більше 11 років.
А нє кацапчьок лі ти, міл чєловєк ?
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28.06.2025 19:02 Відповісти
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28.06.2025 19:53 Відповісти
Всім людям пощастило: всі люди вірять в Бога. Щоправда, віра приходить до кожного в свій час, деякі починають вірити за мить до Смерті - коли починає бути абсолютно все зрозумілим...

Українців мільйонами нищили мскалі - а Українці терпіли і їдалі танцювали пір руспопсню і їздили на заробітки в маскву.
Може, врешті перестануть....

Хоча наївні, напевно, мої мрії.... постійно зустрічаю біженців - нічого, нажаль, не навчилися: абщєніє парускі і мат-перемат рочків вже від дванадцяти, шо хлопчики, шо дівчатка...
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28.06.2025 21:52 Відповісти
Мудрые слова !
Дякую главе Католической церкви!
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28.06.2025 19:15 Відповісти
То не враження.
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28.06.2025 20:37 Відповісти
Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", - написав він.Чому ж Ти слуга (тільки не Бога) не звернувся до рашистського вбивці і окупанта України - "Не завдавай болю Україні і не вбивай український народ.а забери своїх вбивць з української землі..."???теперішні "папіки" скоріш всього касіри кровавих грошей.за котрі фінансується війна в Україні ???
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28.06.2025 20:35 Відповісти
Папа повинен звернутись до диявола?
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28.06.2025 20:38 Відповісти
до його слуги на землі,рашистського куйла всія 3,14дерації
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28.06.2025 20:40 Відповісти
До слуги диявола?
З проханням?
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28.06.2025 20:44 Відповісти
не крути світом, із зверненням,а чи то вимогою.Той хто проливає безневинну людську кров,нею ставить свій підпис про те,що він слуга антихриста на землі ,Безневинно пролита людська кров."чорнило" яким антихрист підписується під своїми злочинами....
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28.06.2025 21:11 Відповісти
За перепрошенням, Безфамильний, писане російською, це ваше справжнє прізвище чи творчий псевдонім? Просто цікаво...
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28.06.2025 21:54 Відповісти
Просто,нічого не буває.
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28.06.2025 22:16 Відповісти
 
 