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Новости Встреча Зеленского с Папой Львом XIV
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Зеленский и Папа Лев XIV провели встречу в Италии

Зеленский встретился с Папой Римским 9 июля

В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию.

Об этом говорится в сообщении Святого престола, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Святейший Отец принял на аудиенции его достопочтенность Владимира Зеленского, президента Украины, и его сопровождение", - отметили в пресс-службе.

Издание Ansa сообщает, что Папа Римский принял Владимира Зеленского в своей летней резиденции в Кастель Гандоло, что вблизи Рима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский 9 июля встретится в Риме с президентом Италии Маттареллой, - СМИ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 9 июля Зеленский прибыл с визитом в Рим.

Спикер главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский встретится с Папой Римским, президентом Италии Серджо Маттареллой и спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом.

В Италии Зеленский также примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Италия (1660) Папа Римский (454) Лев 14 (25)


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З колегою зустрівся . той Ватикан зі своїм папою те саме щой квартал 95.
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09.07.2025 15:31 Ответить
Оце накатається на шару.Коли б ще шут за руку з папою поздоровався,якби не мудрий наріт.
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09.07.2025 15:31 Ответить
Папа Криворожский Саша уже виписав з хрущьовки...
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09.07.2025 15:32 Ответить
Вас, кацапів. ЖАБА ДАВИТЬ , бо ***** невиїзний
Роман Демченко

Реєстрація: 13.06.2025
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09.07.2025 15:40 Ответить
Куплю костюм - з відливом - і в Рим!
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09.07.2025 15:34 Ответить
Турбується зеленський, за дієздатність Банку Ватікана?!
Бо черношових, він зібрав чимало навколо себе в урядовому кварталі, тому за гроші й хвилюється!?!
З отим, дивним дійством шмигаля щодо БЕБ, він он, як насвинячив, проти України! Тому, і почесав, з групою осіб, до РИМУ, там і своя нерухомість поряд…
Порошенка, не випустив за кордон, для участі в заходах …
Трускавецьку отару, туди погнав, що Світ сміявся…
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09.07.2025 15:42 Ответить
 
 