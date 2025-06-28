Папа Лев XIV на украинском языке обратился к украинцам: Я разделяю вашу боль
Папа Римский Лев XIV в День Конституции Украины обратился к украинцам на украинском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в соцсети X.
"Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", - написал он.
Папа Лев XIV подчеркнул, что вера украинского народа сейчас "подвергается тяжелому испытанию".
"Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть", - добавил он.
Топ комментарии
+6 Михайло Иляш
показать весь комментарий28.06.2025 18:07 Ответить Ссылка
+4 ола жмуд
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+2 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий28.06.2025 18:15 Ответить Ссылка
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Уяви собі якщо Папа скаже протилежне і це почують, хоча б мексиканці.
Гарного, можливо гарного, негарного, куйового і геть смердючого.
Із того що стосується грошей десь відсотків дев'яносто дев'ять.
справа про довбодятлів
які можуть найнятися в
кацапську армію.
А що стосується довбодятлів, то релігія буде 101-м приводом вступити в армію орків. Хоча вони можуть казати що 1-м. Або і насправді вважати так.
у кацапів є вже наємники з мексики, є навіть людоїд який хизується цим.
Менше наємників-менше проблем у ЗСУ і інших сил оборони-авжеж.
мл.серж. крайня посада ТВО ком. взводу
(сам не хотів-просто примусили командою).
Так от-саме "гарні справи" робляться тоді,
коли, і ким, вважається потрібно а не по совєцькій методичці.
А нє кацапчьок лі ти, міл чєловєк ?
Дякую главе Католической церкви!
З проханням?