Трамп: Участие России в ЧМ-2026 может быть "стимулом" для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы стать мотивацией для прекращения ею войны против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Во время разговора с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп удивился, узнав, что России запрещено участвовать в соревнованиях. Инфантино подтвердил, что из-за агрессии против Украины РФ пока отстранена от международных турниров, но выразил надежду на мир и возможность возвращения страны в футбол.

"Это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно убивают - в это даже трудно поверить", - добавил американский президент.

В то же время он подчеркнул, что не влияет на решение ФИФА относительно участия национальных сборных.

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