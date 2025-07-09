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Новости Видео Встреча Зеленского с президентом Италии
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Возвращение украинских детей, евроинтеграция Украины и давление на РФ: Зеленский рассказал о встрече с президентом Италии Маттареллой. ВИДЕО

В среду, 10 июля, в Риме состоялась встреча президентов Украины и Италии Владимира Зеленского и Серджо Маттареллы. В частности, президенты обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ.

Об этом Зеленский рассказал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой. Хороший и важный разговор, который подтверждает искреннюю дружбу между нашими народами. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за помощь нашему государству", - рассказал глава государства.

Стороны обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ, создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно быстрее", - заявил Зеленский.

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Также он поблагодарил Италию за организацию Международной конференции по вопросам восстановления Украины.

"Итальянский бизнес заинтересован участвовать в реконструкции. Восстановление нашей страны должно стать одновременно ее глубокой трансформацией", - добавил президент.

Ранее итальянские СМИ писали, что президент Италии Серджо Маттарелла принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Квиринальском дворце.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Италия (1663) Серджо Маттарелла (1)


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...що сказав нового "зепоцйріот" для українського народу,.чого він вже не "брехав" з початку війни в Україні.???
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09.07.2025 20:52 Ответить
Чмо пропіарилось, країна витратилась на його екскурсію, а результат нульовий. І так вже сьомий рік. Доки це бездарне чмо буде висіти баластом на шиї держави?
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09.07.2025 21:03 Ответить
До речі,Черчіль під час Другоі Світовоі ще до початку активних бойвих дій евакуював з самих небезпечних зон і великих міст у сільску місцевість два мільйони жінок та дітей. А кільки держава евакуювала дітей-сиріт з того самого Херсону Бахмуту та Маріуполя???

За дітей з дитячих будинків цілком і повністю несе відповідальність держава, яка залишила дітей у небезпеці. Сотні тисяч дітей-сиріт кцпи вивезли на росію на органи та в порноіндустрію!!!

А воно зараз поіхало обговорювати наслідки своєі недбалості ,своіх помилок та пройобів....Хоча свою родину вивезло з краіни за тиждень до повномасштабки...
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09.07.2025 21:53 Ответить
 
 