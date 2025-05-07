Трамп: Участь Росії у ЧС-2026 може бути "стимулом" для завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що участь Росії у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б стати мотивацією для припинення нею війни проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Під час розмови з президентом ФІФА Джанні Інфантіно Трамп здивувався, дізнавшись, що Росії заборонено брати участь у змаганнях. Інфантіно підтвердив, що через агресію проти України РФ наразі усунена від міжнародних турнірів, але висловив надію на мир і можливість повернення країни у футбол.
"Це може бути гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П'ять тисяч молодих людей щотижня вбивають - у це навіть важко повірити", - додав американський президент.
Водночас він наголосив, що не впливає на рішення ФІФА щодо участі національних збірних.
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хутін - пуйло !
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доскотинялості немає меж
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Всі ці дії приблизно так само впливають на бажання ***** закінчити війну, як і запрошення на ЧМ.
Капець, американці, де ви викопали цього дегенерата?
Иди еще в опу уйло поцелуй.
Вітаю вас.
"***** підар ла лала"
- то давайте повернемо росію до G7
- ні, не будемо повертати до G7
- давайте грати з росіянами в хокей?
- ні, не будемо грати в хокей
- давайте грати з росіянами в футбол у 2026 ?
А потім трампу дадуть нобелівку миру і запишуть на гольф-могилі трампа: "найкращий в світі геніальний переговірник. Ніхто не вірив, що футбол і хокей зупиняють війни, а от чубчик зміг"
И вот, наконец, https://lb.co.ua/short/iuHesw/ Байден ответил.
Но этот ответ, мягко говоря, слабый.
Прекратить войну, вывести свои войска из Украины, решает вопрос с репарациями и только тогда высший футбольный орган рассмотрит вопрос, допускать россию или нет к чемпионату мира.
А сейчас Трамп запряг телегу впереди лошади.