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Новини Припинення війни
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Трамп: Участь Росії у ЧС-2026 може бути "стимулом" для завершення війни в Україні

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп вважає, що участь Росії у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б стати мотивацією для припинення нею війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Під час розмови з президентом ФІФА Джанні Інфантіно Трамп здивувався, дізнавшись, що Росії заборонено брати участь у змаганнях. Інфантіно підтвердив, що через агресію проти України РФ наразі усунена від міжнародних турнірів, але висловив надію на мир і можливість повернення країни у футбол.

"Це може бути гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П'ять тисяч молодих людей щотижня вбивають - у це навіть важко повірити", - додав американський президент.

Водночас він наголосив, що не впливає на рішення ФІФА щодо участі національних збірних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США зараз не наполягатимуть на поверненні Росії до G7, - Трамп

Автор: 

росія (65394) Трамп Дональд (5825) війна в Україні (4182)


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Топ коментарі
+36
А якщо пуйла обрати Папою римським він остаточно заспокоїться?
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07.05.2025 14:29
+32
Мудрий нарід в США виявився ще більш "мудрішим" за український. Зробили себе разом
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07.05.2025 14:28
+26
Відмовитися від захоплення України, яке планувалося ще після розвалу совка, в обмін те щоб пограти в футбол? Ой дурак!
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07.05.2025 14:30
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07.05.2025 14:26 Відповісти
у чемпіонаті світу з ******

хутін - пуйло !

.
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07.05.2025 14:27 Відповісти
Мудрий нарід в США виявився ще більш "мудрішим" за український. Зробили себе разом
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07.05.2025 14:28 Відповісти
коли мудрий український нарід досяг днища, знизу постукав ще мудріший американський

доскотинялості немає меж

.
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07.05.2025 14:32 Відповісти
Ні Шановний! У мудрого американського нарІду нема війни... і їх дурковатість не буде залита кров*ю!! А от дійсно мудрий український нарІд платить кров*ю... ховає рідних та близьких... бачить величезну корупцію... страждає... АЛЕ!!! всеодно наступає на граблі... і всеодно значна частина ідіотів попри все славить хрипатого і сциться від його дій! Тут нижче вже нікого нема...)))
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07.05.2025 16:14 Відповісти
А якщо пуйла обрати Папою римським він остаточно заспокоїться?
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07.05.2025 14:29 Відповісти
Якщо інший дурень в США готовий поступитися цим ))
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07.05.2025 14:30 Відповісти
Не, воно Папою не згодне. Тільки президентом світу, і щоб Трамп був завгоспом в кремлівському ОП.
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07.05.2025 14:34 Відповісти
Тоді сі йому по саме не можу вставить
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07.05.2025 15:04 Відповісти
Не магет таво быть, ано узкоправаславеаё.
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07.05.2025 15:03 Відповісти
Скоріше фсб віруючій
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07.05.2025 15:05 Відповісти
Відмовитися від захоплення України, яке планувалося ще після розвалу совка, в обмін те щоб пограти в футбол? Ой дурак!
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07.05.2025 14:30 Відповісти
Ніт.
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07.05.2025 14:30 Відповісти
Наївний , старий їбанько .
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07.05.2025 14:30 Відповісти
Оскільки ×уйла вже не стимулює трампонівський мінет, трамп постійно вдається до нових збочень.
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07.05.2025 14:30 Відповісти
оце точно, саме це воно і робе
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07.05.2025 14:33 Відповісти
як шо ху* ло обрати папою римским ,трамп цього не переживе ...така конкуренція ...
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07.05.2025 14:31 Відповісти
цікаво, коли хоча би наші ЗМІ перестануть переказувати маячню старого ідіота?
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07.05.2025 14:31 Відповісти
а що робити, якшо у цього ідіота така впливова посада?
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07.05.2025 14:32 Відповісти
короля грає свита..
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07.05.2025 14:34 Відповісти
А не жупан?
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07.05.2025 15:35 Відповісти
не моє....тільки процитував....
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07.05.2025 15:46 Відповісти
зараз ця посада перестала кардинально впливати на перебіг подій російсько-української війни. Вважайте, що в цьому плані США перетворились на регіональну державу, але цивілізований світ поки що не здатний сприйняти цю нову реальність.
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07.05.2025 16:04 Відповісти
чому ж перестала? цілком собі допомагає кацапам
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07.05.2025 16:32 Відповісти
ИДИОТ!!!
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07.05.2025 14:31 Відповісти
І схоже що надовго.
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07.05.2025 15:01 Відповісти
Чому ідиот? Навпаки цікава ідея. Він же не пропонує путінській команді виходити на поле в хокейній амуніції!
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07.05.2025 15:57 Відповісти
то м.яко сказано
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07.05.2025 16:37 Відповісти
Можеш ще запхати в сраку огірок. Або перейменувати Каліфорнію в Путіфорнію. Або пофарбувати волосся в синій колір.
Всі ці дії приблизно так само впливають на бажання ***** закінчити війну, як і запрошення на ЧМ.

