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Новости Заявления о мире Восстановление Украины
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Келлог сравнил масштабы ударов РФ по Украине со Второй мировой войной: "Это должно прекратиться!"

Келлог прокомментировал обстрелы России Украины

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что последние атаки России по Украине достигли ужасных масштабов. Количество жертв среди гражданского населения напоминает события времен Второй мировой войны.

Об этом он сказал на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Атаки последней недели просто ужасные. Школы, больницы, квартиры и другая гражданская инфраструктура подвергаются российским атакам, что приводит к бессмысленному убийству украинских гражданских, в частности женщин и детей. Это должно остановиться!", - подчеркнул Келлог.

По его словам, он не слышал о таких масштабах жертв и разрушений со времен Второй мировой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для восстановления Украины нужно создать аналог плана Маршала, - Келлог

"США признают, что восстановление Украины будет огромной задачей, которая будет иметь последствия для всего европейского региона. Мы также признаем, что восстановление Украины выходит только за пределы физического восстановления разрушенных объектов", - отметил спецпосланник Трампа по вопросам войны в Украине.

Чиновник отметил, что в рамках этого восстановления надо обеспечить:

  • социализацию ветеранов,
  • возвращение похищенных детей,
  • разминирование.

Он также указал, что следует предусматривать экономическую и политическую стабильность Украины.

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В общем Кэллог подчеркивал: Украина должна сохранить свой полный суверенитет, в том числе и в процессе послевоенного восстановления.

"Наши усилия направлены не на обеспечение временного прекращения огня, а на всеобъемлющее и постоянное мирное урегулирование", - добавил Келлог.

Он также упомянул о "соглашении по ископаемым" между Украиной и США, которое помогает двигаться в правильном направлении в отношениях между странами и нужно для восстановления государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Келлогом в Риме: обсудили усиление ПВО, закупку оружия США и санкции против РФ

Автор: 

Вторая мировая война (429) восстановление (218) восстановления (157) Кит Келлог (180) война в Украине (5142)


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Топ комментарии
+6
зельона гнида рестораторка маркарова лендліз паплюжила як могла

справно виконала завдання Оманської Гниди
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10.07.2025 15:31 Ответить
+6
Дайте максимум ******** зброї і ці масштаби зсу перенесуть на центральну частину росії
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10.07.2025 15:33 Ответить
+6
По-перше, не знімайте з себе відповідальності - миротворці хєрови. Півроку ви заглядали в очі *****, сподіваючись там побачити мир. Зупинили постачання зброї. Не дивно, що патологічний вбивця, відчувши таке мовчазне схвалення своїх дій - масштабував їх. Чи будуть санкції, чи ні - ви вже винні у багатьох смертях.
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10.07.2025 15:35 Ответить
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10.07.2025 15:28 Ответить
Має! - ну і ..........
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10.07.2025 15:29 Ответить
і всьо ))..дикий сюр
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10.07.2025 15:30 Ответить
Келог, щоб масштабні удари по Україні припинилися, треба згадати як саме вона закінчилася в Японії ну, або ленд-ліз треба відновити в повній мірі.
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10.07.2025 15:30 Ответить
зельона гнида рестораторка маркарова лендліз паплюжила як могла

справно виконала завдання Оманської Гниди
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10.07.2025 15:31 Ответить
Нема ленд лізу, є ресторан у Вашингтоні. Від послиці О.Маркарової

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10.07.2025 15:53 Ответить
Нехай хоч так і повільно, але доходить.
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10.07.2025 15:32 Ответить
Дайте максимум ******** зброї і ці масштаби зсу перенесуть на центральну частину росії
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10.07.2025 15:33 Ответить
По-перше, не знімайте з себе відповідальності - миротворці хєрови. Півроку ви заглядали в очі *****, сподіваючись там побачити мир. Зупинили постачання зброї. Не дивно, що патологічний вбивця, відчувши таке мовчазне схвалення своїх дій - масштабував їх. Чи будуть санкції, чи ні - ви вже винні у багатьох смертях.
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10.07.2025 15:35 Ответить
а що скажете про Оманську Гниду ?

мир в очах пуйла побачила саме вона
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10.07.2025 15:41 Ответить
Зараз не про цього поца мова
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10.07.2025 15:42 Ответить
саме про нього

але ж зебілам з ботоферми дали вказівку напускати туману та переводити стрілки)
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10.07.2025 15:44 Ответить

щось я на фото Келлога не бачу ..де він ? ))))
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10.07.2025 15:45 Ответить
ой як невдобно ))

зеленський роззброює Азов особисто

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10.07.2025 15:46 Ответить
Україна...по Україні...в Україні.....Яке покарання готується для кацапів,тупий ти є@лан?
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10.07.2025 15:41 Ответить
Смєло, смєло...
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10.07.2025 15:41 Ответить
Ця гнида потроху прозріває. Разом і з тими, хто устал от войни 2019-го і бажав покращення життя.
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10.07.2025 15:43 Ответить
Продайте нам 1500 томогавків і війна завершиться.
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10.07.2025 15:45 Ответить
В принципі це твоя з крашеним виродком заслуга. Вся ескалація останніх місяців, загиблі цивільні на твоїй совісті бо це ви видали кацапні індульгенцію на вбивства ідіотськими заявами в ООН та зупинкою допомоги...
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10.07.2025 15:47 Ответить
Так, має.
Та, мабуть, треба щось робити, аби це зупинити! І що ж треба робити, пане Келлоге?
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10.07.2025 16:02 Ответить
І не просто стрясати повітря, а робити щось дієве. Мабуть.
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10.07.2025 16:03 Ответить
Adolf, STOP! Чи як там було в історії? Напевно працює.
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10.07.2025 16:14 Ответить
Яку це країну у Другу світову кожної ночі бомбили три роки? Ця війна страшніша за Другу і кінець у неї буде страшнішій, поки Донні грає у гольф, а його секта колупається у носі та нічого з цим не робить, ***** готує ядрьоні боєголовки біля кордонів Європи. ******** вже готова до ядерної війни.
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10.07.2025 16:40 Ответить
 
 