Зеленский и Папа Лев XIV провели встречу в Италии
В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию.
Об этом говорится в сообщении Святого престола, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром Святейший Отец принял на аудиенции его достопочтенность Владимира Зеленского, президента Украины, и его сопровождение", - отметили в пресс-службе.
Издание Ansa сообщает, что Папа Римский принял Владимира Зеленского в своей летней резиденции в Кастель Гандоло, что вблизи Рима.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 9 июля Зеленский прибыл с визитом в Рим.
Спикер главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский встретится с Папой Римским, президентом Италии Серджо Маттареллой и спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом.
В Италии Зеленский также примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля.
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Роман Демченко
Реєстрація: 13.06.2025
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