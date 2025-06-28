Папа Лев XIV на украинском языке обратился к украинцам: Я разделяю вашу боль

Папа Римский Лев XIV в День Конституции Украины обратился к украинцам на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в соцсети X.

"Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", - написал он.

Папа Лев XIV подчеркнул, что вера украинского народа сейчас "подвергается тяжелому испытанию".

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"Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть", - добавил он.