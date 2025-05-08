Победа была одержана в основном благодаря нам, - Трамп об участии США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп считает, что именно Соединенные Штаты сделали наибольший вклад для победы во Второй мировой войне.

Об этом он сказал журналистам, представляя президентский указ об официальном провозглашении 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Победа была одержана в основном благодаря нам - нравится вам это или нет, - но мы вступили в эту войну и выиграли ее", - сказал он, добавив, что Соединенным Штатам "очень помогали многие замечательные союзники".

"Но, думаю, никто не сказал бы, что мы не были доминирующей силой в этой войне", - утверждает Трамп.

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По его словам, именно американские танки, корабли, грузовики, самолеты и военнослужащие разгромили врага 80 лет назад.

Трамп подчеркнул, что хотя Россия "потеряла миллионы людей, и это было абсолютно важным фактором, но такого важного фактора, как мы, не было".

"Мы выиграли войну..., но праздновали все, кроме Соединенных Штатов Америки", - отметил он.

По словам президента, 8 мая будет оставаться рабочим днем, поскольку "у нас и так слишком много праздников".

Ранее Трамп официально назначил 8 мая национальным праздником Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне в США.

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