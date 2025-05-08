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Новости День победы над нацизмом в США
4 528 80

Победа была одержана в основном благодаря нам, - Трамп об участии США во Второй мировой войне

Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что именно Соединенные Штаты сделали наибольший вклад для победы во Второй мировой войне.

Об этом он сказал журналистам, представляя президентский указ об официальном провозглашении 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Победа была одержана в основном благодаря нам - нравится вам это или нет, - но мы вступили в эту войну и выиграли ее", - сказал он, добавив, что Соединенным Штатам "очень помогали многие замечательные союзники".

"Но, думаю, никто не сказал бы, что мы не были доминирующей силой в этой войне", - утверждает Трамп.

Читайте: Мы приближаемся к точке, где уже пора принимать решение по войне в Украине, - Трамп

По его словам, именно американские танки, корабли, грузовики, самолеты и военнослужащие разгромили врага 80 лет назад.

Трамп подчеркнул, что хотя Россия "потеряла миллионы людей, и это было абсолютно важным фактором, но такого важного фактора, как мы, не было".

"Мы выиграли войну..., но праздновали все, кроме Соединенных Штатов Америки", - отметил он.

По словам президента, 8 мая будет оставаться рабочим днем, поскольку "у нас и так слишком много праздников".

Ранее Трамп официально назначил 8 мая национальным праздником Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Участие России в ЧМ-2026 может быть "стимулом" для завершения войны в Украине

Автор: 

Вторая мировая война (426) День Победы (1225) США (26860) Трамп Дональд (5395) День победы над нацизмом (35)


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Топ комментарии
+36
Той випадок, коли в принципі це чудо правду сказало. Якби не американська техніка, **********, продовольство, амуніція, то німців зупинив би лише рельєф місцевості десь на Уралі.
Але уявляю, як росіян порве від цього виступу
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08.05.2025 01:53
+24
Не просто США, а особисто Трамп!
Сам Гуадалканал брав, Іводзиму, Берлін, штурмував Ардени!
В одніх трусах в Нормандії висадився і фсєх пабеділ!
Супер-пупер-менбл*дь...
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08.05.2025 01:51
+21
томагавки нам продай, тоді скажеш що Україна перемогла росію тільки завдяки тобі. А так Трамп ти звичайний балабол
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08.05.2025 01:50
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Правила форума Совет форумчан
томагавки нам продай, тоді скажеш що Україна перемогла росію тільки завдяки тобі. А так Трамп ти звичайний балабол
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08.05.2025 01:50 Ответить
Я погоджуюся, щоб продав нам ''томагавки'', але невже за 6 років одноосібного правління ''не бариги'', ми не створили своєї ракети? Он ''барига'' за 5 років при відсутності грошей і підтримки створив аж 5 ракет, а тут щось не йде. То в чому чи кому причина?
А що стосується перемоги США у Другій світовій, то це правда, бо без США радянська економіка не спроможна була створити скільки зброї та іншої амуніції.
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08.05.2025 06:22 Ответить
порошенко винен. і трамп.
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08.05.2025 07:10 Ответить
До чого тут совкова економіка? Вони реально висадили кілька армій на півдні Італії влітку 1943, потім на півночі Франції, а згодом й на півдні Франції (влітку 1944), й повели з трьох напрямів, що стикаються, потужний концентрований наступ на схід - назустріч оркам, яка й відбулася у Вісмарі, Торгау, Австрії, з боями звільнивші геть всю Західну Європу. А їхня стратегична бомбардувальна авіація діяла ще ширше, в тому числі на Румунію та наш Дрогобич. І плюс війна з Японією на Тихому океані!
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08.05.2025 07:21 Ответить
Не просто США, а особисто Трамп!
Сам Гуадалканал брав, Іводзиму, Берлін, штурмував Ардени!
В одніх трусах в Нормандії висадився і фсєх пабеділ!
Супер-пупер-менбл*дь...
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08.05.2025 01:51 Ответить
Це та ж сама історія де ***** , особисто , брав Рейхстаг - вони навіть в цьому схожі ...((
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08.05.2025 01:55 Ответить
"У нас і так занадто багато свят.
Я Дональд Трамп. ******."
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08.05.2025 05:07 Ответить
От-от... Замість займаться ділом - Трамп поліз із шизонутим Путіним "пісюнами міряться"...
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08.05.2025 05:38 Ответить
ну тут він може якщо знайде під пузом
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08.05.2025 05:45 Ответить
Той випадок, коли в принципі це чудо правду сказало. Якби не американська техніка, **********, продовольство, амуніція, то німців зупинив би лише рельєф місцевості десь на Уралі.
Але уявляю, як росіян порве від цього виступу
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08.05.2025 01:53 Ответить
Цензура ***** цього не пропустить
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08.05.2025 01:59 Ответить
Сломанные часы тоже дважды в день показывают правильное время, он просто случайно попал
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08.05.2025 06:53 Ответить
Не треба взагалі згадувати совок в цьому контексті. До чого тут він? Амери реально висадили кілька армій на півдні Італії влітку 1943, потім на півночі Франції, а згодом й на півдні Франції (влітку 1944), й повели з трьох напрямів, що стикаються, потужний концентрований наступ на схід - назустріч оркам, яка й відбулася у Вісмарі, Торгау, Австрії, з боями звільнивші геть всю Західну Європу. А їхня стратегична бомбардувальна авіація діяла ще ширше, в тому числі на Румунію та наш Дрогобич. І плюс війна з Японією на Тихому океані!
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08.05.2025 07:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SjOSW9M1l0M Солонин о том, благодаря кому и чему Сталин выиграл у Гитлера
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08.05.2025 10:02 Ответить
Генератора випадкових слів і чисел Трампа знову прорвало.
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08.05.2025 01:56 Ответить
такий же ******** невіглас як і путін.
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08.05.2025 02:00 Ответить
Тут Рудий правий.поки Рябий закидав німців тілами,Америка херачила їх бомбами,зносячи фабрики,заводи та й міста-Дрезден-з лиця землі.Ну і Японії Америка физди дала.факт.
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08.05.2025 02:03 Ответить
Так. У радянському союзі не вчили людей, що друга світова була ще й на тихому і індійському океані. Японці воювали остервенело , недарма їм заборонили мати армію , як і німцям.

