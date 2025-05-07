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Новости Прекращение войны
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Трамп: Участие России в ЧМ-2026 может быть "стимулом" для завершения войны в Украине

Трамп заявил, что спас Украину

Президент США Дональд Трамп считает, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы стать мотивацией для прекращения ею войны против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Во время разговора с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп удивился, узнав, что России запрещено участвовать в соревнованиях. Инфантино подтвердил, что из-за агрессии против Украины РФ пока отстранена от международных турниров, но выразил надежду на мир и возможность возвращения страны в футбол.

"Это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно убивают - в это даже трудно поверить", - добавил американский президент.

В то же время он подчеркнул, что не влияет на решение ФИФА относительно участия национальных сборных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США сейчас не будут настаивать на возвращении России в G7, - Трамп

Автор: 

россия (95687) Трамп Дональд (5395) война в Украине (4147)


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Топ комментарии
+41
Мудрий нарід в США виявився ще більш "мудрішим" за український. Зробили себе разом
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07.05.2025 14:28
+41
А якщо пуйла обрати Папою римським він остаточно заспокоїться?
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07.05.2025 14:29
+34
Відмовитися від захоплення України, яке планувалося ще після розвалу совка, в обмін те щоб пограти в футбол? Ой дурак!
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07.05.2025 14:30
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07.05.2025 14:26 Ответить
у чемпіонаті світу з ******

хутін - пуйло !

.
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07.05.2025 14:27 Ответить
Мудрий нарід в США виявився ще більш "мудрішим" за український. Зробили себе разом
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07.05.2025 14:28 Ответить
коли мудрий український нарід досяг днища, знизу постукав ще мудріший американський

доскотинялості немає меж

.
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07.05.2025 14:32 Ответить
Ні Шановний! У мудрого американського нарІду нема війни... і їх дурковатість не буде залита кров*ю!! А от дійсно мудрий український нарІд платить кров*ю... ховає рідних та близьких... бачить величезну корупцію... страждає... АЛЕ!!! всеодно наступає на граблі... і всеодно значна частина ідіотів попри все славить хрипатого і сциться від його дій! Тут нижче вже нікого нема...)))
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07.05.2025 16:14 Ответить
А якщо пуйла обрати Папою римським він остаточно заспокоїться?
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07.05.2025 14:29 Ответить
Якщо інший дурень в США готовий поступитися цим ))
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07.05.2025 14:30 Ответить
Не, воно Папою не згодне. Тільки президентом світу, і щоб Трамп був завгоспом в кремлівському ОП.
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07.05.2025 14:34 Ответить
Тоді сі йому по саме не можу вставить
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07.05.2025 15:04 Ответить
К слову ***** - 72 года. Си на год моложе. Я про вставлялщиков.
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07.05.2025 17:50 Ответить
Не магет таво быть, ано узкоправаславеаё.
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07.05.2025 15:03 Ответить
Скоріше фсб віруючій
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07.05.2025 15:05 Ответить
Робоча ідея, тільки Клоун, або БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО, заробляє індульгенцію для себе і для своєї зграї у "св'ятого" ПАПИ ВАШИНГТОНСКОГО ТРАМПА, здачею інтересів України цьому старому аферисту і мерзотнику.
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07.05.2025 17:29 Ответить
Відмовитися від захоплення України, яке планувалося ще після розвалу совка, в обмін те щоб пограти в футбол? Ой дурак!
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07.05.2025 14:30 Ответить
Ніт.
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07.05.2025 14:30 Ответить
Наївний , старий їбанько .
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07.05.2025 14:30 Ответить
Оскільки ×уйла вже не стимулює трампонівський мінет, трамп постійно вдається до нових збочень.
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07.05.2025 14:30 Ответить
оце точно, саме це воно і робе
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07.05.2025 14:33 Ответить
як шо ху* ло обрати папою римским ,трамп цього не переживе ...така конкуренція ...
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07.05.2025 14:31 Ответить
цікаво, коли хоча би наші ЗМІ перестануть переказувати маячню старого ідіота?
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07.05.2025 14:31 Ответить
а що робити, якшо у цього ідіота така впливова посада?
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07.05.2025 14:32 Ответить
короля грає свита..
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07.05.2025 14:34 Ответить
А не жупан?
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07.05.2025 15:35 Ответить
не моє....тільки процитував....
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07.05.2025 15:46 Ответить
зараз ця посада перестала кардинально впливати на перебіг подій російсько-української війни. Вважайте, що в цьому плані США перетворились на регіональну державу, але цивілізований світ поки що не здатний сприйняти цю нову реальність.
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07.05.2025 16:04 Ответить
чому ж перестала? цілком собі допомагає кацапам
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07.05.2025 16:32 Ответить
ИДИОТ!!!
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07.05.2025 14:31 Ответить
І схоже що надовго.
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07.05.2025 15:01 Ответить
Чому ідиот? Навпаки цікава ідея. Він же не пропонує путінській команді виходити на поле в хокейній амуніції!
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07.05.2025 15:57 Ответить
то м.яко сказано
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07.05.2025 16:37 Ответить
Можеш ще запхати в сраку огірок. Або перейменувати Каліфорнію в Путіфорнію. Або пофарбувати волосся в синій колір.
Всі ці дії приблизно так само впливають на бажання ***** закінчити війну, як і запрошення на ЧМ.

