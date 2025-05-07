Трамп: Участие России в ЧМ-2026 может быть "стимулом" для завершения войны в Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы стать мотивацией для прекращения ею войны против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Во время разговора с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп удивился, узнав, что России запрещено участвовать в соревнованиях. Инфантино подтвердил, что из-за агрессии против Украины РФ пока отстранена от международных турниров, но выразил надежду на мир и возможность возвращения страны в футбол.
"Это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно убивают - в это даже трудно поверить", - добавил американский президент.
В то же время он подчеркнул, что не влияет на решение ФИФА относительно участия национальных сборных.
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хутін - пуйло !
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доскотинялості немає меж
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Всі ці дії приблизно так само впливають на бажання ***** закінчити війну, як і запрошення на ЧМ.
Капець, американці, де ви викопали цього дегенерата?
Иди еще в опу уйло поцелуй.
Вітаю вас.
"***** підар ла лала"
- то давайте повернемо росію до G7
- ні, не будемо повертати до G7
- давайте грати з росіянами в хокей?
- ні, не будемо грати в хокей
- давайте грати з росіянами в футбол у 2026 ?
А потім трампу дадуть нобелівку миру і запишуть на гольф-могилі трампа: "найкращий в світі геніальний переговірник. Ніхто не вірив, що футбол і хокей зупиняють війни, а от чубчик зміг"
И вот, наконец, https://lb.co.ua/short/iuHesw/ Байден ответил.
Но этот ответ, мягко говоря, слабый.
Прекратить войну, вывести свои войска из Украины, решает вопрос с репарациями и только тогда высший футбольный орган рассмотрит вопрос, допускать россию или нет к чемпионату мира.
А сейчас Трамп запряг телегу впереди лошади.