Зеленский встретился с президентом Италии Маттареллой, - СМИ

В среду, 10 июля, президент Италии Серджо Маттарелла принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Квиринальском дворце.

Об этом пишет ANSA, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с Зеленским Маттарелла заявил, что хочет "подтвердить большую дружбу и полную поддержку Италии независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Наша позиция есть и остается абсолютно твердой, и я хотел бы выразить наше восхищение украинским народом, что укрепляет нашу убежденность в полной поддержке вашей страны", - сказал президент Италии.

Маттарелла также подтвердил свою поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

"Я надеюсь, что переговоры начнутся в ближайшее время", - добавил президент Италии.

Ранее сообщалось, что в среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Италии Серджио Маттарелла проведут встречу в Риме.

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