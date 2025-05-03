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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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РФ чекає від Києва остаточних дій щодо деескалації у святкові дні, - Пєсков

пєсков проо триденне перемир’я

У Росії заявили, що перевіряли готовність України до пошуку мирного врегулювання, оголосивши триденне перемир’я з нагоди 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Росія чекає від Києва остаточних дій, спрямованих на деескалацію ситуації у святкові дні", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що нібито метою запропонованого Росією перемир'я була перевірка готовності Києва до пошуку мирного врегулювання.

Також читайте: Для чого чекати 8 травня? - Сибіга закликав РФ припинити вогонь негайно

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів

Автор: 

Пєсков Дмитро (1642) перемир’я (955)


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Топ коментарі
+11
СРОЧНО! У Вучича внезапно обнаружился геморрой, а у Фицо инфаркт правого полужопия. Оба отказались приезжать на парад в честь победобесия. Они что-то знают. Просочилась информация.
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03.05.2025 15:21
+7
Доки вівця сама не стане вовком - нічого не припинится !
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03.05.2025 15:23
+7
ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ і ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТЕЖ ЯКЩО НЕ БУДЕ БИТИ!!!

Київ
Суми
Кривий Ріг
і тд і тд

Виходить що українів можна убивати скільки хочеш а рузкіх всі захищають
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03.05.2025 15:23
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03.05.2025 15:18 Відповісти
СРОЧНО! У Вучича внезапно обнаружился геморрой, а у Фицо инфаркт правого полужопия. Оба отказались приезжать на парад в честь победобесия. Они что-то знают. Просочилась информация.
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03.05.2025 15:21 Відповісти
та не шукайте складних пояснень.

путін принизив трампа, зробивши з трампа 100-денного лоха . І тепер візит фіцо + вучича не дуже вписується в настрій трампа. Але і пуйлові відмовляти незручно. Ну і щоб всидіти на 2-х стільцях, ці 2 "європейці" не придумали нічого ліпшого, ніж різка срачка
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03.05.2025 15:26 Відповісти
Там у них гівно крізь штани просочилося, коли вони узнили, що перемир'я не підписане.
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03.05.2025 16:06 Відповісти
вовк чекає від вівці доказів, що вівця його не їстиме. В противному разі, вовк погрожує продовжити кусатись.
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03.05.2025 15:21 Відповісти
Доки вівця сама не стане вовком - нічого не припинится !
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03.05.2025 15:23 Відповісти
вівця не може стати вовком, бо вона вівця
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03.05.2025 15:34 Відповісти
ну , тоді в мене , для вас , погані новини ...
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03.05.2025 15:38 Відповісти
є надія що вовк сдохне
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03.05.2025 15:49 Відповісти
Дебелий баран може так тюкнути вовка, що апетит миттєво зникне разом з зубами... А може і дуба вріже...
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03.05.2025 16:09 Відповісти
ІДІТЬ ПІД ТРИ ЧОРТИ і ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТЕЖ ЯКЩО НЕ БУДЕ БИТИ!!!

Київ
Суми
Кривий Ріг
і тд і тд

Виходить що українів можна убивати скільки хочеш а рузкіх всі захищають
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03.05.2025 15:23 Відповісти
Бучу памьятатете? Кацапам жодноі поступки.Вони сами почали,хай жеруть.Вониж крути,тільки бровью поведуть.
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03.05.2025 15:23 Відповісти
Ти хто такий, щоб керувати українською Аомією?!
Пішов би ти нах....й!!!!!
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03.05.2025 15:25 Відповісти
Дрон тобі в сраку, касабське *******.
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03.05.2025 15:25 Відповісти
Ok, але з 10-го травня і на 30+ днів.
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03.05.2025 15:29 Відповісти
Тобто ЯК МІНІМУМ виводу військ з ЧОТИРЬОХ українських областей...
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03.05.2025 15:32 Відповісти
засунь свої вуса пуйлу в дупу
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03.05.2025 15:35 Відповісти
кабздон его уже заждался
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03.05.2025 15:35 Відповісти
Парад - це не свято, це демонстрація воєнної сили, Йоршик.
Тим більше що ***** само казало що - там де знаходяться військові, то є законною ціллю.
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03.05.2025 15:36 Відповісти
Йоршик , тобі і твоєму ху@лу на параді 9- го травня ,
жодних гарантій не можуть надати захисники України ,
бо дуже багато жертв потерпає Украіна від вас , чорти московські 😡
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03.05.2025 15:37 Відповісти
Эксперты предполагают, что Украина планирует массированный удар по параду в москве всеми имеющимися у неё средствами.
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03.05.2025 15:45 Відповісти
Деескалація? Тобто, повне знищення Кацапії?
Неочікуване бажання московитів.
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03.05.2025 15:50 Відповісти
А які це «празднічниє дні»? Побєдобєсіє - це пінг ******** на росії, ніхто більше «праздніка» в десятках мільйонів вбитих не вбачає. Хоча, 9 травня справді може стати святом, якщо вʼїбати як слід по параду в Кремлі.
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03.05.2025 15:50 Відповісти
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03.05.2025 15:50 Відповісти
Всє ссуки на красную площаТь встрЄчать ''Палянтцю''!!!
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03.05.2025 15:52 Відповісти
********* казала "паланіца",у кацапів язик не володае мови.
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03.05.2025 16:23 Відповісти
непогано так кацапня очкує свого власного параду
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03.05.2025 15:56 Відповісти
Голову собі перевірте спочатку. А потім довідку покажіть. Тоді, можливо, хтось вам і відповість. А поки ви за замовчуванням хвора мразота.
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03.05.2025 15:59 Відповісти
І що ж святкуватимуть наймерзенніші фашисти у світі?
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03.05.2025 16:11 Відповісти
Я б на місці Зе послав би його подалі..
Чи він тільки з трампом і шольцем бикує?
Як перемир'я,то зараз,клала Україна на їхнє побєдобєсіє...В Україні 9 травня немає свята.У мене були три дядьки,двоє в Голодомор померли,а третього в листопаді 1943 мобілізували,а 7 січня 1944 загинув в Житомирській області,кинули в бій ненавчених і навіть не переодягнених...
То яке це свято?
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03.05.2025 16:22 Відповісти
Ох, сподіваюсь саме 9го ви, сцуки, і побачите остаточні дії
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03.05.2025 16:23 Відповісти
Їбашить всім що є по "краснай площаді", когда буде йти парад, так щоб смерділо смаженой "орчатіной" на пів машкви.
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03.05.2025 16:23 Відповісти
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03.05.2025 16:28 Відповісти
Вы твари баб своих потаскушек ,проверять будете...
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03.05.2025 16:29 Відповісти
 
 