Победа была одержана в основном благодаря нам, - Трамп об участии США во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп считает, что именно Соединенные Штаты сделали наибольший вклад для победы во Второй мировой войне.
Об этом он сказал журналистам, представляя президентский указ об официальном провозглашении 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Победа была одержана в основном благодаря нам - нравится вам это или нет, - но мы вступили в эту войну и выиграли ее", - сказал он, добавив, что Соединенным Штатам "очень помогали многие замечательные союзники".
"Но, думаю, никто не сказал бы, что мы не были доминирующей силой в этой войне", - утверждает Трамп.
По его словам, именно американские танки, корабли, грузовики, самолеты и военнослужащие разгромили врага 80 лет назад.
Трамп подчеркнул, что хотя Россия "потеряла миллионы людей, и это было абсолютно важным фактором, но такого важного фактора, как мы, не было".
"Мы выиграли войну..., но праздновали все, кроме Соединенных Штатов Америки", - отметил он.
По словам президента, 8 мая будет оставаться рабочим днем, поскольку "у нас и так слишком много праздников".
Ранее Трамп официально назначил 8 мая национальным праздником Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне в США.
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А що стосується перемоги США у Другій світовій, то це правда, бо без США радянська економіка не спроможна була створити скільки зброї та іншої амуніції.
Сам Гуадалканал брав, Іводзиму, Берлін, штурмував Ардени!
В одніх трусах в Нормандії висадився і фсєх пабеділ!
Супер-пупер-менбл*дь...
Я Дональд Трамп. ******."
Але уявляю, як росіян порве від цього виступу
ВИСНОВОК- раше треба заборонити мати армію , бо заліла кровью вже півсвіту
І якщо Трамп заборонить раше мати армію , він увійде у історію
що ще не зробив трамп, якби він був агентом кремлінів?
Хитрість в тому, що правильної відповіді - завдяки якій конкретно країні отримана перемога, немає. Хтось воював в на сході Європи, хтось на її заході, хтось в Тихому океані, а хтось в Африці.....
І от тепер прийшов час, коли в одній країні наркоторговець подарував перемогу собі і оголосив побєдобєсіє, а в іншій ухилянт від призову, зі шпорою в п'ятці, тягне простирадло перемоги на себе.
А загалом, наслідки можуть бути феєричні - за вже звичкою Трамп може перейменувати
Мексиканську затокуДругу світову війну на щось типу - Перша Супер Дупер ТрампоАмериканська Переможна війна (яку почав Байден!!!). І виставить рахунок всій планеті в сто трильйонів доларів за американську допомогу. Тим більше він же днями грозиться щось оголосити феєричне - чому б і не таку дурість?
«Коштують один одного» - помилкове вживання, бо «коштувати» стосується ціни (наприклад: «ця річ коштує 100 гривень»), а не якостей чи відповідності.
Отже:
Так: Ці двоє точно варті або вартують(як діалект)один одного. Ні: Ці двоє коштують один одного.
В Тегерані відбулася змова проти сера Вінстона Черчилля та його стратегії продовження війни. Двоє змовників - Сталін і Рузвельт оформили між собою таємний "договорняк". Причому він почався задовго до відкриття конференції, ще влітку 1943 року. Дійшло до того, що американська делегація за попередньою домовленістю оселилася в радянському посольстві - кричущий факт порушення всіх принципів дипломатії.
Виправдали це тим, ‼️що буцімто німці готували замах на лідерів "Великої Трійки" і оскільки посольство США ‼️не було достатньо захищене (што?!) товариш Сталін люб`язно запросив друга Рузвельта до себе: радянське посольство було захищено достатньо. А той з вдячністю запрошення прийняв.
Насправді зроблено це було для того, аби мати можливість увечері, після закінчення офіційних переговорів, у неформальній атмосфері за дружньою вечерею обговорювати подальші спільні кроки проти позиції Черчилля.
От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.
