Для восстановления Украины нужно создать аналог плана Маршалла, - Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что для восстановления Украины нужен аналог плана Маршала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я помню со студенческих лет историю, что такое американский план Маршалла... Я думаю, что нам нужно сделать то же самое с Украиной - восстановить то, что было. Это будет нелегко... Я думаю, что мы готовы к этому", - отметил Келлог.

И добавил, что Конференция по восстановлению Украины в Риме URC2025 важна именно в этом смысле.

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