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Новини
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Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

ійськовослужбовці з України репетирують участь у параді з нагоди Дня Перемоги в Європі

Військові Збройних сил України візьмуть участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Парад відбудеться 5 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

За інформацією уряду Великої Британії, українські військовослужбовці долучаться до приблизно тисячі представників британських збройних сил, серед яких будуть кіннота та військові оркестри. Це має символізувати "всесвітню підтримку їхньої подальшої боротьби за свободу" у боротьбі проти Росії.

"У розпал першої повномасштабної війни в Європі після Другої світової війни доречно, що українські Збройні сили, які зараз воюють на лінії фронту свободи, будуть представлені в понеділок", - сказав міністр оборони Великої Британі Джон Гілі.

Зазначається, що крім України, у церемонії також братимуть участь військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії - вони нестимуть прапори своїх держав. Під час параду буде представлено стяги кожної нації Співдружності.

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Автор: 

Велика Британія (5602) Друга світова війна (294) парад (377) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+6
Ну такі традиції у них. Впевнений, вони теж з подивом дивилися на те, як ми 24 роки ходили з георгіївськими стрічками, жерли горілку і вигукували: "Пабєда!! Пабєда!!!"
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03.05.2025 10:44
+5
З точки зору символізму дуже вірне рішення приймати нашим воякам участь в таких заходах
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03.05.2025 10:42
+3
Хто про що, а "вшивый про баню"
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03.05.2025 10:36
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Хто про що, а "вшивый про баню"
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03.05.2025 10:36 Відповісти
Парадна "коробочка" 10 х 10 осіб. І те, наскільки я розумію - можна і менше. Як у нас на День Незалежності в 2021-му з інших країн були військові в значно меншій кількості
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03.05.2025 10:37 Відповісти
обосриш... йди воюй... комбайнер мля
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03.05.2025 10:38 Відповісти
А сам не бажаеш , мотивувати особистим прикладом ?
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03.05.2025 11:23 Відповісти
потрапиш до мене в Морську Піхоту, я тебе особисто мотивуватиму
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03.05.2025 11:41 Відповісти
Своєю "однією ізвіліною " і манією величі ?
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03.05.2025 11:58 Відповісти
обосриш, до зустрічи, чекаю на тебе!!!
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03.05.2025 12:39 Відповісти
долучаться до приблизно тисячі представників британських збройних сил, серед яких будуть кіннота та військові оркестри. Це має символізувати "всесвітню підтримку їхньої подальшої боротьби за свободу" у боротьбі проти
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03.05.2025 10:34 Відповісти
Ну такі традиції у них. Впевнений, вони теж з подивом дивилися на те, як ми 24 роки ходили з георгіївськими стрічками, жерли горілку і вигукували: "Пабєда!! Пабєда!!!"
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03.05.2025 10:44 Відповісти
З точки зору символізму дуже вірне рішення приймати нашим воякам участь в таких заходах
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03.05.2025 10:42 Відповісти
А рнабігло їх скільки під це повідомлення - чи то ботів, чи то просто істот недалекоглядних...
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03.05.2025 11:30 Відповісти
Сосія перетворилась на фашистську державу XXI сторіччя.
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03.05.2025 11:15 Відповісти
 
 