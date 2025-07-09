Для відновлення України потрібно створити аналог плану Маршала, - Келлог
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що для відновлення України потрібен аналог плану Маршала.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план Маршалла… Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною – відновити те, що було. Це буде нелегко… Я думаю, що ми готові до цього", - зазначив Келлог.
Та додав, що Конференція з відновлення України в Римі URC2025 важлива саме в цьому сенсі.
Топ коментарі
+2 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар10.07.2025 00:05 Відповісти Посилання
+1 Dima30
показати весь коментар09.07.2025 23:49 Відповісти Посилання
+1 Сергей Шкуропат #515741
показати весь коментар10.07.2025 00:21 Відповісти Посилання
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Про те, що для відновлення України потрібен аналог плану Маршала говорили ще в 2022.
інакше - гроші на вітер
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