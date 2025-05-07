Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій в США

Президент США Дональд Трамп офіційно призначив 8 травня національним святом Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Трамп підкреслив, що в цей день США вшановують героїзм та силу своїх збройних сил, а також "знову підтверджують своє прагнення захищати свободу і незалежність від будь-яких загроз, як з-за кордону, так і зсередини країни".

Він наголосив на важливості участі США у війні після нападу Японії на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року, що стало моментом, коли Сполучені Штати вступили "в одну з найбільших битв між добром і злом".

"Протягом чотирьох років боротьби понад 250 000 американців загинули, захищаючи свою країну і цивілізацію від нацистського режиму. Сьогодні та завжди Америка вшановує їх пам'ять та віддає належне їхній жертві", – сказав Трамп.

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Крім того, він наголосив на важливості миру через силу, відзначивши, що "без величезних жертв американських солдатів світ після війни був би зовсім іншим". Він нагадав, що 8 травня 1945 року відбулася безумовна капітуляція Німеччини, і пообіцяв, що продовжить працювати над тим, щоб запобігти новим війнам і скоротити втрати життів.

"З огляду на це, я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, з повноваженнями, наданими мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, проголошую 8 травня 2025 року днем святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – підсумував Трамп.

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