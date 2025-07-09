Возвращение украинских детей, евроинтеграция Украины и давление на РФ: Зеленский рассказал о встрече с президентом Италии Маттареллой. ВИДЕО
В среду, 10 июля, в Риме состоялась встреча президентов Украины и Италии Владимира Зеленского и Серджо Маттареллы. В частности, президенты обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ.
Об этом Зеленский рассказал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой. Хороший и важный разговор, который подтверждает искреннюю дружбу между нашими народами. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за помощь нашему государству", - рассказал глава государства.
Стороны обсудили возвращение украинских детей, которых принудительно вывезли в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ, создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
"Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно быстрее", - заявил Зеленский.
Также он поблагодарил Италию за организацию Международной конференции по вопросам восстановления Украины.
"Итальянский бизнес заинтересован участвовать в реконструкции. Восстановление нашей страны должно стать одновременно ее глубокой трансформацией", - добавил президент.
Ранее итальянские СМИ писали, что президент Италии Серджо Маттарелла принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Квиринальском дворце.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За дітей з дитячих будинків цілком і повністю несе відповідальність держава, яка залишила дітей у небезпеці. Сотні тисяч дітей-сиріт кцпи вивезли на росію на органи та в порноіндустрію!!!
А воно зараз поіхало обговорювати наслідки своєі недбалості ,своіх помилок та пройобів....Хоча свою родину вивезло з краіни за тиждень до повномасштабки...