Капець, американці, де ви викопали цього дегенерата?
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07.05.2025 14:32 Відповісти
Можна допустити орду на ЧС 2026 за умови, якщо замість совкового гімну буде звучати кожного разу пісня харківських ультрас
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07.05.2025 14:33 Відповісти
А ще краще якщо тренування проводитимуть на мінному полі
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07.05.2025 15:00 Відповісти
*****,приспіть його хто небудь. Цей маразм вже немає сил терпіти
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07.05.2025 14:33 Відповісти
стімул для ху* ла з трампом...у проктолога
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07.05.2025 14:35 Відповісти
щоб ти з ох!
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07.05.2025 14:36 Відповісти
Я ж кажу, поки Трамп не станцює перед ху"лом та не розкаже віршик про леніна на стільці, той агресію не завершить.
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07.05.2025 14:40 Відповісти
Рехнулся рыжий.
Иди еще в опу уйло поцелуй.
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07.05.2025 14:42 Відповісти
Любязно прохаємо вас в Наш Новий Світ 1984.
Вітаю вас.
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07.05.2025 14:43 Відповісти
Хтось зупинить цього рудого виродка ?
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07.05.2025 14:43 Відповісти
***** не погодиться , бо там на стадіонах пісні будуть співати
"***** підар ла лала"
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07.05.2025 14:47 Відповісти
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07.05.2025 14:47 Відповісти
Вот только кто с ними играть захочет?
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07.05.2025 14:48 Відповісти
Всі такі обурені) Цікавтеся історією, менше здивувань буде)
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07.05.2025 14:51 Відповісти
генератор випадкових фраз:

- то давайте повернемо росію до G7

- ні, не будемо повертати до G7

- давайте грати з росіянами в хокей?

- ні, не будемо грати в хокей

- давайте грати з росіянами в футбол у 2026 ?
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07.05.2025 14:54 Відповісти
Невже він наївний як дитя? Що цих дій достатньо, щоб зупинити війну?

А потім трампу дадуть нобелівку миру і запишуть на гольф-могилі трампа: "найкращий в світі геніальний переговірник. Ніхто не вірив, що футбол і хокей зупиняють війни, а от чубчик зміг"
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07.05.2025 14:58 Відповісти
Ну ти і дебіл. Слов немає де американський народ відкопав такого дауна
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07.05.2025 14:57 Відповісти
Там, де українці викопали ******* - ці два підара з одної пробірки…
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07.05.2025 15:20 Відповісти
Я більше ,чим впевнений,******* треба дати премію миру,разом з Тампоном!!!
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07.05.2025 14:58 Відповісти
Думає, що цим зможе купити. Орк воює і одночасно відправляє свою сім'ю на захід України щоб їх там годували.
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07.05.2025 14:58 Відповісти
козло3,14дарам тільки кізяки на дальність швиряти,оце-їхнє.
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07.05.2025 14:58 Відповісти
Щось забагато "жартує".
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07.05.2025 14:59 Відповісти
Cкажіть, люді добрі - це президент чи паціент?
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07.05.2025 15:02 Відповісти
2 в 1
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07.05.2025 15:10 Відповісти
Аль Капоне американський це унівесал-може керувати футбол,бути призидентом,світовим лідером,буде ставити американський прапор на Марс,також він Папа,власник Гази в тік-токах.
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07.05.2025 15:04 Відповісти
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07.05.2025 15:05 Відповісти
Сра**и він хотів на футбол. Запропонуй йому хокей, тоді точно погодиться
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07.05.2025 15:06 Відповісти
Трамп настолько неуважительно ругал Байдена. Я думал, а что тот молчит?
И вот, наконец, https://lb.co.ua/short/iuHesw/ Байден ответил.
Но этот ответ, мягко говоря, слабый.
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07.05.2025 15:16 Відповісти
84 роки старому дятлу - і настільки бути необізнаним у футболі. Чувак, ти марно прожив життя.
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07.05.2025 15:17 Відповісти
Скільки мільйярдів ***** задонатив чубчіку на його пройобані афери???
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07.05.2025 15:17 Відповісти
****, усыпите его.
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07.05.2025 15:19 Відповісти
Москалів крепко виєб..ли на ЧЄ-20, їх обійшла Україна і вони, розпочали СВО. Якщо їх ще на ЧС-26 виє...ут - вони жахнуть ядєркою.
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07.05.2025 15:20 Відповісти
Нехай Трамп краще на чемпіонат з бейзболу свинособак покличе,футбол гра в яку ні кацапи ні американці грати не вміють всерівно
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07.05.2025 15:23 Відповісти
Хто поближче -...баніть цього довбня по рудій перуці
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07.05.2025 15:24 Відповісти
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07.05.2025 15:29 Відповісти
Томагавк - кращий стимул до миру.
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07.05.2025 15:33 Відповісти
Трумпло похоже совсем потерял связь с реальностью, или просто не знает что делать и поэтому несет дичь
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07.05.2025 15:34 Відповісти
Вочевидь - більше нести йому нічого ...))
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07.05.2025 16:10 Відповісти
"краснов" спалився остаточно...
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07.05.2025 15:40 Відповісти
може ще й шашки ***** запропонувать, в чапаєва, як контрольний...
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07.05.2025 15:53 Відповісти
******* краснов....
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07.05.2025 16:03 Відповісти
Раз, по логике Трампа, пуйло хочет поиграть в футбол, то может он должен сделать все наоборот?
Прекратить войну, вывести свои войска из Украины, решает вопрос с репарациями и только тогда высший футбольный орган рассмотрит вопрос, допускать россию или нет к чемпионату мира.
А сейчас Трамп запряг телегу впереди лошади.
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07.05.2025 16:07 Відповісти
зовсім вже їбонувся
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07.05.2025 16:10 Відповісти
Та він розуміє, що тільки повна ізоляція і блокада орди може поможе, а він, як друг пуйла, рятує його від Гааги всякими способами.
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07.05.2025 16:26 Відповісти
Та що вже там "мелочится", змотайся до ***** ще на парад, встигнеш...
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07.05.2025 16:30 Відповісти
..НА Капітолійському горбі верблюд,в двоє тай зігнувя,ой це ж зовсім не верблюд- "трамбон" іпанувся"
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07.05.2025 16:42 Відповісти
 
 