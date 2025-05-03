Пєсков про запрошення ЗСУ на парад до Великої Британії: Це неповага і блюзнірство

У Кремлі висловили невдоволення через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на парад у Великій Британії до Дня Перемоги в Європі, який відбудеться 5 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Так, зазначається, що Пєсков назвав блюзнірством запрошення ЗСУ на урочистості у Великій Британії.

"Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові ЗСУ візьмуть участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Парад відбудеться 5 травня.