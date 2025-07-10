Келлог сравнил масштабы ударов РФ по Украине со Второй мировой войной: "Это должно прекратиться!"

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что последние атаки России по Украине достигли ужасных масштабов. Количество жертв среди гражданского населения напоминает события времен Второй мировой войны.

Об этом он сказал на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Атаки последней недели просто ужасные. Школы, больницы, квартиры и другая гражданская инфраструктура подвергаются российским атакам, что приводит к бессмысленному убийству украинских гражданских, в частности женщин и детей. Это должно остановиться!", - подчеркнул Келлог.

По его словам, он не слышал о таких масштабах жертв и разрушений со времен Второй мировой.

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"США признают, что восстановление Украины будет огромной задачей, которая будет иметь последствия для всего европейского региона. Мы также признаем, что восстановление Украины выходит только за пределы физического восстановления разрушенных объектов", - отметил спецпосланник Трампа по вопросам войны в Украине.

Чиновник отметил, что в рамках этого восстановления надо обеспечить:

социализацию ветеранов,

возвращение похищенных детей,

разминирование.

Он также указал, что следует предусматривать экономическую и политическую стабильность Украины.

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В общем Кэллог подчеркивал: Украина должна сохранить свой полный суверенитет, в том числе и в процессе послевоенного восстановления.

"Наши усилия направлены не на обеспечение временного прекращения огня, а на всеобъемлющее и постоянное мирное урегулирование", - добавил Келлог.

Он также упомянул о "соглашении по ископаемым" между Украиной и США, которое помогает двигаться в правильном направлении в отношениях между странами и нужно для восстановления государства.

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