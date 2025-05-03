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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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РФ ждет от Киева окончательных действий по деэскалации в праздничные дни, - Песков

Песков о трехдневном перемирии

В России заявили, что проверяли готовность Украины к поиску мирного урегулирования, объявив трехдневное перемирие по случаю 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что якобы целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к перемирию с 7 мая, но не на 3 дня, а на 30, - Зеленский

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое"перемирие" на дни празднования 80-й годовщины Победы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал международное сообщество не верить в российскую пропаганду относительно так называемого "перемирия", которое Кремль анонсировал на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель раскритиковал трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней

Автор: 

Песков Дмитрий (1891) перемирие (1648)


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Топ комментарии
+13
СРОЧНО! У Вучича внезапно обнаружился геморрой, а у Фицо инфаркт правого полужопия. Оба отказались приезжать на парад в честь победобесия. Они что-то знают. Просочилась информация.
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03.05.2025 15:21
+12
Доки вівця сама не стане вовком - нічого не припинится !
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03.05.2025 15:23
+11
ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ і ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТЕЖ ЯКЩО НЕ БУДЕ БИТИ!!!

Київ
Суми
Кривий Ріг
і тд і тд

Виходить що українів можна убивати скільки хочеш а рузкіх всі захищають
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03.05.2025 15:23
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чого чого
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03.05.2025 15:18 Ответить
СРОЧНО! У Вучича внезапно обнаружился геморрой, а у Фицо инфаркт правого полужопия. Оба отказались приезжать на парад в честь победобесия. Они что-то знают. Просочилась информация.
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03.05.2025 15:21 Ответить
та не шукайте складних пояснень.

путін принизив трампа, зробивши з трампа 100-денного лоха . І тепер візит фіцо + вучича не дуже вписується в настрій трампа. Але і пуйлові відмовляти незручно. Ну і щоб всидіти на 2-х стільцях, ці 2 "європейці" не придумали нічого ліпшого, ніж різка срачка
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03.05.2025 15:26 Ответить
Там у них гівно крізь штани просочилося, коли вони узнили, що перемир'я не підписане.
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03.05.2025 16:06 Ответить
вовк чекає від вівці доказів, що вівця його не їстиме. В противному разі, вовк погрожує продовжити кусатись.
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03.05.2025 15:21 Ответить
Доки вівця сама не стане вовком - нічого не припинится !
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03.05.2025 15:23 Ответить
вівця не може стати вовком, бо вона вівця
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03.05.2025 15:34 Ответить
ну , тоді в мене , для вас , погані новини ...
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03.05.2025 15:38 Ответить
є надія що вовк сдохне
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03.05.2025 15:49 Ответить
Дебелий баран може так тюкнути вовка, що апетит миттєво зникне разом з зубами... А може і дуба вріже...
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03.05.2025 16:09 Ответить
Читав пару років тому,в Австралії баран пропав.Потім знайшовся,але в нього така шерсть виросла,що динго,а це найдужчий хижак Австралії,не змогли нічого йому вдіяти,шерсть заважала.
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03.05.2025 16:55 Ответить
Ну что за аналолгия.... Никакая рф не Волк, а в лучшем случае - гнилозубый косолапый одичалый ведмедь, пусть и огромный, которому от некогда более сильного предка людоеда прожившего недолго досталось ЯО, вот он и пытается вернуть хотя бы часть былой силы и уважухи (а то ж в лесу все надсмехаются) через: развитие, сильную экономику, технологии, культуру, туризм, сервис, партнерские отношения с соседями... нее, это не про рУзкий мир, а через тупое совковое - "Зато нас боялись", мне и думаю вам не раз приходилось это слышать, а еще к слову так говорил Калигула - Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Оно и понятно, если не можешь или не хочешь в развитие, с гей парадами пару раз в год (почему то их это особенно волнует), работающими законами и высоким уровнем жизни, остается добиваться высокого мирового статуса и влияния старым как мир способом - грубой силой через войну. Украина тоже далеко не овца, и тем более не изнасилованная, как порой сравнивают, учитывая какой отпор она дала огромному медведю, который об нее обломал уже половину своих гнилых зубов и когтей. Да, с наскоку медведь успел оттяпать немало, пока Украина была совсем слаба и соображала что делать, но потом медведь получил по зубам, откатился, и теперь его успехи просто смешны. Теперь побитый медведь за счет своей огромности пытается просто в клинче нас задавить, и тут конечно без Западной поддержки нам не устоять.
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03.05.2025 17:15 Ответить
ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ і ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТЕЖ ЯКЩО НЕ БУДЕ БИТИ!!!

