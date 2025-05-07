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Новини День перемоги над нацизмом в США
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Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій в США

Трамп

Президент США Дональд Трамп офіційно призначив 8 травня національним святом Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Трамп підкреслив, що в цей день США вшановують героїзм та силу своїх збройних сил, а також "знову підтверджують своє прагнення захищати свободу і незалежність від будь-яких загроз, як з-за кордону, так і зсередини країни".

Він наголосив на важливості участі США у війні після нападу Японії на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року, що стало моментом, коли Сполучені Штати вступили "в одну з найбільших битв між добром і злом".

"Протягом чотирьох років боротьби понад 250 000 американців загинули, захищаючи свою країну і цивілізацію від нацистського режиму. Сьогодні та завжди Америка вшановує їх пам'ять та віддає належне їхній жертві", – сказав Трамп.

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Крім того, він наголосив на важливості миру через силу, відзначивши, що "без величезних жертв американських солдатів світ після війни був би зовсім іншим". Він нагадав, що 8 травня 1945 року відбулася безумовна капітуляція Німеччини, і пообіцяв, що продовжить працювати над тим, щоб запобігти новим війнам і скоротити втрати життів.

"З огляду на це, я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, з повноваженнями, наданими мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, проголошую 8 травня 2025 року днем святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – підсумував Трамп.

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Автор: 

Друга світова війна (297) нацизм (149) США (23065) Трамп Дональд (5825)


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Топ коментарі
+6
Ще одне Пабєдобєсіє намічається. Ті реднеки хоч знають, хто на Перл-Гарбор напав?
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07.05.2025 20:05
+5
Кто,кто-мексиканцы!
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07.05.2025 20:15
+3
Трамп сам того не хотячи задвинув пуйлу по самі гланди, тепер в кацапів фейкова перемога
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07.05.2025 19:51
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07.05.2025 19:44 Відповісти
Не пройшло і 80 років, як до америкосів дійшло, що треба відмічати День перемоги. Хоча всі нормальні люди вже відмічають День пам'яті і примирення. Хто скаже після цього, що Трамп маразматичний не "брат по розуму" Пуйла скаженого з його Побєдобєсієм?
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07.05.2025 19:54 Відповісти
Слава Слава Слава Мойдодыру рыжему!
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07.05.2025 19:45 Відповісти
Уявляєш, як на макцвє пер..ки рвуться. Що не тільки Європа відмічає саме 8- го день пам'яті і перемоги над нацизмом, а і США. І Україна також.
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07.05.2025 21:11 Відповісти
Та хоть в пунических войнах, чем бы дитя не тешилась...
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07.05.2025 19:46 Відповісти
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07.05.2025 19:48 Відповісти
Найкращі друзі Сі і Пу регочуть з дебіла Трампа!
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07.05.2025 19:48 Відповісти
та не факт. у кацапів уже від цього підгоріло, що аж медвєдєв із запою виліз і почав блєяти про те, що то саме кацапня понесла найбільші жертви під час 2 Світової війни і тому вони, совки, мають найбільше прав на отримання найбільшого впливу і величі після закінчення 2 Світової війни... тільки от тому дуплю ніколи на думку не спадало, що такі величезні втрати у 2 Світовій совки понесли через свою тупість і живодерство (повна срака в управлінні військами на початку нападу гітлера коли мільйонами совєти потрапляли в котли і здавались в полон, а пізніше то м'ясні штурми жюкова, де мільйонами клали свою піхоту і кавалерію при штурмі дотів і дзотів).
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07.05.2025 20:31 Відповісти
В своїй початковій стадії приходу до влади, Гітлер був наслідувачем Муссоліні... Потім він його перевершив, і у масштабах, і у "якості" злочинів...
Трамп, у своїх божевільних "прожектах", повністю наслідує ... Зеленського... Тільки масштаби більші... Що зробив "Блазень" з Україною, ми вже побачили... А що буде з США?...
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07.05.2025 19:51 Відповісти
У даному випадку, започаткування Трампом 8- го травня такокоїж пам'ятної дати як і в Україні і Європі це дуже добре.
На мацквє, пер..ки вже рвуться, всі прпагандони вилізли захищати " манаполію раісії на пабєду'.
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07.05.2025 21:15 Відповісти
Трамп сам того не хотячи задвинув пуйлу по самі гланди, тепер в кацапів фейкова перемога
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07.05.2025 19:51 Відповісти
100%
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07.05.2025 19:54 Відповісти
І буде День перемоги над рашизмом.
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07.05.2025 20:04 Відповісти
Ще одне Пабєдобєсіє намічається. Ті реднеки хоч знають, хто на Перл-Гарбор напав?
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07.05.2025 20:05 Відповісти
Кто,кто-мексиканцы!
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07.05.2025 20:15 Відповісти
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07.05.2025 20:23 Відповісти
govtva, трохи по-білому заздрю Вашому почуттю гумору!
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07.05.2025 20:26 Відповісти
Victoryshit? Victorymadness?
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07.05.2025 20:43 Відповісти
старі маразматики замагаються хто з них переміг в 1945-му, хоча ніякого відношення не мають
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07.05.2025 20:11 Відповісти
А мы думали что вторую мировую войну выиграл Путин а теперь оказывается Трамп.
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07.05.2025 20:13 Відповісти
Запускайте флешмоб
#Даёшь фото полового члена на измерительной линейке!
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07.05.2025 20:18 Відповісти
Отличная работа мистер Трамп.
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07.05.2025 20:47 Відповісти
Праздничный день может установить только Конгресс, а без выходного никому этот День Победы в США наюх не нужен. Но кацапу рыжий вдул, надо признать.
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07.05.2025 20:48 Відповісти
Ну ледве! Тепер всім гайда святкувати!
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07.05.2025 20:57 Відповісти
Якби Трамп тоді був Президентом, Друга Світова б ніколи не почалася. Він би її завершив за 24 години.
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07.05.2025 21:00 Відповісти
Капитуляцию Германий в 2-мировой войне подписали 8 мая .... все учасники коалиций ,но по настойчивой просбе Сталина повторили отдельно с Советами , на следущий день .. 9 - мая .И при Сталине никто победобесий неустраивал ,и Хрущев тоже .После свержения Хрущева , и после прихода Брежнева во власть в 1964 г. вспомнил про 9 мая ,и победу.
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07.05.2025 21:01 Відповісти
 
 