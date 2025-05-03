РФ ждет от Киева окончательных действий по деэскалации в праздничные дни, - Песков

В России заявили, что проверяли готовность Украины к поиску мирного урегулирования, объявив трехдневное перемирие по случаю 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что якобы целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к перемирию с 7 мая, но не на 3 дня, а на 30, - Зеленский

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое"перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней