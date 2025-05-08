Перемога була здобута переважно завдяки нам, - Трамп про участь США у Другій світовій війні
Президент США Дональд Трамп вважає, що саме Сполучені Штати зробили найбільший внесок для перемоги у Другій світовій війні.
Про це він сказав журналістам, представляючи президентський указ про офіційне проголошення 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перемога була здобута переважно завдяки нам – подобається вам це чи ні, – але ми вступили в цю війну і виграли її", – сказав він, додавши, що Сполученим Штатам "дуже допомагали багато чудових союзників".
"Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні", – стверджує Трамп.
За його словами, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки й військовослужбовці розгромили ворога 80 років тому.
Трамп наголосив, що хоча Росія "втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, не було".
"Ми виграли війну…, але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки", – зауважив він.
За словами президента, 8 травня залишатиметься робочим днем, оскільки "у нас і так занадто багато свят".
Раніше Трамп офіційно призначив 8 травня національним святом Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в США.
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Сам Гуадалканал брав, Іводзиму, Берлін, штурмував Ардени!
В одніх трусах в Нормандії висадився і фсєх пабеділ!
Супер-пупер-менбл*дь...
Але уявляю, як росіян порве від цього виступу
Хитрість в тому, що правильної відповіді - завдяки якій конкретно країні отримана перемога, немає. Хтось воював в на сході Європи, хтось на її заході, хтось в Тихому океані, а хтось в Африці.....
І от тепер прийшов час, коли в одній країні наркоторговець подарував перемогу собі і оголосив побєдобєсіє, а в іншій ухилянт від призову, зі шпорою в п'ятці, тягне простирадло перемоги на себе.
А загалом, наслідки можуть бути феєричні - за вже звичкою Трамп може перейменувати
Мексиканську затокуДругу світову війну на щось типу - Перша Супер Дупер ТрампоАмериканська Переможна війна (яку почав Байден!!!). І виставить рахунок всій планеті в сто трильйонів доларів за американську допомогу. Тим більше він же днями грозиться щось оголосити феєричне - чому б і не таку дурість?