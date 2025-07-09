Для восстановления Украины нужно создать аналог плана Маршалла, - Келлог
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что для восстановления Украины нужен аналог плана Маршала.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я помню со студенческих лет историю, что такое американский план Маршалла... Я думаю, что нам нужно сделать то же самое с Украиной - восстановить то, что было. Это будет нелегко... Я думаю, что мы готовы к этому", - отметил Келлог.
И добавил, что Конференция по восстановлению Украины в Риме URC2025 важна именно в этом смысле.
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+2 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий10.07.2025 00:05 Ответить Ссылка
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Про те, що для відновлення України потрібен аналог плану Маршала говорили ще в 2022.
інакше - гроші на вітер
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