ВИСНОВОК- раше треба заборонити мати армію , бо заліла кровью вже півсвіту
І якщо Трамп заборонить раше мати армію , він увійде у історію
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08.05.2025 05:34 Ответить
він вже вляпався в історію по анти рейтингах від вже прегнав Форда не того що авто а президента
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08.05.2025 05:43 Ответить
До чого тут океани? Амери реально висадили кілька армій на півдні Італії влітку 1943, потім на півночі Франції, а згодом й на півдні Франції (влітку 1944), й повели з трьох напрямів, що стикаються, потужний концентрований наступ на схід - назустріч оркам, яка й відбулася у Вісмарі, Торгау, Австрії, з боями звільнивші геть всю Західну Європу. Підкреслюю: сухопутними військами! Не лише океани та авіація.
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08.05.2025 07:25 Ответить
Вони не "звільнили геть усю Західну Європу". Вони її врятували від московської орди. Чи є ще ілюзії, що союзники висадилися в Італії і Нормандії щоб "зламати хребта нацизму"? Вони це зробили, щоб не пустити банду московських комуністів до цивілізованого світу.
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08.05.2025 08:23 Ответить
він цього не зробить, тому що муйло міцно тримає трампона за фаберже компроматом чи ще чімсь.
що ще не зробив трамп, якби він був агентом кремлінів?
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08.05.2025 08:28 Ответить
На жаль, США приєднались лише коли отримали підсрачник на Перл-Харбор.
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08.05.2025 06:50 Ответить
Про Монте-Касіно чув? Чи так званий Фальозький "казан", та інші чисельні наземні битви амерських військ, що з боями пройшли всю Західну Європу!
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08.05.2025 07:28 Ответить
Чим далі від 40-х років, тим більше розповідей від "переможців". Ще 100 років і якась Ботсвана теж буде заявляти що перемога отримана переважно завдяки їм.
Хитрість в тому, що правильної відповіді - завдяки якій конкретно країні отримана перемога, немає. Хтось воював в на сході Європи, хтось на її заході, хтось в Тихому океані, а хтось в Африці.....
І от тепер прийшов час, коли в одній країні наркоторговець подарував перемогу собі і оголосив побєдобєсіє, а в іншій ухилянт від призову, зі шпорою в п'ятці, тягне простирадло перемоги на себе.
А загалом, наслідки можуть бути феєричні - за вже звичкою Трамп може перейменувати Мексиканську затоку Другу світову війну на щось типу - Перша Супер Дупер ТрампоАмериканська Переможна війна (яку почав Байден!!!). І виставить рахунок всій планеті в сто трильйонів доларів за американську допомогу. Тим більше він же днями грозиться щось оголосити феєричне - чому б і не таку дурість?
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08.05.2025 02:06 Ответить
у перемоги багато батьків, лише поразка сирота.
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08.05.2025 06:18 Ответить
Хитрість в тому що амери реально воювали, звільнивші Західну Європу в результаті наземної наступальної операції, а також все розбомбили, включно Румунію та наш Дрогобич, а також Японію.
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08.05.2025 07:30 Ответить
кацапів розірве після того. На святе посягнув...
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08.05.2025 02:07 Ответить
в наступних поколіннях Німеччина ,буде відмічати перемогу ,що вона перемогла нацистську Німеччину .
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08.05.2025 03:01 Ответить
ЕСЛИ БЫ Я ТОГДА БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ БЫ НЕ БЫЛО!!!!!
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08.05.2025 03:08 Ответить
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08.05.2025 05:42 Ответить
Тепер два ідійота з протилежних континентів будуть разривать пабєду на часті. Вони вартують один одного. Хай сказяться!
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08.05.2025 03:12 Ответить
Напевно робити тобі нічого, або методичку ще не дали
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08.05.2025 06:47 Ответить
херню ти пукнув здуру.((
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08.05.2025 07:07 Ответить
Фраза «вони вартують один одного» означає, що люди (чи речі) однаково сильні, чи слабкі,підходять одне одному за рівнем, характером тощо.

