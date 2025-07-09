Зеленский и Папа Лев XIV провели встречу в Италии

В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию.

Об этом говорится в сообщении Святого престола, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Святейший Отец принял на аудиенции его достопочтенность Владимира Зеленского, президента Украины, и его сопровождение", - отметили в пресс-службе.

Издание Ansa сообщает, что Папа Римский принял Владимира Зеленского в своей летней резиденции в Кастель Гандоло, что вблизи Рима.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 9 июля Зеленский прибыл с визитом в Рим.

Спикер главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский встретится с Папой Римским, президентом Италии Серджо Маттареллой и спецпосланником США по вопросам Украины Китом Келлогом.

В Италии Зеленский также примет участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля.

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