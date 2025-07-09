Зеленский о встрече с Келлогом в Риме: обсудили усиление ПВО, закупку оружия США и санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали встречи со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом в Риме.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Содержательный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины: генерал возглавляет американскую делегацию.
Обсудили поставки оружия и усиление ПВО. На фоне увеличения российских атак это один из приоритетов. Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине", - рассказал он.
Кроме того, стороны детально сфокусировались на санкционном давлении против России.
"Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире", - добавил президент.
Зеленский поблагодарил Трампа, обе партии и весь американский народ за помощь и поддержку Украины.
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То саміти, то ще якусь маячню придумує??
Келлог: властелин мира обсудит это с другом из москвы и решит. Через пару недель ответит в Tik-Tok...
Келлог для трампа нині - ніхто, і звати Келлог-ніяк.
Він тільки антураж для кількості.