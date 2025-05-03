Украинские военные примут участие в параде в Великобритании 5 мая

Военные Вооруженных сил Украины примут участие в параде в Великобритании по случаю празднования 80-й годовщины Дня Победы в Европе, знаменующего завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Парад состоится 5 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

По информации правительства Великобритании, украинские военнослужащие присоединятся к примерно тысяче представителей британских вооруженных сил, среди которых будут конница и военные оркестры. Это должно символизировать "всемирную поддержку их дальнейшей борьбы за свободу" в борьбе против России.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе после Второй мировой войны уместно, что украинские Вооруженные силы, которые сейчас воюют на линии фронта свободы, будут представлены в понедельник", - сказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

Отмечается, что кроме Украины, в церемонии также примут участие военные из Австралии, Канады и Новой Зеландии - они будут нести флаги своих государств. Во время парада будут представлены знамена каждой нации Содружества.

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