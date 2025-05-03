РФ чекає від Києва остаточних дій щодо деескалації у святкові дні, - Пєсков
У Росії заявили, що перевіряли готовність України до пошуку мирного врегулювання, оголосивши триденне перемир’я з нагоди 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Росія чекає від Києва остаточних дій, спрямованих на деескалацію ситуації у святкові дні", - сказав Пєсков.
Він наголосив, що нібито метою запропонованого Росією перемир'я була перевірка готовності Києва до пошуку мирного врегулювання.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.
Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів
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путін принизив трампа, зробивши з трампа 100-денного лоха . І тепер візит фіцо + вучича не дуже вписується в настрій трампа. Але і пуйлові відмовляти незручно. Ну і щоб всидіти на 2-х стільцях, ці 2 "європейці" не придумали нічого ліпшого, ніж різка срачка
Київ
Суми
Кривий Ріг
і тд і тд
Виходить що українів можна убивати скільки хочеш а рузкіх всі захищають
Пішов би ти нах....й!!!!!
Тим більше що ***** само казало що - там де знаходяться військові, то є законною ціллю.
жодних гарантій не можуть надати захисники України ,
бо дуже багато жертв потерпає Украіна від вас , чорти московські 😡
Неочікуване бажання московитів.
Чи він тільки з трампом і шольцем бикує?
Як перемир'я,то зараз,клала Україна на їхнє побєдобєсіє...В Україні 9 травня немає свята.У мене були три дядьки,двоє в Голодомор померли,а третього в листопаді 1943 мобілізували,а 7 січня 1944 загинув в Житомирській області,кинули в бій ненавчених і навіть не переодягнених...
То яке це свято?