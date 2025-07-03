Папа Лев XIV встретился с епископами УГКЦ: Молюсь, чтобы мир как можно скорее вернулся в Украину

В среду, 2 июля, в Ватикане Папа Римский Лев XIV встретился с Синодом епископов Украинской Греко-Католической Церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Украинской Греко-Католической Церкви.

Папа Римский Лев XIV заявил о "бессмысленной войне", которую Россия ведет против Украины, и подчеркнул, что молится, чтобы мир как можно скорее вернулся в Украину.

"Конечно, в современном историческом контексте нелегко говорить о надежде с вами и с людьми, доверенными вашей пастырской опеке. Нелегко найти слова утешения для семей, потерявших своих близких в этой бессмысленной войне. Думаю, что то же самое касается и вас, ежедневно контактирующих с людьми, ранеными в сердце и теле. Несмотря на это, я получаю много свидетельств веры и надежды от мужчин и женщин вашего народа. Это знак Божьей силы, которая проявляется среди руин", - сказал папа.

"Молюсь, чтобы мир как можно скорее вернулся на вашу родину", - добавил он.

В пресс-службе УГКЦ отметили, что глава Украинской греко-католической церкви Святослав поблагодарил папу за поддержку украинского народа, а также передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев.

Глава УГКЦ также пригласил папу Льва XIV совершить визит в Украину.

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