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Украинские военные примут участие в параде в Великобритании 5 мая

Военнослужащие из Украины репетируют участие в параде по случаю Дня Победы в Европе

Военные Вооруженных сил Украины примут участие в параде в Великобритании по случаю празднования 80-й годовщины Дня Победы в Европе, знаменующего завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Парад состоится 5 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

По информации правительства Великобритании, украинские военнослужащие присоединятся к примерно тысяче представителей британских вооруженных сил, среди которых будут конница и военные оркестры. Это должно символизировать "всемирную поддержку их дальнейшей борьбы за свободу" в борьбе против России.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе после Второй мировой войны уместно, что украинские Вооруженные силы, которые сейчас воюют на линии фронта свободы, будут представлены в понедельник", - сказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

Отмечается, что кроме Украины, в церемонии также примут участие военные из Австралии, Канады и Новой Зеландии - они будут нести флаги своих государств. Во время парада будут представлены знамена каждой нации Содружества.

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Великобритания (4977) Вторая мировая война (420) парад (634) ВСУ (6610)


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Топ комментарии
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Хто про що, а "вшивый про баню"
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03.05.2025 10:36
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Хто про що, а "вшивый про баню"
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03.05.2025 10:36 Ответить
Парадна "коробочка" 10 х 10 осіб. І те, наскільки я розумію - можна і менше. Як у нас на День Незалежності в 2021-му з інших країн були військові в значно меншій кількості
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03.05.2025 10:37 Ответить
обосриш... йди воюй... комбайнер мля
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03.05.2025 10:38 Ответить
долучаться до приблизно тисячі представників британських збройних сил, серед яких будуть кіннота та військові оркестри. Це має символізувати "всесвітню підтримку їхньої подальшої боротьби за свободу" у боротьбі проти
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03.05.2025 10:34 Ответить
Ну такі традиції у них. Впевнений, вони теж з подивом дивилися на те, як ми 24 роки ходили з георгіївськими стрічками, жерли горілку і вигукували: "Пабєда!! Пабєда!!!"
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03.05.2025 10:44 Ответить
З точки зору символізму дуже вірне рішення приймати нашим воякам участь в таких заходах
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03.05.2025 10:42 Ответить
 
 