«Коштують один одного» - помилкове вживання, бо «коштувати» стосується ціни (наприклад: «ця річ коштує 100 гривень»), а не якостей чи відповідності.

Отже:

Так: Ці двоє точно варті або вартують(як діалект)один одного. Ні: Ці двоє коштують один одного.
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08.05.2025 09:09 Ответить
оце рудого плавить до речі йго дідусь та татко не центу не дали на військовий займ і те що хтось з них отримав ляпаса від Базілона теж відомо
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08.05.2025 05:42 Ответить
Головне щоб Трамп не забував про генетичну коалиція з Британією , бо був в історії момент як Рузвельт повів себе як ідіот і засмутив Черчиля
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08.05.2025 05:44 Ответить
Це дуже рідкісний знімок Не схожий на світлину "трьох богатирів", яку зазвичай бачимо, коли йдеться про Тегеранську конференцію, правда?
В Тегерані відбулася змова проти сера Вінстона Черчилля та його стратегії продовження війни. Двоє змовників - Сталін і Рузвельт оформили між собою таємний "договорняк". Причому він почався задовго до відкриття конференції, ще влітку 1943 року. Дійшло до того, що американська делегація за попередньою домовленістю оселилася в радянському посольстві - кричущий факт порушення всіх принципів дипломатії.
Виправдали це тим, ‼️що буцімто німці готували замах на лідерів "Великої Трійки" і оскільки посольство США ‼️не було достатньо захищене (што?!) товариш Сталін люб`язно запросив друга Рузвельта до себе: радянське посольство було захищено достатньо. А той з вдячністю запрошення прийняв.
Насправді зроблено це було для того, аби мати можливість увечері, після закінчення офіційних переговорів, у неформальній атмосфері за дружньою вечерею обговорювати подальші спільні кроки проти позиції Черчилля.
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08.05.2025 05:47 Ответить
Саме в Тегерані оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а ‼️на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію...
От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.
А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно ‼️постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
САМЕ ЧЕРЧИЛЬ СКАЗАВ, ЩО ЧЕРЕЗ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ГРУ, ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ОСНОВА ДО ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЄВРОПІ.
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08.05.2025 05:52 Ответить
Вибачте, зацікавився Вашим дописом. Де можна взнати детальніше, про цей договірняк між Рузвельтом та Сраліним? Також незрозуміла мотивація Рузвельта. Такий собі тодішній Трамп, що грає на боці Мацкви, бо колись зашкварился в готелі із золотим дощем?
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08.05.2025 08:05 Ответить
Тю... загуглите,к примеру, этот абзац от пани Софии: " Саме в Тегерані оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а ‼️на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію... "
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08.05.2025 08:14 Ответить
Піднос завжди рятували кацапів. Це у них генетичне
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08.05.2025 11:10 Ответить
1943 лютий Рузвельт клянчить у Черчиля авіаносці бо з тих що були на 41 й рік залишився тільки сіра примара Тихого океану Ентерпрайз
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08.05.2025 05:50 Ответить
Взагалі то у ЕВРОПІ сьогодні День Памʼяті жертв другої світової.
Ну, а болотні шушери будуть святкувати розкрадання і ґвалтування Берліну 9 травня. І Фіцо з Вучичем туда же
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08.05.2025 05:58 Ответить
Другу владіміру така заява може не сподобатись.
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08.05.2025 06:30 Ответить
Тут Трамп має рацію: саме Америка внесла вирішальний вклад у перемогу над Німеччиною. Але і не правий: у тій війні мала би перемогти Німеччина. І тоді світ зараз не стояв би на межі загибелі, до чого довели ці т.з. "пабєдітєлі"...
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08.05.2025 06:46 Ответить
Российская пропаганда - не первый год активно продвигает идею, что "Советский Союз победил в одиночку", а союзники либо "мало помогли", либо "вмешались в последний момент". Всё это - часть общего нарратива, где нынешняя власть выстраивает свою легитимность на "великой победе", превращая её в сакральный капитал неосталинистского режима. При этом всё, что не вписывается в эту картинку - вклад союзников, стратегические просчёты командования, цена победы - замалчивается или искажается.

