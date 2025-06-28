Папа Лев XIV українською звернувся до українців: Я поділяю ваш біль
Папа Римський Лев XIV у День Конституції України звернувся до українців українською мовою.
Як передає Цензор.НЕТ, звернення опубліковано у соцмережі X.
"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", – написав він.
Папа Лев XIV наголосив, що віра українського народу зараз "піддається важкому випробуванню".
"Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть", - додав він.
Топ коментарі
+6 Михайло Иляш
показати весь коментар28.06.2025 18:07 Відповісти Посилання
+5 ола жмуд
показати весь коментар28.06.2025 18:16 Відповісти Посилання
+3 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар28.06.2025 18:15 Відповісти Посилання
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Уяви собі якщо Папа скаже протилежне і це почують, хоча б мексиканці.
Гарного, можливо гарного, негарного, куйового і геть смердючого.
Із того що стосується грошей десь відсотків дев'яносто дев'ять.
справа про довбодятлів
які можуть найнятися в
кацапську армію.
А що стосується довбодятлів, то релігія буде 101-м приводом вступити в армію орків. Хоча вони можуть казати що 1-м. Або і насправді вважати так.
у кацапів є вже наємники з мексики, є навіть людоїд який хизується цим.
Менше наємників-менше проблем у ЗСУ і інших сил оборони-авжеж.
мл.серж. крайня посада ТВО ком. взводу
(сам не хотів-просто примусили командою).
Так от-саме "гарні справи" робляться тоді,
коли, і ким, вважається потрібно а не по совєцькій методичці.
А нє кацапчьок лі ти, міл чєловєк ?
Українців мільйонами нищили мскалі - а Українці терпіли і їдалі танцювали пір руспопсню і їздили на заробітки в маскву.
Може, врешті перестануть....
Хоча наївні, напевно, мої мрії.... постійно зустрічаю біженців - нічого, нажаль, не навчилися: абщєніє парускі і мат-перемат рочків вже від дванадцяти, шо хлопчики, шо дівчатка...
Дякую главе Католической церкви!
З проханням?