Капець, американці, де ви викопали цього дегенерата?
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07.05.2025 14:32 Ответить
Можна допустити орду на ЧС 2026 за умови, якщо замість совкового гімну буде звучати кожного разу пісня харківських ультрас
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07.05.2025 14:33 Ответить
А ще краще якщо тренування проводитимуть на мінному полі
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07.05.2025 15:00 Ответить
*****,приспіть його хто небудь. Цей маразм вже немає сил терпіти
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07.05.2025 14:33 Ответить
стімул для ху* ла з трампом...у проктолога
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07.05.2025 14:35 Ответить
щоб ти з ох!
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07.05.2025 14:36 Ответить
Я ж кажу, поки Трамп не станцює перед ху"лом та не розкаже віршик про леніна на стільці, той агресію не завершить.
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07.05.2025 14:40 Ответить
Рехнулся рыжий.
Иди еще в опу уйло поцелуй.
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07.05.2025 14:42 Ответить
Любязно прохаємо вас в Наш Новий Світ 1984.
Вітаю вас.
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07.05.2025 14:43 Ответить
Хтось зупинить цього рудого виродка ?
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07.05.2025 14:43 Ответить
***** не погодиться , бо там на стадіонах пісні будуть співати
"***** підар ла лала"
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07.05.2025 14:47 Ответить
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07.05.2025 14:47 Ответить
Вот только кто с ними играть захочет?
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07.05.2025 14:48 Ответить
Всі такі обурені) Цікавтеся історією, менше здивувань буде)
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07.05.2025 14:51 Ответить
генератор випадкових фраз:

- то давайте повернемо росію до G7

- ні, не будемо повертати до G7

- давайте грати з росіянами в хокей?

- ні, не будемо грати в хокей

- давайте грати з росіянами в футбол у 2026 ?
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07.05.2025 14:54 Ответить
Невже він наївний як дитя? Що цих дій достатньо, щоб зупинити війну?