А теперь - к цифрам. Именно они, а не лозунги и мифы, лучше всего показывают, как всё было на самом деле.

1. Алюминий. Основа авиации и моторов

Все знают танк Т-34. А вот что не все знают - двигатель В-2 в нём был алюминиевым. И почти вся авиация тоже делалась из алюминия.

Что по цифрам:

СССР за 1941-1945 гг. произвёл около 265-280 тыс. тонн первичного алюминия.

По Ленд-лизу поставили около 328 тыс. тонн алюминия.

В пересчёте: более 54% всего алюминия, использованного в военной промышленности СССР, поступило извне.

Теперь представим, что эти 328 тысяч тонн исчезли. Что бы это означало?

Т-34 выпущено около 84 тыс. штук. Без алюминия - получилось бы максимум 39 тысяч.

Ил-2: было 36 тыс., стало бы 16,5 тыс.

Истребители Як (всех модификаций): было 37 тыс., стало бы 17 тыс.

ЛаГГ/Ла-5/Ла-7: из 22 тыс. осталось бы 10 тыс.

Да, это условные подсчёты - ведь есть и другие ограничивающие факторы. Но даже при грубой оценке видно: без алюминия из США и Великобритании масштаб советского производства обрушился бы.

2. Авиационный бензин. Без топлива не взлетишь

По Ленд-лизу СССР получил около 1,2 млн тонн высокооктанового бензина и компонентов для его производства.

Это покрывало более 50%, а по некоторым оценкам - до 60% всего потребления ВВС СССР за всю войну.

Советская нефтепереработка, особенно в начале войны, просто не справлялась. А теперь представьте, что этим самолётам - особенно поставленным по Ленд-лизу - пришлось бы летать на чём попало. Боеспособность ВВС резко бы просела.

3. Порох и взрывчатка. Без них артиллерия - просто трубы

Было поставлено около 345 тыс. тонн взрывчатых веществ (тротил, порох и др.).

Это составляло 30-35% от общего объёма, использованного Красной Армией.

Уберите треть снарядов - и наступление захлебнётся. Артиллерия, "бог войны", окажется глухой.

4. Броня и легирующие металлы

СССР получал по Ленд-лизу никель, хром, молибден - то есть легирующие добавки для качественной стали.

Поставлено было около 400 тыс. тонн стального проката.

Это не основная масса, но - важнейшие элементы: сталь для брони, корпусов, стволов орудий, трансмиссий. Без них - либо меньше техники, либо техника с худшими характеристиками.

5. Грузовики. Основы логистики

Вот тут вообще удар по мифу "мы сами всё сделали":

СССР за всю войну произвёл 197 тыс. грузовиков.

