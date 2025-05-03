Пєсков про запрошення ЗСУ на парад до Великої Британії: Це неповага і блюзнірство
У Кремлі висловили невдоволення через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на парад у Великій Британії до Дня Перемоги в Європі, який відбудеться 5 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Так, зазначається, що Пєсков назвав блюзнірством запрошення ЗСУ на урочистості у Великій Британії.
"Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові ЗСУ візьмуть участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Парад відбудеться 5 травня.
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Що воно меле?
І головне - війна пройшла на ВСІЙ території України.
ДВІЧІ.
На відміну від Росії, де бої були десь всього лише на 10% її території.
Для росії Україна завжди була живим щитом, який приймав самий перший нищівний удар, за яким росія ховалася.
Зараз метою захоплення України, є бажання россіі у відновленні цього щита.
1. ми забуваємо про участь японії. на першому місці втрати населення дрібних островів в тихому океані
2. окремо статистики по республіках срср знайти майже не можливо ( я не знайшов).
3. якщо не рахувати ці острови, найбільш втратила Польща, потім СРСР а далі Німеччина (!)
4. особисто вважаю - зважаючи на театр бойових дій та його інтенсивність, близкість між країнами, та території, що змінили підпорядкування до та після війни, втрати України, Білорусі та країн балтії на рівні втрат Польщі
висновок - згоден
по калоборантам не цікаво:
зважаючи на вік ( велика кількість людей ще жила при царю не в дитячому віці), відмову про обмін полоненими, характер національності, життя в совку та його кровожерливість, все й так зрозуміло
якщо московиту погано ти робиш все вірно
уйхло на фоні всієї цієї бездіяльности "Заходу" відчуває ще більшу безкарність.
По цій статті їх зараз можно мочити і мочити
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
Тоді б раша заткнулась що вона е Русь
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами"..
резиновоі попу)(уйла і разом сідайте на чемодан.
Закрий своє смердюче хлібало і не відсвічуй , кремлівський виб@ядок 👹
Хто реально був на фронті, той про це намагається забути все своє життя.
Тільки періодично згадує тих, кого під час боїв він втратив.
Доречі як і зараз, на війні з кацапами.
Я йому задаю питання чи знає він, що Берлін брали 2 українських фронти, а союзник Гітлера Болгарія капітулювала перед 4-м українським фронтом?
Наступає стопор.