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Новини Відновлення України
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Для відновлення України потрібно створити аналог плану Маршала, - Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що для відновлення України потрібен аналог плану Маршала.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план Маршалла… Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною – відновити те, що було. Це буде нелегко… Я думаю, що ми готові до цього", - зазначив Келлог.

Та додав, що Конференція з відновлення України в Римі URC2025 важлива саме в цьому сенсі.

Читайте: Зеленський про зустріч із Келлогом у Римі: обговорили посилення ППО, закупівлю зброї США та санкції проти РФ

Автор: 

відновлення (619) Келлог Кіт (177)


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Топ коментарі
+2
А що - війна вже закігчилась ?
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10.07.2025 00:05 Відповісти
+1
я навіть назву знаю яка у вас в голові -план тремпеля, вгадав?)) тільки з вашою командою, щось не те і процес йде звороній
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09.07.2025 23:49 Відповісти
+1
Трампоновская *********.
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10.07.2025 00:21 Відповісти
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я навіть назву знаю яка у вас в голові -план тремпеля, вгадав?)) тільки з вашою командою, щось не те і процес йде звороній
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09.07.2025 23:49 Відповісти
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 00:26 Відповісти
та у нас на банковій з 19 року диверсанти засіли...https://youtu.be/ceW3n5evbqs?t=457
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10.07.2025 00:42 Відповісти
Дивний у Спецпредставника президента США Кіта Келлога склероз.

Про те, що для відновлення України потрібен аналог плану Маршала говорили ще в 2022.
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09.07.2025 23:50 Відповісти
Це у них заразне , іде від трампа , після того як він невакцинований ковід переніс ((
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09.07.2025 23:56 Відповісти
для виконання Плану типа Маршала потрібна окупація країни і встановлення американської військової адміністрації.

інакше - гроші на вітер

.
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10.07.2025 00:15 Відповісти
Українці за 51 й штат!
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10.07.2025 00:19 Відповісти
Смысл, если все равно все разбомбят. Это теперь скорее военная база. Форпост Запада против монголоидов.
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09.07.2025 23:50 Відповісти
Наскільки я пригадую, Келлог номінально призначений для того, щоб припинити взаємні обстріли. А тут що - він вже розпочинає розпатякувати про відбудову України? А чому він перескакує етап виводу всіх касапів з окупованих територій України?
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09.07.2025 23:51 Відповісти
Поки що трампон лише мародерити намагався.
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10.07.2025 00:02 Відповісти
Сначала войну остановите!пухуйло сказал это всё его!о чём речь?для него пуху восстановление?ДЫБИЛЫ!?!
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10.07.2025 00:05 Відповісти
А що - війна вже закігчилась ?
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10.07.2025 00:05 Відповісти
Це щось у дусі європейської локшини. Дурень вже не знає про що говорити, після провального миру його боса.
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10.07.2025 00:16 Відповісти
Трампоновская *********.
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10.07.2025 00:21 Відповісти
Краще б створити щось типу плану аллена даллеса, щоб рашка зникла
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10.07.2025 00:43 Відповісти
План Маршала можливим був, коли Західна Європа позбулася агресора. Який подібний може існувати план, якщо агресор нікуди не зник, та й ті, хто говорить про цей план, самі не бажають зникнення агресивної недоімперії. Якась шизофренія
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10.07.2025 01:11 Відповісти
 
 