По Ленд-лизу поступило 375 тыс. грузовиков (из общего числа 427 тыс. автомобилей).

То есть примерно в два раза больше, чем произвёл сам СССР. И это - почти 65% автопарка Красной Армии.

Без "Студебеккеров" и "Доджей" не было бы подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, тягачей для артиллерии и платформ для "Катюш". Логистика просто встала бы.

6. Железные дороги: паровозы и вагоны

По Ленд-лизу поставлено: 1981 паровоз и 11 155 вагонов.

СССР построил менее 100 паровозов за войну (цифры разнятся, но порядок именно такой).

С учётом разрушенной инфраструктуры, эвакуации и постоянных потерь - американская помощь фактически спасла транспортную систему от коллапса.

7. Ленд-лиз под Сталинградом: ранняя, но уже критически важная помощь

Есть мнение, что "на момент Сталинграда Ленд-лиз ещё толком не заработал". Не совсем так.

К осени 1942 года в СССР поступило около 3000 самолётов (P-39 "Аэрокобра", P-40 "Киттихок", "Харрикейн").

До 4000 танков - "Стюарты", "Ли", "Матильды", "Валентайны".

Советская промышленность в 1941-42 гг. произвела около 31 тыс. танков, так что доля поставок - 11-12%.

Также пришли десятки тысяч автомобилей, запчасти, сырьё, топливо, связь.

1942 год был самым тяжёлым: потери 1941-го не восполнены, эвакуированная промышленность только начинала работать, враг у Волги и Кавказа. Любая помощь - особенно техника - играла огромную роль.

Импортные танки и самолёты:

Освобождали советскую технику для ключевых направлений.

Поддерживали боеспособность в момент, когда ресурсы были на исходе. , Из США в СССР отправлялась даже обувь и пуговицы для военной формы, Одной только свиной тушенки было отправлено более 2 млрд банок. .....

Выводы

Ленд-лиз не был "приятным бонусом", как пытается представить это российская пропаганда. Это был один из краеугольных факторов выживания СССР в 1941-43 годах и успеха в 1944-45.

