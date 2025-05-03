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Новини ЗСУ запросили на парад до Великої Британії
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Пєсков про запрошення ЗСУ на парад до Великої Британії: Це неповага і блюзнірство

пєсков про запрошення ЗСУ на парад до Британії

У Кремлі висловили невдоволення через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на парад у Великій Британії до Дня Перемоги в Європі, який відбудеться 5 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Так, зазначається, що Пєсков назвав блюзнірством запрошення ЗСУ на урочистості у Великій Британії.

"Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство", - сказав він.

Також читайте: РФ чекає від Києва остаточних дій щодо деескалації у святкові дні, - Пєсков

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові ЗСУ візьмуть участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Парад відбудеться 5 травня.

Автор: 

Велика Британія (5602) Друга світова війна (296) парад (377) Пєсков Дмитро (1642) ЗСУ (7577)


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Топ коментарі
+34
Українців у другій світовій найбільше загинуло по відношенню до кількості населення.А рюзьких найбільший процент у колаборантах.
Що воно меле?
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03.05.2025 16:48
+28
ПНХ
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03.05.2025 16:44
+20
Вот больше всего бесит, что страна в которой уже не просто фашизм, а некая высшая его стадия - путинизм, лицемерно обвиняет в фашизме жертву своего нападения! Ну просто скоты и сволочи!
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03.05.2025 16:54
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03.05.2025 16:44 Відповісти
2 рази.
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03.05.2025 18:01 Відповісти
😊 Звичайно! Ось до пуцина на парад приїдуть лідери держав-союзниць Гітлєра у Другіц світовій - Угорщини і Словаччини. Або й не приїдуть, якщо їм не гарантує безпеку пуцин. Гітлєр їм безпеку не зміг забезпечити свого часу. Мацковська реінкарнація Гітлєра дехто пуцин теж не зможе.
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03.05.2025 18:14 Відповісти
Українців у другій світовій найбільше загинуло по відношенню до кількості населення.А рюзьких найбільший процент у колаборантах.
Що воно меле?
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03.05.2025 16:48 Відповісти
Це так.
І головне - війна пройшла на ВСІЙ території України.
ДВІЧІ.
На відміну від Росії, де бої були десь всього лише на 10% її території.
Для росії Україна завжди була живим щитом, який приймав самий перший нищівний удар, за яким росія ховалася.
Зараз метою захоплення України, є бажання россіі у відновленні цього щита.
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03.05.2025 17:22 Відповісти
стало цікаво. погуглив:
1. ми забуваємо про участь японії. на першому місці втрати населення дрібних островів в тихому океані
2. окремо статистики по республіках срср знайти майже не можливо ( я не знайшов).
3. якщо не рахувати ці острови, найбільш втратила Польща, потім СРСР а далі Німеччина (!)
4. особисто вважаю - зважаючи на театр бойових дій та його інтенсивність, близкість між країнами, та території, що змінили підпорядкування до та після війни, втрати України, Білорусі та країн балтії на рівні втрат Польщі
висновок - згоден
по калоборантам не цікаво:
зважаючи на вік ( велика кількість людей ще жила при царю не в дитячому віці), відмову про обмін полоненими, характер національності, життя в совку та його кровожерливість, все й так зрозуміло
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03.05.2025 17:26 Відповісти
І в абсолютних числах теж.
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03.05.2025 17:30 Відповісти
А еще смотря на то, как сейчас воюют кацапы и украинцы, возникает закономерный вопрос - а без украинских фронтов (помимо ленд-лиза и остального), были бы хоть какие то шансы у красной армии победить, и это при том, что распоряжались этой силой часто бездарно и расточительно.
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03.05.2025 17:35 Відповісти
А тебя это е,,,ать не должно,худоба
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03.05.2025 16:48 Відповісти
А твойо какое собачье дело?
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03.05.2025 16:48 Відповісти
Собака гавкає а караван йде.
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03.05.2025 18:12 Відповісти
Неонацисти і є кацапи!
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03.05.2025 16:49 Відповісти
Нікому не цікаво що там пищить ********** *****.
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03.05.2025 16:49 Відповісти
Тузік Песков , в будку.
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03.05.2025 16:50 Відповісти
Взагалі то Пескова вже оголосили у розшук як військового злочинця ?
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03.05.2025 16:52 Відповісти
Хто оголосить? Його дружбан зейло?
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03.05.2025 17:03 Відповісти
Українець завжди памʼятай !
якщо московиту погано ти робиш все вірно
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03.05.2025 16:53 Відповісти
https://minval.az/news/55390 Путин назвал Геббельса талантливым человеком
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03.05.2025 16:53 Відповісти
ти ще бріттів спитай " а що там з новічком?"
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03.05.2025 16:54 Відповісти
Вот больше всего бесит, что страна в которой уже не просто фашизм, а некая высшая его стадия - путинизм, лицемерно обвиняет в фашизме жертву своего нападения! Ну просто скоты и сволочи!
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03.05.2025 16:54 Відповісти
Ні, бісить найбільше навіть не це. А те, що майже увесь "цивілізований світ" (за винятком країн Балтії) не говорить про це, і не робить нічого для боротьби з цим. Та й навіть балтійські країни НЕ розірвали з парашою дипстосунки і не оголосили її країною-терористом.