А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно ‼️постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
САМЕ ЧЕРЧИЛЬ СКАЗАВ, ЩО ЧЕРЕЗ ТАКУ АМЕРИКАНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ГРУ, ЗАКЛАДАЄТЬСЯ ОСНОВА ДО ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЄВРОПІ.
Ну, а болотні шушери будуть святкувати розкрадання і ґвалтування Берліну 9 травня. І Фіцо з Вучичем туда же
А теперь - к цифрам. Именно они, а не лозунги и мифы, лучше всего показывают, как всё было на самом деле.
1. Алюминий. Основа авиации и моторов
Все знают танк Т-34. А вот что не все знают - двигатель В-2 в нём был алюминиевым. И почти вся авиация тоже делалась из алюминия.
Что по цифрам:
СССР за 1941-1945 гг. произвёл около 265-280 тыс. тонн первичного алюминия.
По Ленд-лизу поставили около 328 тыс. тонн алюминия.
В пересчёте: более 54% всего алюминия, использованного в военной промышленности СССР, поступило извне.
Теперь представим, что эти 328 тысяч тонн исчезли. Что бы это означало?
Т-34 выпущено около 84 тыс. штук. Без алюминия - получилось бы максимум 39 тысяч.
Ил-2: было 36 тыс., стало бы 16,5 тыс.
Истребители Як (всех модификаций): было 37 тыс., стало бы 17 тыс.
ЛаГГ/Ла-5/Ла-7: из 22 тыс. осталось бы 10 тыс.
Да, это условные подсчёты - ведь есть и другие ограничивающие факторы. Но даже при грубой оценке видно: без алюминия из США и Великобритании масштаб советского производства обрушился бы.
2. Авиационный бензин. Без топлива не взлетишь
По Ленд-лизу СССР получил около 1,2 млн тонн высокооктанового бензина и компонентов для его производства.
Это покрывало более 50%, а по некоторым оценкам - до 60% всего потребления ВВС СССР за всю войну.
Советская нефтепереработка, особенно в начале войны, просто не справлялась. А теперь представьте, что этим самолётам - особенно поставленным по Ленд-лизу - пришлось бы летать на чём попало. Боеспособность ВВС резко бы просела.
3. Порох и взрывчатка. Без них артиллерия - просто трубы
Было поставлено около 345 тыс. тонн взрывчатых веществ (тротил, порох и др.).
Это составляло 30-35% от общего объёма, использованного Красной Армией.
Уберите треть снарядов - и наступление захлебнётся. Артиллерия, "бог войны", окажется глухой.
4. Броня и легирующие металлы
СССР получал по Ленд-лизу никель, хром, молибден - то есть легирующие добавки для качественной стали.
Поставлено было около 400 тыс. тонн стального проката.
Это не основная масса, но - важнейшие элементы: сталь для брони, корпусов, стволов орудий, трансмиссий. Без них - либо меньше техники, либо техника с худшими характеристиками.
5. Грузовики. Основы логистики
Вот тут вообще удар по мифу "мы сами всё сделали":
СССР за всю войну произвёл 197 тыс. грузовиков.
По Ленд-лизу поступило 375 тыс. грузовиков (из общего числа 427 тыс. автомобилей).
То есть примерно в два раза больше, чем произвёл сам СССР. И это - почти 65% автопарка Красной Армии.
Без "Студебеккеров" и "Доджей" не было бы подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, тягачей для артиллерии и платформ для "Катюш". Логистика просто встала бы.
6. Железные дороги: паровозы и вагоны
По Ленд-лизу поставлено: 1981 паровоз и 11 155 вагонов.
СССР построил менее 100 паровозов за войну (цифры разнятся, но порядок именно такой).
С учётом разрушенной инфраструктуры, эвакуации и постоянных потерь - американская помощь фактически спасла транспортную систему от коллапса.
