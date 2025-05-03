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Новости ВСУ пригласили на парад в Великобританию
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Песков о приглашении ВСУ на парад в Великобританию: Это неуважение и кощунство

Песков о приглашении ВСУ на парад в Великобританию

В Кремле выразили недовольство из-за приглашения военнослужащих Вооруженных сил Украины на парад в Великобританию ко Дню Победы в Европе, который состоится 5 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так, отмечается, что Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на торжества в Великобританию.

"Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-российски говоря, кощунство", - сказал он.

Также читайте: РФ ждет от Киева окончательных действий по деэскалации в праздничные дни, - Песков

Напомним, ранее сообщалось, что военные ВСУ примут участие в параде в Великобритании по случаю празднования 80-й годовщины Дня Победы в Европе, который знаменует завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Парад состоится 5 мая.

Автор: 

Великобритания (4977) Вторая мировая война (420) парад (634) Песков Дмитрий (1891) ВСУ (6610)


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Топ комментарии
+16
Українців у другій світовій найбільше загинуло по відношенню до кількості населення.А рюзьких найбільший процент у колаборантах.
Що воно меле?
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03.05.2025 16:48
+12
ПНХ
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03.05.2025 16:44
+6
А тебя это е,,,ать не должно,худоба
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03.05.2025 16:48
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ПНХ
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03.05.2025 16:44 Ответить
Українців у другій світовій найбільше загинуло по відношенню до кількості населення.А рюзьких найбільший процент у колаборантах.
Що воно меле?
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03.05.2025 16:48 Ответить
Це так.
І головне - війна пройшла на ВСІЙ території України.
ДВІЧІ.
На відміну від Росії, де бої були десь всього лише на 10% її території.
Для росії Україна завжди була живим щитом, який приймав самий перший нищівний удар, за яким росія ховалася.
Зараз метою захоплення України, є бажання россіі у відновленні цього щита.
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03.05.2025 17:22 Ответить
стало цікаво. погуглив:
1. ми забуваємо про участь японії. на першому місці втрати населення дрібних островів в тихому океані
2. окремо статистики по республіках срср знайти майже не можливо ( я не знайшов).
3. якщо не рахувати ці острови, найбільш втратила Польща, потім СРСР а далі Німеччина (!)
4. особисто вважаю - зважаючи на театр бойових дій та його інтенсивність, близкість між країнами, та території, що змінили підпорядкування до та після війни, втрати України, Білорусі та країн балтії на рівні втрат Польщі
висновок - згоден
по калоборантам не цікаво:
зважаючи на вік ( велика кількість людей ще жила при царю не в дитячому віці), відмову про обмін полоненими, характер національності, життя в совку та його кровожерливість, все й так зрозуміло
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03.05.2025 17:26 Ответить
А тебя это е,,,ать не должно,худоба
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03.05.2025 16:48 Ответить
А твойо какое собачье дело?
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03.05.2025 16:48 Ответить
Неонацисти і є кацапи!
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03.05.2025 16:49 Ответить
Нікому не цікаво що там пищить ********** *****.
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03.05.2025 16:49 Ответить
Тузік Песков , в будку.
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03.05.2025 16:50 Ответить
Взагалі то Пескова вже оголосили у розшук як військового злочинця ?
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03.05.2025 16:52 Ответить
Хто оголосить? Його дружбан зейло?
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03.05.2025 17:03 Ответить
Українець завжди памʼятай !
якщо московиту погано ти робиш все вірно
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03.05.2025 16:53 Ответить
https://minval.az/news/55390 Путин назвал Геббельса талантливым человеком
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03.05.2025 16:53 Ответить
ти ще бріттів спитай " а що там з новічком?"
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03.05.2025 16:54 Ответить
Вот больше всего бесит, что страна в которой уже не просто фашизм, а некая высшая его стадия - путинизм, лицемерно обвиняет в фашизме жертву своего нападения! Ну просто скоты и сволочи!
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03.05.2025 16:54 Ответить
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03.05.2025 16:55 Ответить
болото егейн
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03.05.2025 16:56 Ответить
Ось то темне зелене пятно - московія на болотах . Туди її і повернути
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03.05.2025 16:57 Ответить
Ото треба їх зменшити до ісконно мокшанських болот..
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03.05.2025 16:59 Ответить
Так, Марина. Досить цікавий у вікі кацапский материал ПО СОБІРАНІЮ ЗЕМЕЛЬ . Нищення багатих родів, країн, мов і культур - вони називають СОБІРАНІЕМ ЗЕМЕЛЬ
По цій статті їх зараз можно мочити і мочити
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство
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03.05.2025 17:04 Ответить
А чому ДОСІ ВР не змінила назву росія на назву МОСКОВІЯ болотна? І петиції вже були від народу України
Тоді б раша заткнулась що вона е Русь
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03.05.2025 17:01 Ответить
Путін захоплюється Геббельсом і копіює Гітлера
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03.05.2025 16:55 Ответить
Вибирай, якщо не Лондон, то Красна площа.
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03.05.2025 17:01 Ответить
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03.05.2025 17:06 Ответить
Зейло не пустить ЗСУ на той парад.
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03.05.2025 17:02 Ответить
А кацапи взагалі не збираються визнати факт що їхні байки про "неонацистів в Україні" вже нікому окрім них самих не цікаві? Ну тоді вже я не знаю з яким тупиком порівнювати це мерзотне плем'я покидьків.🤷
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03.05.2025 17:02 Ответить
Кацапи як китайці - вони тупо і монотонно бьють в одну точку . Це їх сільний і одночасно слабкий бік . Але доволі предсказуем . Якщо в Україні був потужній аналітичний центр - він би прораховував їх дії і працював на опередження
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03.05.2025 17:08 Ответить
а шо не так?
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03.05.2025 17:05 Ответить
Да всьо так... несьот пургу.
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03.05.2025 17:08 Ответить
Усатый таракан лизнул у хозяина..
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами"..
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03.05.2025 17:06 Ответить
Cхоже, Британія не спитала дозволу у Путіна. Яке неподобство. Може Медведєв жахне по Біг Бену
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03.05.2025 17:06 Ответить
Голосно пердне, чи як?
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03.05.2025 17:21 Ответить
Обтекай молча. Блюзнірство - это когда у тебя над ртом тоже самое, что у жены над п**дой
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03.05.2025 17:07 Ответить
Совкоблюдок.
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03.05.2025 17:09 Ответить
Ще ця вбівця- проститутка не тявкала
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03.05.2025 17:11 Ответить
Блюватіна їбуча!,(
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03.05.2025 17:19 Ответить
Коли ти **** нациська вже здохнеш ,разом з найкривавішим терористом воєним злочинцем путіном ? всі нормальні люди цього благають.
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03.05.2025 17:21 Ответить
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03.05.2025 17:21 Ответить
Обсуждать это говно на палочке это не уважать себя.
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03.05.2025 17:22 Ответить
 
 