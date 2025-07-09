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Новини Зустріч Зеленського з президентом Італії
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Зеленський зустрівся з президентом Італії Маттареллою, - ЗМІ

Володимир Зеленський і Серджо Маттарелла

У середу, 10 липня, президент Італії Серджо Маттарелла прийняв свого українського колегу Володимира Зеленського в Квіринальському палаці. 

Про це пише ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі із Зеленським Маттарелла заявив, що хоче "підтвердити велику дружбу та повну підтримку Італії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

"Наша позиція є і залишається абсолютно твердою, і я хотів би висловити наше захоплення українським народом, що зміцнює нашу переконаність у повній підтримці вашої країни",- сказав президент Італії.

Маттарелла також підтвердив свою підтримку вступу України до Європейського Союзу.

"Я сподіваюся, що переговори розпочнуться найближчим часом", - додав президент Італії.

Раніше повідомлялося, що у середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський і президент Італії Серджіо Маттарелла проведуть зустріч у Римі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Італія (1598)


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Шо, знову в рибальському прикиді? Це тільки для трампа в костюмі, для інших "і так сайдьот"
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09.07.2025 19:53 Відповісти
 
 