7. Ленд-лиз под Сталинградом: ранняя, но уже критически важная помощь
Есть мнение, что "на момент Сталинграда Ленд-лиз ещё толком не заработал". Не совсем так.
К осени 1942 года в СССР поступило около 3000 самолётов (P-39 "Аэрокобра", P-40 "Киттихок", "Харрикейн").
До 4000 танков - "Стюарты", "Ли", "Матильды", "Валентайны".
Советская промышленность в 1941-42 гг. произвела около 31 тыс. танков, так что доля поставок - 11-12%.
Также пришли десятки тысяч автомобилей, запчасти, сырьё, топливо, связь.
1942 год был самым тяжёлым: потери 1941-го не восполнены, эвакуированная промышленность только начинала работать, враг у Волги и Кавказа. Любая помощь - особенно техника - играла огромную роль.
Импортные танки и самолёты:
Освобождали советскую технику для ключевых направлений.
Поддерживали боеспособность в момент, когда ресурсы были на исходе. , Из США в СССР отправлялась даже обувь и пуговицы для военной формы, Одной только свиной тушенки было отправлено более 2 млрд банок. .....
Выводы
Ленд-лиз не был "приятным бонусом", как пытается представить это российская пропаганда. Это был один из краеугольных факторов выживания СССР в 1941-43 годах и успеха в 1944-45.
PS: понятная иллюстрация. Берлин, май 1945 года - советская "Катюша" на американском "Студебеккере". Без этого ленд-лизовского грузовика, учитывая масштабы советского автопрома, ее пришлось бы везти на лошадях. Впрочем, до Берлина она бы вряд ли добралась.
Правда о Ленд Лизе, которую скрывают в России
https://youtu.be/K3IqKMjIdDY?si=hiALRiuVG86uXqiN
Насправді:
«...Одно из определяющих значений для Советского Союза вообще и для Красной армии в частности имели ленд-лизовские поставки продовольствия (только из США было поставлено 1 750 000 тонн)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#cite_note-41 [37]. В 1943 г. война требовала все новых материальных и людских ресурсов. Трудоспособных мужчин в деревне осталось не более 30 %, в основном старшего возраста. Ко всем военным невзгодам летом 1943 г. прибавилась сильная засуха, не уступающая 1921 г.
С этого года начинается более активная поставка продовольствия из США по ленд-лизу.
(тут пропущено те, що в 1943 коли звільняли Україну, то виявилося , що в зруйнованій Україні продовольства критично недостатньо для Червоної Армії . А за період 1941-1943 стратегічні продовольчі запаси СРСР, вже було вичерпано. Пайок солдат був зменшений у ТРИ рази! І в Червоній Армії розпочав голод. І тоді Сталін терміново звернувся до Рузвельта з проханням розпочати постачання продоволства навіть за рахунок зменшення потавок війского обладнання. Рузвель виконав прохання Сталіна.
В 1943 р. це врятувало Радянську Армію від тотального голоду.
Памятаймо, про винних у початку московсько-Фінської війни та підписантів Пакту молотова-Ріббентропа, з його наслідками, жертв
Холохосту, концТаборів гітлєра+сраліна ГУЛАГУ !!!
Тому *****, і засекретив, УСІ АРХІВИ совдепії, що відносяться до періоду ДСВ, аж до 2045 року!
Правда, вона КРИВАВА, а у совдепії, ще більше!
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7 окт. 2015 г. - ФАШИСТСКИЙ МЕЧ КОВАЛСЯ В СССР : Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922-1933. Неизвестные документы (1992). Дьяков Ю. Л ...
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https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf Фашистский меч ковался в СССР
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В СССР в глубокой тайне строились и действовали совместные заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы. Здесь обучался цвет фашистского вермахта. Основы ...
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"Фашистский меч ковался в СССР".
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21 окт. 2005 г. - Согласно теме нашего разговора, мы ведем речь о немецких фашистах и наших коммунистах, но не только немецкие нацисты видели в Сталине родную ...
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