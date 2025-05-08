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Новини День перемоги над нацизмом в США
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Перемога була здобута переважно завдяки нам, - Трамп про участь США у Другій світовій війні

Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що саме Сполучені Штати зробили найбільший внесок для перемоги у Другій світовій війні.

Про це він сказав журналістам, представляючи президентський указ про офіційне проголошення 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перемога була здобута переважно завдяки нам – подобається вам це чи ні, – але ми вступили в цю війну і виграли її", – сказав він, додавши, що Сполученим Штатам "дуже допомагали багато чудових союзників".

"Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні", – стверджує Трамп.

Читайте: Ми наближаємося до точки, де вже час ухвалювати рішення щодо війни в Україні, - Трамп

За його словами, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки й військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому.

Трамп наголосив, що хоча Росія "втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було".

"Ми виграли війну…, але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки", – зауважив він.

За словами президента, 8 травня залишатиметься робочим днем, оскільки "у нас і так занадто багато свят".

Раніше Трамп офіційно призначив 8 травня національним святом Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Участь Росії у ЧС-2026 може бути "стимулом" для завершення війни в Україні

Автор: 

Друга світова війна (297) День Перемоги (455) США (23065) Трамп Дональд (5825) День перемоги над нацизмом (37)


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томагавки нам продай, тоді скажеш що Україна перемогла росію тільки завдяки тобі. А так Трамп ти звичайний балабол
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08.05.2025 01:50 Відповісти
Не просто США, а особисто Трамп!
Сам Гуадалканал брав, Іводзиму, Берлін, штурмував Ардени!
В одніх трусах в Нормандії висадився і фсєх пабеділ!
Супер-пупер-менбл*дь...
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08.05.2025 01:51 Відповісти
Це та ж сама історія де ***** , особисто , брав Рейхстаг - вони навіть в цьому схожі ...((
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08.05.2025 01:55 Відповісти
Той випадок, коли в принципі це чудо правду сказало. Якби не американська техніка, **********, продовольство, амуніція, то німців зупинив би лише рельєф місцевості десь на Уралі.
Але уявляю, як росіян порве від цього виступу
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08.05.2025 01:53 Відповісти
Цензура ***** цього не пропустить
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08.05.2025 01:59 Відповісти
Генератора випадкових слів і чисел Трампа знову прорвало.
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08.05.2025 01:56 Відповісти
такий же ******** невіглас як і путін.
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08.05.2025 02:00 Відповісти
Тут Рудий правий.поки Рябий закидав німців тілами,Америка херачила їх бомбами,зносячи фабрики,заводи та й міста-Дрезден-з лиця землі.Ну і Японії Америка физди дала.факт.
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08.05.2025 02:03 Відповісти
Чим далі від 40-х років, тим більше розповідей від "переможців". Ще 100 років і якась Ботсвана теж буде заявляти що перемога отримана переважно завдяки їм.
Хитрість в тому, що правильної відповіді - завдяки якій конкретно країні отримана перемога, немає. Хтось воював в на сході Європи, хтось на її заході, хтось в Тихому океані, а хтось в Африці.....
І от тепер прийшов час, коли в одній країні наркоторговець подарував перемогу собі і оголосив побєдобєсіє, а в іншій ухилянт від призову, зі шпорою в п'ятці, тягне простирадло перемоги на себе.
А загалом, наслідки можуть бути феєричні - за вже звичкою Трамп може перейменувати Мексиканську затоку Другу світову війну на щось типу - Перша Супер Дупер ТрампоАмериканська Переможна війна (яку почав Байден!!!). І виставить рахунок всій планеті в сто трильйонів доларів за американську допомогу. Тим більше він же днями грозиться щось оголосити феєричне - чому б і не таку дурість?
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08.05.2025 02:06 Відповісти
кацапів розірве після того. На святе посягнув...
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08.05.2025 02:07 Відповісти
 
 