PS: понятная иллюстрация. Берлин, май 1945 года - советская "Катюша" на американском "Студебеккере". Без этого ленд-лизовского грузовика, учитывая масштабы советского автопрома, ее пришлось бы везти на лошадях. Впрочем, до Берлина она бы вряд ли добралась.
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08.05.2025 06:49 Ответить
о чого тут ленд-ліз? Вони реально висадили кілька армій на півдні Італії влітку 1943, потім на півночі Франції, а згодом й на півдні Франції (влітку 1944), й повели з трьох напрямів, що стикаються, потужний концентрований наступ на схід - назустріч оркам, яка й відбулася у Вісмарі, Торгау, Австрії, з боями звільнивші геть всю Західну Європу. А їхня стратегична бомбардувальна авіація діяла ще ширше, в тому числі на Румунію та наш Дрогобич. І плюс війна з Японією на Тихому океані!
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08.05.2025 07:33 Ответить
Те що ви написали є безспорним фактом участі США в військових операціях і іх значного впливу на хід бойвих дій у боротьбі з вісью зла -Берлін-Рим -токіо. А ЛЕнд-Ліз якраз тут до того щоб пояснити і показати що Радянський Союз не мав ніяких шансів витягнути цю війну САМОТУЖКИ навіть без і матеріальноі допомоги США, не кажучи вже за участь США у війні....
Правда о Ленд Лизе, которую скрывают в России
https://youtu.be/K3IqKMjIdDY?si=hiALRiuVG86uXqiN
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08.05.2025 08:52 Ответить
СРСР умисне заплутали тему допомоги США, акцентувавши «Тушонка - Второй фронт».
Насправді:
«...Одно из определяющих значений для Советского Союза вообще и для Красной армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-41 [37]. В 1943 г. война требовала все новых материальных и людских ресурсов. Трудоспособных мужчин в деревне осталось не более 30 %, в основном старшего возраста. Ко всем военным невзгодам летом 1943 г. прибавилась сильная засуха, не уступающая 1921 г.
С этого года начинается более активная поставка продовольствия из США по ленд-лизу.
(тут пропущено те, що в 1943 коли звільняли Україну, то виявилося , що в зруйнованій Україні продовольства критично недостатньо для Червоної Армії . А за період 1941-1943 стратегічні продовольчі запаси СРСР, вже було вичерпано. Пайок солдат був зменшений у ТРИ рази! І в Червоній Армії розпочав голод. І тоді Сталін терміново звернувся до Рузвельта з проханням розпочати постачання продоволства навіть за рахунок зменшення потавок війского обладнання. Рузвель виконав прохання Сталіна.
В 1943 р. це врятувало Радянську Армію від тотального голоду.
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08.05.2025 09:25 Ответить
Абсолютно верно мистер Трамп,победители во второй мировой войне это американская экономика и американский народ,все остальные всего лишь жертвы.
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08.05.2025 07:03 Ответить
Щось зовсім незрозуміло, так хто бреше трампон чи ввх.
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08.05.2025 07:06 Ответить
е сумн1ви..??= ОБИДВА!!!
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08.05.2025 07:11 Ответить
прикидываю встречу пукина и трампа,драка с криками -я!нет я!нет я!нет я!
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08.05.2025 07:11 Ответить
Наши полководцы подробно разработали план прошедшего сражения
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08.05.2025 07:30 Ответить
Ніт. Вони тоді ж реально висадили кілька армій на півдні Італії влітку 1943, потім на півночі Франції, а згодом й на півдні Франції (влітку 1944), й повели з трьох напрямів, що стикаються, потужний концентрований наступ на схід - назустріч оркам, яка й відбулася у Вісмарі, Торгау, Австрії, з боями звільнивші геть всю Західну Європу. А їхня стратегична бомбардувальна авіація діяла ще ширше, в тому числі на Румунію та наш Дрогобич. І плюс війна з Японією на Тихому океані!
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08.05.2025 07:58 Ответить
Ось і зустрілися, два «адіночества», для вирішення, а хто з них малажей…. Пісюнами міряються, недоумки…
Памятаймо, про винних у початку московсько-Фінської війни та підписантів Пакту молотова-Ріббентропа, з його наслідками, жертв
Холохосту, концТаборів гітлєра+сраліна ГУЛАГУ !!!
Тому *****, і засекретив, УСІ АРХІВИ совдепії, що відносяться до періоду ДСВ, аж до 2045 року!
Правда, вона КРИВАВА, а у совдепії, ще більше!
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08.05.2025 07:42 Ответить
А чого це Трамп мовчить про те, що вязнi деяких концтаборiв працювали на громадян США з дуже вiдомими прiзвищами?
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08.05.2025 07:43 Ответить
Того ж, що замовчується роль русскіх у створенні Третього Рейху. Вони були першими спонсорами та політтехнологами Адольфа Гітлера та його партії. Достатьо назвати хоча б прізвище Альфреда Розенберга, головного ідеолога Німеччини, який народився та виріс у Російській Імперії, закінчів Московське ВТУ імені Баумана вже за Радянської Влади.
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08.05.2025 08:01 Ответить
А все началось с Рапалльского сговора между Германией и РСФСР в 1922 году. Тогда кремлядь попры версальской экономической блокаде, протянула будущим фашистам руку помощи. Рапалльский сговор осудил даже Гондурас(Мюнхенский договор - это калька на рапалльский сговор, чтобы разрушить крепнущую дружбу двух монстров человечества( Гитлерлэнд+ Сталинлэнд)... ЗЫ...

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7 окт. 2015 г. - ФАШИСТСКИЙ МЕЧ КОВАЛСЯ В СССР : Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922-1933. Неизвестные документы (1992). Дьяков Ю. Л ...

Не найдено: клепался ‎| Нужно включить: https://www.google.com/search?sca_esv=482345221402daf0&rlz=1C1GCEA_enUA1020UA1020&q=%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%87+%22%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%22+%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&sa=X&ved=2ahUKEwjUqM3Uj5ONAxWjKxAIHax4EHEQ5t4CegQIGhAB&cshid=1746681544528895 клепался

https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf Фашистский меч ковался в СССР



«ImWerden»: Электронная библиотека Андрея Никитина-Перенского

https://imwerden.de › pdf › dyakov_bushueva_f...



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В СССР в глубокой тайне строились и действовали совместные заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы. Здесь обучался цвет фашистского вермахта. Основы ...