уйхло на фоні всієї цієї бездіяльности "Заходу" відчуває ще більшу безкарність.
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03.05.2025 17:27 Відповісти
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03.05.2025 16:55 Відповісти
болото егейн
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03.05.2025 16:56 Відповісти
Ось то темне зелене пятно - московія на болотах . Туди її і повернути
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03.05.2025 16:57 Відповісти
Ото треба їх зменшити до ісконно мокшанських болот..
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03.05.2025 16:59 Відповісти
Так, Марина. Досить цікавий у вікі кацапский материал ПО СОБІРАНІЮ ЗЕМЕЛЬ . Нищення багатих родів, країн, мов і культур - вони називають СОБІРАНІЕМ ЗЕМЕЛЬ
По цій статті їх зараз можно мочити і мочити
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
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03.05.2025 17:04 Відповісти
А чому ДОСІ ВР не змінила назву росія на назву МОСКОВІЯ болотна? І петиції вже були від народу України
Тоді б раша заткнулась що вона е Русь
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03.05.2025 17:01 Відповісти
Путін захоплюється Геббельсом і копіює Гітлера
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03.05.2025 16:55 Відповісти
Вибирай, якщо не Лондон, то Красна площа.
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03.05.2025 17:01 Відповісти
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03.05.2025 17:06 Відповісти
Зейло не пустить ЗСУ на той парад.
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03.05.2025 17:02 Відповісти
А кацапи взагалі не збираються визнати факт що їхні байки про "неонацистів в Україні" вже нікому окрім них самих не цікаві? Ну тоді вже я не знаю з яким тупиком порівнювати це мерзотне плем'я покидьків.🤷
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03.05.2025 17:02 Відповісти
Кацапи як китайці - вони тупо і монотонно бьють в одну точку . Це їх сільний і одночасно слабкий бік . Але доволі предсказуем . Якщо в Україні був потужній аналітичний центр - він би прораховував їх дії і працював на опередження
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03.05.2025 17:08 Відповісти
а шо не так?
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03.05.2025 17:05 Відповісти
Да всьо так... несьот пургу.
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03.05.2025 17:08 Відповісти
Усатый таракан лизнул у хозяина..
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами"..
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03.05.2025 17:06 Відповісти
Cхоже, Британія не спитала дозволу у Путіна. Яке неподобство. Може Медведєв жахне по Біг Бену
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03.05.2025 17:06 Відповісти
Голосно пердне, чи як?
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03.05.2025 17:21 Відповісти
Обтекай молча. Блюзнірство - это когда у тебя над ртом тоже самое, что у жены над п**дой
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03.05.2025 17:07 Відповісти
Совкоблюдок.
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03.05.2025 17:09 Відповісти
Ще ця вбівця- проститутка не тявкала
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03.05.2025 17:11 Відповісти
Алкачка розмалювалася , як новорічна ,, йолка "
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03.05.2025 17:38 Відповісти
Блюватіна їбуча!,(
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03.05.2025 17:19 Відповісти
Коли ти **** нациська вже здохнеш ,разом з найкривавішим терористом воєним злочинцем путіном ? всі нормальні люди цього благають.
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03.05.2025 17:21 Відповісти
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03.05.2025 17:21 Відповісти
Обсуждать это говно на палочке это не уважать себя.
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03.05.2025 17:22 Відповісти
Брудний йоршик щось пробулькав з унітаза.
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03.05.2025 17:32 Відповісти
Пісюн піндзлюй до резиновоі попу )(уйла і разом сідайте на чемодан.
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03.05.2025 17:32 Відповісти
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03.05.2025 17:33 Відповісти
Йоршик ї@учий , ти вже дістав всіх своїми погрозами і критикою 🤬
Закрий своє смердюче хлібало і не відсвічуй , кремлівський виб@ядок 👹
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03.05.2025 17:36 Відповісти
Помпезно "День Подєби" завжди святкують тільки тиловики.
Хто реально був на фронті, той про це намагається забути все своє життя.
Тільки періодично згадує тих, кого під час боїв він втратив.
Доречі як і зараз, на війні з кацапами.
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03.05.2025 17:41 Відповісти
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03.05.2025 17:44 Відповісти
А может, он хочет, чтобы ВСУ провели парад в мааскве?
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03.05.2025 17:50 Відповісти
Це буде розказувати та тварь фашистська яка забула що гітлерівці і рашисти були союзниками в другій світовій війні і воювали на одному боці і проводили сумісні паради
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03.05.2025 17:51 Відповісти
,,Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Уинстон Черчилль

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03.05.2025 17:51 Відповісти
Кращэ закрийти своі болотні *******, бо 2 світову ви почали на боці рейха, але союзнічок підкачав!
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03.05.2025 17:55 Відповісти
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03.05.2025 17:55 Відповісти
ну дыбилы они все!Прошли те времана ссср!ну нет уже веры никому из вас,вы все просто богатоУбогиеСоздания!вы,всёравно сдохните!
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03.05.2025 17:56 Відповісти
Україна за участі Західних Парнерів, готує для московитів, Українську повітряну складову, на їх парад побєдобесія, у заявлений прутнєм період!!
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03.05.2025 17:57 Відповісти
Мені найбільше подобається, коли якийсь сраний болгарин пише мені в соцмережах, що українці фашисти.
Я йому задаю питання чи знає він, що Берлін брали 2 українських фронти, а союзник Гітлера Болгарія капітулювала перед 4-м українським фронтом?
Наступає стопор.
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03.05.2025 17:58 Відповісти
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03.05.2025 17:59 Відповісти
Надеюсь, что этот парад в Британии покажут по телевизору!
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03.05.2025 18:02 Відповісти
Блюзнірство і образа пам'яті ветеранів 2-ї світової - це рашистське победобесіє в москві.
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03.05.2025 18:04 Відповісти
Кацапський йорш скоро ЗСУ доберуться і до твоєї з )(уйлом дупи!
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03.05.2025 18:04 Відповісти
А в Британии считают что неонацисты это расея
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03.05.2025 18:07 Відповісти
 
 