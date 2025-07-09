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Новости Восстановление Украины
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Для восстановления Украины нужно создать аналог плана Маршалла, - Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что для восстановления Украины нужен аналог плана Маршала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я помню со студенческих лет историю, что такое американский план Маршалла... Я думаю, что нам нужно сделать то же самое с Украиной - восстановить то, что было. Это будет нелегко... Я думаю, что мы готовы к этому", - отметил Келлог.

И добавил, что Конференция по восстановлению Украины в Риме URC2025 важна именно в этом смысле.

Читайте: Зеленский о встрече с Келлогом в Риме: обсудили усиление ПВО, закупку оружия США и санкции против РФ

Автор: 

восстановления (157) Кит Келлог (177)


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Топ комментарии
+2
А що - війна вже закігчилась ?
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10.07.2025 00:05 Ответить
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я навіть назву знаю яка у вас в голові -план тремпеля, вгадав?)) тільки з вашою командою, щось не те і процес йде звороній
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09.07.2025 23:49 Ответить
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 00:26 Ответить
Дивний у Спецпредставника президента США Кіта Келлога склероз.

Про те, що для відновлення України потрібен аналог плану Маршала говорили ще в 2022.
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09.07.2025 23:50 Ответить
Це у них заразне , іде від трампа , після того як він невакцинований ковід переніс ((
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09.07.2025 23:56 Ответить
для виконання Плану типа Маршала потрібна окупація країни і встановлення американської військової адміністрації.

інакше - гроші на вітер

.
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10.07.2025 00:15 Ответить
Українці за 51 й штат!
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10.07.2025 00:19 Ответить
Смысл, если все равно все разбомбят. Это теперь скорее военная база. Форпост Запада против монголоидов.
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09.07.2025 23:50 Ответить
Наскільки я пригадую, Келлог номінально призначений для того, щоб припинити взаємні обстріли. А тут що - він вже розпочинає розпатякувати про відбудову України? А чому він перескакує етап виводу всіх касапів з окупованих територій України?
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09.07.2025 23:51 Ответить
Поки що трампон лише мародерити намагався.
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10.07.2025 00:02 Ответить
Сначала войну остановите!пухуйло сказал это всё его!о чём речь?для него пуху восстановление?ДЫБИЛЫ!?!
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10.07.2025 00:05 Ответить
А що - війна вже закігчилась ?
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10.07.2025 00:05 Ответить
Це щось у дусі європейської локшини. Дурень вже не знає про що говорити, після провального миру його боса.
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10.07.2025 00:16 Ответить
Трампоновская *********.
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10.07.2025 00:21 Ответить
 
 