А потім трампу дадуть нобелівку миру і запишуть на гольф-могилі трампа: "найкращий в світі геніальний переговірник. Ніхто не вірив, що футбол і хокей зупиняють війни, а от чубчик зміг"
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07.05.2025 14:58 Ответить
Ні, він агент впливу, завербований кгбістами ще в 1987році, відповідно і діє.
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07.05.2025 16:50 Ответить
Ну ти і дебіл. Слов немає де американський народ відкопав такого дауна
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07.05.2025 14:57 Ответить
Там, де українці викопали ******* - ці два підара з одної пробірки…
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07.05.2025 15:20 Ответить
Я більше ,чим впевнений,******* треба дати премію миру,разом з Тампоном!!!
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07.05.2025 14:58 Ответить
Думає, що цим зможе купити. Орк воює і одночасно відправляє свою сім'ю на захід України щоб їх там годували.
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07.05.2025 14:58 Ответить
козло3,14дарам тільки кізяки на дальність швиряти,оце-їхнє.
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07.05.2025 14:58 Ответить
Щось забагато "жартує".
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07.05.2025 14:59 Ответить
Cкажіть, люді добрі - це президент чи паціент?
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07.05.2025 15:02 Ответить
2 в 1
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07.05.2025 15:10 Ответить
Аль Капоне американський це унівесал-може керувати футбол,бути призидентом,світовим лідером,буде ставити американський прапор на Марс,також він Папа,власник Гази в тік-токах.
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07.05.2025 15:04 Ответить
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07.05.2025 15:05 Ответить
Сра**и він хотів на футбол. Запропонуй йому хокей, тоді точно погодиться
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07.05.2025 15:06 Ответить
Трамп настолько неуважительно ругал Байдена. Я думал, а что тот молчит?
И вот, наконец, https://lb.co.ua/short/iuHesw/ Байден ответил.
Но этот ответ, мягко говоря, слабый.
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07.05.2025 15:16 Ответить
84 роки старому дятлу - і настільки бути необізнаним у футболі. Чувак, ти марно прожив життя.
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07.05.2025 15:17 Ответить
Скільки мільйярдів ***** задонатив чубчіку на його пройобані афери???
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07.05.2025 15:17 Ответить
****, усыпите его.
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07.05.2025 15:19 Ответить
Москалів крепко виєб..ли на ЧЄ-20, їх обійшла Україна і вони, розпочали СВО. Якщо їх ще на ЧС-26 виє...ут - вони жахнуть ядєркою.
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07.05.2025 15:20 Ответить
Нехай Трамп краще на чемпіонат з бейзболу свинособак покличе,футбол гра в яку ні кацапи ні американці грати не вміють всерівно
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07.05.2025 15:23 Ответить
Хто поближче -...баніть цього довбня по рудій перуці
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07.05.2025 15:24 Ответить
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07.05.2025 15:29 Ответить
Томагавк - кращий стимул до миру.
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07.05.2025 15:33 Ответить
Трумпло похоже совсем потерял связь с реальностью, или просто не знает что делать и поэтому несет дичь
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07.05.2025 15:34 Ответить
Вочевидь - більше нести йому нічого ...))
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07.05.2025 16:10 Ответить
"краснов" спалився остаточно...
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07.05.2025 15:40 Ответить
може ще й шашки ***** запропонувать, в чапаєва, як контрольний...
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07.05.2025 15:53 Ответить
******* краснов....
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07.05.2025 16:03 Ответить
Раз, по логике Трампа, пуйло хочет поиграть в футбол, то может он должен сделать все наоборот?
Прекратить войну, вывести свои войска из Украины, решает вопрос с репарациями и только тогда высший футбольный орган рассмотрит вопрос, допускать россию или нет к чемпионату мира.
А сейчас Трамп запряг телегу впереди лошади.
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07.05.2025 16:07 Ответить
зовсім вже їбонувся
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07.05.2025 16:10 Ответить
Та він розуміє, що тільки повна ізоляція і блокада орди може поможе, а він, як друг пуйла, рятує його від Гааги всякими способами.
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07.05.2025 16:26 Ответить
Та що вже там "мелочится", змотайся до ***** ще на парад, встигнеш...
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07.05.2025 16:30 Ответить
..НА Капітолійському горбі верблюд,в двоє тай зігнувя,ой це ж зовсім не верблюд- "трамбон" іпанувся"
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07.05.2025 16:42 Ответить
для такого фейспалму космічного масштабу ще нема гіфки
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07.05.2025 17:15 Ответить
ЙОЛОП!!!!
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07.05.2025 17:26 Ответить
Давно я не писал это слово, но он **********!!
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07.05.2025 17:53 Ответить
 
 