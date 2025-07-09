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Новости Встреча Зеленского с президентом Италии
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Зеленский встретился с президентом Италии Маттареллой, - СМИ

Владимир Зеленский и Серджо Маттарелла

В среду, 10 июля, президент Италии Серджо Маттарелла принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Квиринальском дворце.

Об этом пишет ANSA, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с Зеленским Маттарелла заявил, что хочет "подтвердить большую дружбу и полную поддержку Италии независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Наша позиция есть и остается абсолютно твердой, и я хотел бы выразить наше восхищение украинским народом, что укрепляет нашу убежденность в полной поддержке вашей страны", - сказал президент Италии.

Маттарелла также подтвердил свою поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

"Я надеюсь, что переговоры начнутся в ближайшее время", - добавил президент Италии.

Ранее сообщалось, что в среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Италии Серджио Маттарелла проведут встречу в Риме.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Италия (1663)


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Шо, знову в рибальському прикиді? Це тільки для трампа в костюмі, для інших "і так сайдьот"
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09.07.2025 19:53 Ответить
 
 