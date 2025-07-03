Папа Лев XIV встретился с епископами УГКЦ: Молюсь, чтобы мир как можно скорее вернулся в Украину
В среду, 2 июля, в Ватикане Папа Римский Лев XIV встретился с Синодом епископов Украинской Греко-Католической Церкви.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Украинской Греко-Католической Церкви.
Папа Римский Лев XIV заявил о "бессмысленной войне", которую Россия ведет против Украины, и подчеркнул, что молится, чтобы мир как можно скорее вернулся в Украину.
"Конечно, в современном историческом контексте нелегко говорить о надежде с вами и с людьми, доверенными вашей пастырской опеке. Нелегко найти слова утешения для семей, потерявших своих близких в этой бессмысленной войне. Думаю, что то же самое касается и вас, ежедневно контактирующих с людьми, ранеными в сердце и теле. Несмотря на это, я получаю много свидетельств веры и надежды от мужчин и женщин вашего народа. Это знак Божьей силы, которая проявляется среди руин", - сказал папа.
"Молюсь, чтобы мир как можно скорее вернулся на вашу родину", - добавил он.
В пресс-службе УГКЦ отметили, что глава Украинской греко-католической церкви Святослав поблагодарил папу за поддержку украинского народа, а также передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев.
Глава УГКЦ также пригласил папу Льва XIV совершить визит в Украину.
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Тоді Бог воздасть йому по його справах. А прокльони нечистому ніяк не нашкодять, бо диявол його любить
Як то кажуть проти фактів не попреш
Одні крадуть, інші гинуть.
Тому і мир може виглядати іншим. Ніби мир, а насправді гноблення і ДОвинищення всього українського.
Мир буває різним. Напрклад, мир наступив після окупації УНР біля ста років тому. Після настання того "миру" кацапи грабували захоплений Київ, вбивали тільки за слово українською, за вишиванку, а потім голод, Голодомор, репресії ... і все це "мирно".
Але ж - МИР, мать їх ... !
Лицемірство - це підробка переконань, почуттів, чеснот, яких людина не має. Нещирість. Є дві форми лицемірства: сповідувати віру в щось, а потім виявляти дії, що суперечать цим переконанням та погляд звисока на інших, коли ми самі помиляємось. Біблія називає лицемірство гріхом.