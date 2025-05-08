Перемога була здобута переважно завдяки нам, - Трамп про участь США у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп вважає, що саме Сполучені Штати зробили найбільший внесок для перемоги у Другій світовій війні.

Про це він сказав журналістам, представляючи президентський указ про офіційне проголошення 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перемога була здобута переважно завдяки нам – подобається вам це чи ні, – але ми вступили в цю війну і виграли її", – сказав він, додавши, що Сполученим Штатам "дуже допомагали багато чудових союзників".

"Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні", – стверджує Трамп.

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За його словами, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки й військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому.

Трамп наголосив, що хоча Росія "втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було".

"Ми виграли війну…, але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки", – зауважив він.

За словами президента, 8 травня залишатиметься робочим днем, оскільки "у нас і так занадто багато свят".

Раніше Трамп офіційно призначив 8 травня національним святом Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в США.

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