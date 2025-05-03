Песков о приглашении ВСУ на парад в Великобританию: Это неуважение и кощунство
В Кремле выразили недовольство из-за приглашения военнослужащих Вооруженных сил Украины на парад в Великобританию ко Дню Победы в Европе, который состоится 5 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Так, отмечается, что Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на торжества в Великобританию.
"Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-российски говоря, кощунство", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что военные ВСУ примут участие в параде в Великобритании по случаю празднования 80-й годовщины Дня Победы в Европе, который знаменует завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Парад состоится 5 мая.
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Що воно меле?
І головне - війна пройшла на ВСІЙ території України.
ДВІЧІ.
На відміну від Росії, де бої були десь всього лише на 10% її території.
Для росії Україна завжди була живим щитом, який приймав самий перший нищівний удар, за яким росія ховалася.
Зараз метою захоплення України, є бажання россіі у відновленні цього щита.
1. ми забуваємо про участь японії. на першому місці втрати населення дрібних островів в тихому океані
2. окремо статистики по республіках срср знайти майже не можливо ( я не знайшов).
3. якщо не рахувати ці острови, найбільш втратила Польща, потім СРСР а далі Німеччина (!)
4. особисто вважаю - зважаючи на театр бойових дій та його інтенсивність, близкість між країнами, та території, що змінили підпорядкування до та після війни, втрати України, Білорусі та країн балтії на рівні втрат Польщі
висновок - згоден
по калоборантам не цікаво:
зважаючи на вік ( велика кількість людей ще жила при царю не в дитячому віці), відмову про обмін полоненими, характер національності, життя в совку та його кровожерливість, все й так зрозуміло
якщо московиту погано ти робиш все вірно
По цій статті їх зараз можно мочити і мочити
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
Тоді б раша заткнулась що вона е Русь
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами"..