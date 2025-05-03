РФ чекає від Києва остаточних дій щодо деескалації у святкові дні, - Пєсков

У Росії заявили, що перевіряли готовність України до пошуку мирного врегулювання, оголосивши триденне перемир’я з нагоди 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Росія чекає від Києва остаточних дій, спрямованих на деескалацію ситуації у святкові дні", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що нібито метою запропонованого Росією перемир'я була перевірка готовності Києва до пошуку мирного врегулювання.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту не вірити в російську пропаганду щодо так званого "перемир’я", яке Кремль анонсував на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель розкритикував триденне припинення вогню, оголошене російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів