Для відновлення України потрібно створити аналог плану Маршала, - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що для відновлення України потрібен аналог плану Маршала.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план Маршалла… Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною – відновити те, що було. Це буде нелегко… Я думаю, що ми готові до цього", - зазначив Келлог.

Та додав, що Конференція з відновлення України в Римі URC2025 важлива саме в цьому сенсі.

Читайте: Зеленський про зустріч із Келлогом у Римі: обговорили посилення ППО, закупівлю зброї США та санкції проти РФ