403 страницы

Не найдено: клепался ‎| Нужно включить: https://www.google.com/search?sca_esv=482345221402daf0&rlz=1C1GCEA_enUA1020UA1020&q=%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%87+%22%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%22+%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&sa=X&ved=2ahUKEwjUqM3Uj5ONAxWjKxAIHax4EHEQ5t4CegQIGxAB&cshid=1746681544528895 клепался

https://www.livelib.ru/book/1000206537-fashistskij-mech-kovalsya-v-sssr-yu-l-dyakov Книга Фашистский меч ковался в СССР



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22 янв. 2022 г. - Предлагаем вашему вниманию книгу Фашистский меч ковался в СССР ⏩Автор Ю. Л. Дьяков, Татьяна Бушуева. Год издания 1992. ✍️️Рецензии, цитаты.

Не найдено: клепался ‎| Нужно включить: https://www.google.com/search?sca_esv=482345221402daf0&rlz=1C1GCEA_enUA1020UA1020&q=%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%87+%22%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%22+%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&sa=X&ved=2ahUKEwjUqM3Uj5ONAxWjKxAIHax4EHEQ5t4CegQIGRAB&cshid=1746681544528895 клепался

"Фашистский меч ковался в СССР".



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21 окт. 2005 г. - Согласно теме нашего разговора, мы ведем речь о немецких фашистах и наших коммунистах, но не только немецкие нацисты видели в Сталине родную ...

Не найдено: клепался ‎| Нужно включить:
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08.05.2025 08:23 Ответить
Двоє із ларца, адінакави с ліца ! "Ета я пабєділ !", "Нєт, ета я пабєділ !"
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08.05.2025 07:49 Ответить
Два дурака сошлись в лобовой, на стези победобесия. ЗЫ... Трамп, хутин... а каким боком до Перемоги естчьо и Ын , чи Сi, або и наркобарон Мадуро? Хтозна...
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08.05.2025 08:26 Ответить
А ми, от такі розумні ,якраз між їхніми лобами.
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08.05.2025 10:10 Ответить
чудово протролив *****....
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08.05.2025 08:35 Ответить
Ну да , в этом плане - это нам на потеху. А по большому счету, о двух дураках(пыня-трамп): яке iхало, таке й здибало.
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08.05.2025 08:39 Ответить
ЗЫ... И в том нет секрета, как и каких-то там чудес... (насчет арийскости всех времен и народов). Типо, тока под их эгидой нации смогутд вигаться в сторону светлых обрiiв - це коли ти тягнеш лямку до тих обрiiв, висолопивши свого язика, та у вирiй так i не здiймешся... У трампа с Маском - фашистско-гитлеровских времен германские корни. Не зря же родители шифровались в ЮАР...
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08.05.2025 08:44 Ответить
"Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні", - стверджує Трамп... - Дык, давай Украине танки, ракеты, самолеты... Мы в будущем не будем зазiхаты на твою домiнуючу силу... Чи трамп-кiзяк, як i США в 2СВ вычiкувала до 1943 року, тiпо, вичiкуе на чию сторону занавiситься кантер, ту сторону й прийме?
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08.05.2025 08:36 Ответить
Трамп дай відповідь, чому ваші танки, машини, озброення, гроші не привели до перемоги в Афганістані? До чого залізо, якщо у людей не буде мотивації відстоювати свою землю? Переміг в 2 світовій саме радянський солдат,а ви були союзниками, подобается це тобі чи ні, не важливо. Але якщо це для дратування *****, то хай
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08.05.2025 08:56 Ответить
давай трумп більше-ти чи *****. два старих пердуна, які не були на тій війні, міряються своїми пісюнами. але пісюн у зелені більше бо він грав на їм на піанінє.
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08.05.2025 08:59 Ответить
тут я повністю згодна... світові залаштунки використовували бійців срср просто як м'ясо..., на початку війни червоноармійці здавались у полон цілими арміями, ніхто не хотів вмирати за лагерне щастя..., це вже потім якось нквд прокинулись, щось вигадали й почалась знатна м'ясорубка...
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08.05.2025 09:05 Ответить
тю. а ***** сказало шо кацапетовка и сама войну выйграла бы. и без штатов, и без украины, и без союзников. адной левой
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08.05.2025 09:43 Ответить
 
 