Київ
Суми
Кривий Ріг
і тд і тд

Виходить що українів можна убивати скільки хочеш а рузкіх всі захищають
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03.05.2025 15:23 Ответить
Бучу памьятатете? Кацапам жодноі поступки.Вони сами почали,хай жеруть.Вониж крути,тільки бровью поведуть.
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03.05.2025 15:23 Ответить
Ви праві - Україна має ЗАБОРОНИТИ вбивцям проводити парад у мацкві.
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03.05.2025 16:36 Ответить
Ти хто такий, щоб керувати українською Аомією?!
Пішов би ти нах....й!!!!!
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03.05.2025 15:25 Ответить
Дрон тобі в сраку, касабське *******.
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03.05.2025 15:25 Ответить
Ok, але з 10-го травня і на 30+ днів.
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03.05.2025 15:29 Ответить
Тобто ЯК МІНІМУМ виводу військ з ЧОТИРЬОХ українських областей...
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03.05.2025 15:32 Ответить
І Крим нехай віддають
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03.05.2025 16:37 Ответить
Крим віддали ще в 2014, а визнати його кацапстаном Україну НІХТО не змусить. Може, це буде навіть краще, якщо США його визнають, можеш хоч тоді зекобанда розірве здирницьку угоду про українські копалини...
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03.05.2025 16:48 Ответить
засунь свої вуса пуйлу в дупу
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03.05.2025 15:35 Ответить
кабздон его уже заждался
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03.05.2025 15:35 Ответить
Парад - це не свято, це демонстрація воєнної сили, Йоршик.
Тим більше що ***** само казало що - там де знаходяться військові, то є законною ціллю.
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03.05.2025 15:36 Ответить
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03.05.2025 16:38 Ответить
Йоршик , тобі і твоєму ху@лу на параді 9- го травня ,
жодних гарантій не можуть надати захисники України ,
бо дуже багато жертв потерпає Украіна від вас , чорти московські 😡
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03.05.2025 15:37 Ответить
Эксперты предполагают, что Украина планирует массированный удар по параду в москве всеми имеющимися у неё средствами.
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03.05.2025 15:45 Ответить
Деескалація? Тобто, повне знищення Кацапії?
Неочікуване бажання московитів.
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03.05.2025 15:50 Ответить
А які це «празднічниє дні»? Побєдобєсіє - це пінг ******** на росії, ніхто більше «праздніка» в десятках мільйонів вбитих не вбачає. Хоча, 9 травня справді може стати святом, якщо вʼїбати як слід по параду в Кремлі.
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03.05.2025 15:50 Ответить
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03.05.2025 15:50 Ответить
Всє ссуки на красную площаТь встрЄчать ''Палянтцю''!!!
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03.05.2025 15:52 Ответить
********* казала "паланіца",у кацапів язик не володае мови.
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03.05.2025 16:23 Ответить
Якщо, дасть Бог, прилетить то зволодає
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03.05.2025 16:34 Ответить
непогано так кацапня очкує свого власного параду
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03.05.2025 15:56 Ответить
Голову собі перевірте спочатку. А потім довідку покажіть. Тоді, можливо, хтось вам і відповість. А поки ви за замовчуванням хвора мразота.
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03.05.2025 15:59 Ответить
І що ж святкуватимуть наймерзенніші фашисти у світі?
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03.05.2025 16:11 Ответить
Я б на місці Зе послав би його подалі..
Чи він тільки з трампом і шольцем бикує?
Як перемир'я,то зараз,клала Україна на їхнє побєдобєсіє...В Україні 9 травня немає свята.У мене були три дядьки,двоє в Голодомор померли,а третього в листопаді 1943 мобілізували,а 7 січня 1944 загинув в Житомирській області,кинули в бій ненавчених і навіть не переодягнених...
То яке це свято?
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03.05.2025 16:22 Ответить
Ох, сподіваюсь саме 9го ви, сцуки, і побачите остаточні дії
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03.05.2025 16:23 Ответить
Їбашить всім що є по "краснай площаді", когда буде йти парад, так щоб смерділо смаженой "орчатіной" на пів машкви.
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03.05.2025 16:23 Ответить
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03.05.2025 16:28 Ответить
А що це скотиняки захвилювались ? Як бити по Україні у Великдень - так били .

досить бути толерантними до ВБИВЦ . Це вони приперлись в Україну , а не навпаки.
Ось на хрена щадити їх дурне свято ?

‼️а ще пора згадати про театр у Маріуполі , який вони зруйнували з ховающимися там людьми
‼️а ще пора згадати дома у Бучі , які вони зруйнували з хлвающимися там людьми і не допускали розбирати і спасати

НЕХАЙ ПАРАДУ У МАЦКВІ НЕ БУДЕ ‼️‼️‼️
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03.05.2025 16:33 Ответить
Вы твари баб своих потаскушек ,проверять будете...
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03.05.2025 16:29 Ответить
А усі памʼятають ЯК ***** подогнало під кордон МІРНОЇ України 200 тис вбивц І 24.02 . 2022 р ПОЧАЛО ВТОРЖЕНИЕ ⁉️⁉️⁉️

Зе, Буданов, Сирський - НИЯКИХ ПАРАДІВ У МАЦКВІ
Має бути там один парад - ПЕРЕМОГИ ЗСУ І КАПИТУЛЯЦІЯ раши
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03.05.2025 16:41 Ответить
Петицію про участь в салюті, шановні, всіма засобами, підписуємо
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03.05.2025 16:51 Ответить
кацапи ! Святкові дні вже були - Пасха і ви людожери сатани продовжили свої звірства!
а ваш дєнь пабєди це не свято це чисто сатанинсько-ритуальне-жертвопринесне придумане вами божевілля
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03.05.2025 16:56 Ответить
Треба якраз побільше запустити з нашого боку дронів по кацапах на 9 травня. Принципово.
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03.05.2025 17:00 Ответить
 
 