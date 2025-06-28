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Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
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Папа Лев XIV на украинском языке обратился к украинцам: Я разделяю вашу боль

Папа Лев XIV обратился к украинцам

Папа Римский Лев XIV в День Конституции Украины обратился к украинцам на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в соцсети X.

"Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", - написал он.

Папа Лев XIV подчеркнул, что вера украинского народа сейчас "подвергается тяжелому испытанию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV в первом воскресном обращении призвал к скорейшему настоящему миру в Украине

"Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть", - добавил он.

Папа Лев XIV обратился к украинцам

Автор: 

День Конституции (90) Лев 14 (23)


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Топ комментарии
+6
Мені Папи які робили хрестові походи більше подобались. А оце - я поділяю вам більш - тримайтесь - уже ООН для цього є
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28.06.2025 18:07 Ответить
+4
от чого ви зірвались? Нарешті справжній Папа. І все що треба він ще скаже
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28.06.2025 18:16 Ответить
+2
Якщо й цей папа диванному спецназу не до вподоби, то оберіть собі свого.
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28.06.2025 18:15 Ответить
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Мені Папи які робили хрестові походи більше подобались. А оце - я поділяю вам більш - тримайтесь - уже ООН для цього є
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28.06.2025 18:07 Ответить
Нема вже того куражу, коли вояки, мастили обличчя, гімном Папи. Це надихало їх, на великі справи!
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28.06.2025 18:22 Ответить
А ви не думали, що якби не ті вояки, то не було би і Європи. Зараз там панували би мусліми. Що зупинило османів ?
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28.06.2025 18:39 Ответить
Австріяки.
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28.06.2025 19:04 Ответить
Разом з поляками та українцями
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28.06.2025 20:58 Ответить
А хрестоносці воювали не з османами, яких тоді ще не було, а з сельджуками та арабами.
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28.06.2025 19:06 Ответить
Внатурє
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28.06.2025 18:10 Ответить
Це добре шо поділяє. А з банку Ватикана дивізіон Хаймарсів з гарним БК для ЗСУ проплатити було б краще.
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28.06.2025 18:11 Ответить
у Папи є багато віруючих по всьому світу в дуже бідних країнах.
Уяви собі якщо Папа скаже протилежне і це почують, хоча б мексиканці.
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28.06.2025 18:20 Ответить
То зрозуміло, слова, паства, безмозгоі фанатіки тощо, а гарни справи треба робити тихо, без афіш. А Творець добру справу Папі заразує.
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28.06.2025 18:25 Ответить
Папи усю свою історію докуйла всякого роблять без афішування.
Гарного, можливо гарного, негарного, куйового і геть смердючого.
Із того що стосується грошей десь відсотків дев'яносто дев'ять.
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28.06.2025 18:37 Ответить
справа не про релігію,
справа про довбодятлів
які можуть найнятися в
кацапську армію.
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28.06.2025 18:40 Ответить
Коли стосується релігії справа завжди про дов6ойо6ів.
А що стосується довбодятлів, то релігія буде 101-м приводом вступити в армію орків. Хоча вони можуть казати що 1-м. Або і насправді вважати так.
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28.06.2025 18:46 Ответить
скажи це хуситам, і іншим бадабумам. Ок?
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28.06.2025 18:50 Ответить
ніт.
у кацапів є вже наємники з мексики, є навіть людоїд який хизується цим.
Менше наємників-менше проблем у ЗСУ і інших сил оборони-авжеж.
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28.06.2025 18:38 Ответить
я не такий вже і старий солдат (перекреслено)
мл.серж. крайня посада ТВО ком. взводу
(сам не хотів-просто примусили командою).
Так от-саме "гарні справи" робляться тоді,
коли, і ким, вважається потрібно а не по совєцькій методичці.
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28.06.2025 18:58 Ответить
Зелені вкрали, а платити має Папа?
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28.06.2025 19:49 Ответить
Ні, папа не повинен, у нього в зарплатня мабуть дуже невелика, банк Ватикану, відсоток з бабла ***** шо там на сбереженні
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28.06.2025 19:59 Ответить
Запевняю Вас, пане, що Українська Церква і не лише Українська дуже, насправді дуже багато роблять для Війська - і я зовсім не про молитви, котрі, звичайно, теж вкрай потрібні.
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28.06.2025 21:39 Ответить
Ну если ты ЛЕВ, то пойди и разорви ***** на клочки...
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28.06.2025 18:12 Ответить
Фігня на постньому маслі.А сказати що росія і всі хто її підтримує агресивний деспот, який заслуговує на вічні муки в пеклі слабо ?
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28.06.2025 18:14 Ответить
а нашо виголошувати те, шо і так зрозуміло?
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28.06.2025 21:40 Ответить
Якщо й цей папа диванному спецназу не до вподоби, то оберіть собі свого.
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28.06.2025 18:15 Ответить
Юрмака?
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28.06.2025 19:51 Ответить
от чого ви зірвались? Нарешті справжній Папа. І все що треба він ще скаже
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28.06.2025 18:16 Ответить
Якби бог був, то ракети не летіли б на дітей та в нічому не винних людей, а така погань як кацапи була б стерта з лиця землі, тому не згадуй цю вигадану химере - це фігня на прісній олії.
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28.06.2025 18:25 Ответить
Он назначил украинцев заниматься этим. Видимо украинцев тоже не очень любит.
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28.06.2025 18:38 Ответить
Не розумію кацаплячу балачку.
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28.06.2025 18:40 Ответить
С самого Майдана топлю за украинскую мову. Но вы явно проигрываете любителям русского йазыка. Чем дальше тем хуже. Они плюют вам в лицо. А вы их просто боитесь.
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28.06.2025 18:43 Ответить
А кацап все продовжує щось там белькотіти на своїй балачці
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28.06.2025 18:45 Ответить
Щось ти довго «роступлявся», від Майдана до твоєї реєстрації -11.02.2025, пройшло більше 11 років.
А нє кацапчьок лі ти, міл чєловєк ?
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28.06.2025 19:02 Ответить
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28.06.2025 19:53 Ответить
Мудрые слова !
Дякую главе Католической церкви!
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28.06.2025 19:15 Ответить
То не враження.
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28.06.2025 20:37 Ответить
Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", - написав він.Чому ж Ти слуга (тільки не Бога) не звернувся до рашистського вбивці і окупанта України - "Не завдавай болю Україні і не вбивай український народ.а забери своїх вбивць з української землі..."???теперішні "папіки" скоріш всього касіри кровавих грошей.за котрі фінансується війна в Україні ???
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28.06.2025 20:35 Ответить
Папа повинен звернутись до диявола?
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28.06.2025 20:38 Ответить
до його слуги на землі,рашистського куйла всія 3,14дерації
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28.06.2025 20:40 Ответить
До слуги диявола?
З проханням?
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28.06.2025 20:44 Ответить
не крути світом, із зверненням,а чи то вимогою.Той хто проливає безневинну людську кров,нею ставить свій підпис про те,що він слуга антихриста на землі ,Безневинно пролита людська кров."чорнило" яким антихрист підписується під своїми злочинами....
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28.06.2025 21:11 Ответить
 
 