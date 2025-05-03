РФ ждет от Киева окончательных действий по деэскалации в праздничные дни, - Песков
В России заявили, что проверяли готовность Украины к поиску мирного урегулирования, объявив трехдневное перемирие по случаю 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что якобы целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое"перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 9 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней
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путін принизив трампа, зробивши з трампа 100-денного лоха . І тепер візит фіцо + вучича не дуже вписується в настрій трампа. Але і пуйлові відмовляти незручно. Ну і щоб всидіти на 2-х стільцях, ці 2 "європейці" не придумали нічого ліпшого, ніж різка срачка
Київ
Суми
Кривий Ріг
і тд і тд
Виходить що українів можна убивати скільки хочеш а рузкіх всі захищають
Пішов би ти нах....й!!!!!
Тим більше що ***** само казало що - там де знаходяться військові, то є законною ціллю.
жодних гарантій не можуть надати захисники України ,
бо дуже багато жертв потерпає Украіна від вас , чорти московські 😡
Неочікуване бажання московитів.
Чи він тільки з трампом і шольцем бикує?
Як перемир'я,то зараз,клала Україна на їхнє побєдобєсіє...В Україні 9 травня немає свята.У мене були три дядьки,двоє в Голодомор померли,а третього в листопаді 1943 мобілізували,а 7 січня 1944 загинув в Житомирській області,кинули в бій ненавчених і навіть не переодягнених...
То яке це свято?
досить бути толерантними до ВБИВЦ . Це вони приперлись в Україну , а не навпаки.
Ось на хрена щадити їх дурне свято ?
‼️а ще пора згадати про театр у Маріуполі , який вони зруйнували з ховающимися там людьми
‼️а ще пора згадати дома у Бучі , які вони зруйнували з хлвающимися там людьми і не допускали розбирати і спасати
НЕХАЙ ПАРАДУ У МАЦКВІ НЕ БУДЕ ‼️‼️‼️
Зе, Буданов, Сирський - НИЯКИХ ПАРАДІВ У МАЦКВІ
Має бути там один парад - ПЕРЕМОГИ ЗСУ І КАПИТУЛЯЦІЯ раши
а ваш дєнь пабєди це не свято це чисто сатанинсько-ритуальне-жертвопринесне придумане вами божевілля