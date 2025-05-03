Песков о приглашении ВСУ на парад в Великобританию: Это неуважение и кощунство

В Кремле выразили недовольство из-за приглашения военнослужащих Вооруженных сил Украины на парад в Великобританию ко Дню Победы в Европе, который состоится 5 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так, отмечается, что Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на торжества в Великобританию.

"Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-российски говоря, кощунство", - сказал он.

Также читайте: РФ ждет от Киева окончательных действий по деэскалации в праздничные дни, - Песков

Напомним, ранее сообщалось, что военные ВСУ примут участие в параде в Великобритании по случаю празднования 80-й годовщины Дня Победы в Европе, который знаменует завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Парад состоится 5 мая.