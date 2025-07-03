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Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
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Папа Лев XIV встретился с епископами УГКЦ: Молюсь, чтобы мир как можно скорее вернулся в Украину

Папа Лев XIV встретился с епископами УГКЦ

В среду, 2 июля, в Ватикане Папа Римский Лев XIV встретился с Синодом епископов Украинской Греко-Католической Церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Украинской Греко-Католической Церкви.

Папа Римский Лев XIV заявил о "бессмысленной войне", которую Россия ведет против Украины, и подчеркнул, что молится, чтобы мир как можно скорее вернулся в Украину.

"Конечно, в современном историческом контексте нелегко говорить о надежде с вами и с людьми, доверенными вашей пастырской опеке. Нелегко найти слова утешения для семей, потерявших своих близких в этой бессмысленной войне. Думаю, что то же самое касается и вас, ежедневно контактирующих с людьми, ранеными в сердце и теле. Несмотря на это, я получаю много свидетельств веры и надежды от мужчин и женщин вашего народа. Это знак Божьей силы, которая проявляется среди руин", - сказал папа.

"Молюсь, чтобы мир как можно скорее вернулся на вашу родину", - добавил он.

В пресс-службе УГКЦ отметили, что глава Украинской греко-католической церкви Святослав поблагодарил папу за поддержку украинского народа, а также передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев.

Глава УГКЦ также пригласил папу Льва XIV совершить визит в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Лев XIV на украинском обратился к украинцам: Я разделяю вашу боль

Автор: 

УГКЦ (245) Лев 14 (24)


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Топ комментарии
+2
Сильно ви розумієте у молитвах. Треба молитись щоб у ***** совість прокинулась, чи щось таке
Тоді Бог воздасть йому по його справах. А прокльони нечистому ніяк не нашкодять, бо диявол його любить
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03.07.2025 09:15 Ответить
+2
Лицеміри в сутанах.
Мир буває різним. Напрклад, мир наступив після окупації УНР біля ста років тому. Після настання того "миру" кацапи грабували захоплений Київ, вбивали тільки за слово українською, за вишиванку, а потім голод, Голодомор, репресії ... і все це "мирно".
Але ж - МИР, мать їх ... !

Лицемірство - це підробка переконань, почуттів, чеснот, яких людина не має. Нещирість. Є дві форми лицемірства: сповідувати віру в щось, а потім виявляти дії, що суперечать цим переконанням та погляд звисока на інших, коли ми самі помиляємось. Біблія називає лицемірство гріхом.
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03.07.2025 09:22 Ответить
+1
А молитися потрібно за смерть ***** насправді , а мир то є вже наслідок того .... А так молимося не з тієї сторони от і результат 12й рік найбільшої війни на континенті з кінця 2 світової
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03.07.2025 09:09 Ответить
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А молитися потрібно за смерть ***** насправді , а мир то є вже наслідок того .... А так молимося не з тієї сторони от і результат 12й рік найбільшої війни на континенті з кінця 2 світової
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03.07.2025 09:09 Ответить
Сильно ви розумієте у молитвах. Треба молитись щоб у ***** совість прокинулась, чи щось таке
Тоді Бог воздасть йому по його справах. А прокльони нечистому ніяк не нашкодять, бо диявол його любить
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03.07.2025 09:15 Ответить
Ну ось це і є доказ помилковості такого пвдходу, 12й рік війни ...
Як то кажуть проти фактів не попреш
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03.07.2025 09:19 Ответить
Українці стали на стежку самознищення. Коли державу рухали до процвітання, вони всіляко пручались і протестували, критикували і принижували. Зате тепер більшість щаслива як ніколи. Ще би русскій язик в інфопростір знову притягнути, бо мовний талібан уже дістав. Дайте вільно слухати рос пісні ! Так що... Все заплановане у них реалізується.
Одні крадуть, інші гинуть.
Тому і мир може виглядати іншим. Ніби мир, а насправді гноблення і ДОвинищення всього українського.
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03.07.2025 09:13 Ответить
Про які пісні мова? Якщо сердючка має право співати кацапською....
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03.07.2025 09:19 Ответить
"Коли державу рухали до процвітання" - коли?
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03.07.2025 10:07 Ответить
Що за хвора уява, який нафіг талібан, роспісні, самознищення ! За українську пісню в росії можуть кинути в карцер, в Україні такого не має, а то що народ противиться всьому росіянському, то дивини не має! Поштовхом для процвітання дав Ющенко, якого загнобили, після нього порох, якого загнобили! І все , процвітає тільки нинішня риго-зелена влада, між іншим і влада комунустів, кучмістів , ригів ніколи не занепадала ! А то, що руками народу вибрали спочатку зека, пізніше клоуна, через яких українці захлинаються в крові, то таке є.
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03.07.2025 10:13 Ответить
Лицеміри в сутанах.
Мир буває різним. Напрклад, мир наступив після окупації УНР біля ста років тому. Після настання того "миру" кацапи грабували захоплений Київ, вбивали тільки за слово українською, за вишиванку, а потім голод, Голодомор, репресії ... і все це "мирно".
Але ж - МИР, мать їх ... !

Лицемірство - це підробка переконань, почуттів, чеснот, яких людина не має. Нещирість. Є дві форми лицемірства: сповідувати віру в щось, а потім виявляти дії, що суперечать цим переконанням та погляд звисока на інших, коли ми самі помиляємось. Біблія називає лицемірство гріхом.
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03.07.2025 09:22 Ответить
Ситуація схоже повторюється
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03.07.2025 09:26 Ответить
Льова, йди нахій
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03.07.2025 09:23 Ответить
зло добром не зупинити
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03.07.2025 10:05 Ответить
 
 