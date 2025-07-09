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Новости Встреча Зеленского и Келлога
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Зеленский о встрече с Келлогом в Риме: обсудили усиление ПВО, закупку оружия США и санкции против РФ

Зеленский встретился с Келлогом в Риме 9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали встречи со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом в Риме.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины: генерал возглавляет американскую делегацию.

Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине", - рассказал он.

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Кроме того, стороны детально сфокусировались на санкционном давлении против России.

"Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире", - добавил президент.

Зеленский поблагодарил Трампа, обе партии и весь американский народ за помощь и поддержку Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Кит Келлог (177)


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Топ комментарии
+2
Геть ішака!
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09.07.2025 21:17 Ответить
+1
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09.07.2025 21:18 Ответить
+1
Знов ППО, щоб мужньо сидіти в обороні. А коли ти будеш перейматися ударною, наступальною зброєю, щоб самим атакувати ворога?
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09.07.2025 21:23 Ответить
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И?
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09.07.2025 21:17 Ответить
Встретились побухали и прописзедели а может Так?да может и Так?а Как время покажет!проснёмся вместе в общей постели?!и решим!!!ГОВНОДРИЛЫ ВСЕ ОНИ!!!КТО ПРТИВ ТО И САМ ГОВНОДРИЛОБЕЗМОЗГЛОЕ СУЩЕСТВО!!!!!
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09.07.2025 21:27 Ответить
краще б ти з кобзоном піськограй зустрівся.
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09.07.2025 21:17 Ответить
Геть ішака!
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09.07.2025 21:17 Ответить
Келога обіссять не завадило б. Одна з наймерзенніших гнид...
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09.07.2025 21:18 Ответить
Не зустріч - пісня - Келлог весь світиться
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09.07.2025 21:18 Ответить
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09.07.2025 21:18 Ответить
Нах Эту Шмару Зеленского поверьте
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09.07.2025 21:29 Ответить
Зеленський тікає за кордон, з під обстрілів в Україні чи, щоб оту ганьбу, з рішенням КМУ щодо конкурсу БЕБ, шмигаль особисто сьорбав???
То саміти, то ще якусь маячню придумує??
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09.07.2025 21:21 Ответить
Келлог - давно я такого *** в руках не тримав
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09.07.2025 21:22 Ответить
Зеленский: купим у вас "Пэтриоты", Европа скинется...
Келлог: властелин мира обсудит это с другом из москвы и решит. Через пару недель ответит в Tik-Tok...
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09.07.2025 21:23 Ответить
Знов ППО, щоб мужньо сидіти в обороні. А коли ти будеш перейматися ударною, наступальною зброєю, щоб самим атакувати ворога?
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09.07.2025 21:23 Ответить
Нах ему это надо?о смокчит у ***********!
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09.07.2025 21:31 Ответить
Цей пенсіонер нічого не вирішує. Вирішує інший пенсіонер з дохлою рудою білкою на голові. А він нічого не буде давати - ані ППО, ані грошей.
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09.07.2025 21:28 Ответить
Все, що воно обговорили - до сраки.
Келлог для трампа нині - ніхто, і звати Келлог-ніяк.
Він тільки антураж для кількості.
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09.07.2025 21:31 Ответить
як правило .після "зеленого обговорили" ізСША допомога Україні .як правило припинялася...
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09.07.2025 21:53 Ответить
 
 