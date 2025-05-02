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Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні, а 11 листопада - у Першій

США святкуватимуть День перемоги 8 травня

Президент Дональд Трамп заявив, що Штати святкуватимуть 8 травня День перемоги США у Другій світовій війні.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні", - наголосив він.

Трамп зазначив, що США виграли обидві війни.

"Ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо - це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!" - підсумував він.

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США святкуватимуть День перемоги 8 травня

Автор: 

Друга світова війна (293) США (22979) Трамп Дональд (5773)


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Топ коментарі
+28
А коли святкуватимуть День Перемоги над здоровим глуздом?... чи щодня?...
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02.05.2025 08:21
+28
Світом правлять @банати..
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02.05.2025 08:22
+21
День перемоги над здоровим глуздом українці мають святкувати 21.04.2019 року, а коли американці, то вони це вирішать після 5 років правління їх популістів.
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02.05.2025 08:31
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США на морях воювали ще й добряче,багато було битв.
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02.05.2025 10:48 Відповісти
я звісно не історик, але ще зі школи пам'ятаю, що Японія підписала капітуляцію 2 вересня 1945 .

Що це за фальстарт від трампа? Таке враження, що підлаштовується під пуйла
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02.05.2025 10:27 Відповісти
По всіх штатах оголосити носіння ділдів на палицях
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02.05.2025 10:27 Відповісти
урря!
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02.05.2025 10:28 Відповісти
Нормально.
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02.05.2025 10:36 Відповісти
Коли Україна вжарить рашку Трамп оголосить День перемоги США у 3-й світовій війні)
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02.05.2025 10:44 Відповісти
Вже бачу як у кремлівських пропагандонів підгорає від такої новини, буде чутно на усю Галактику їх вий ...
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02.05.2025 10:54 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))))))

росіяни інфаркт дістануть від формулювання "День Перемоги США !!!!! у другій світовій війні"

Вони ж кажуть, що то вони основний внесок зробили . . .

Але цікаво, що є...наріум з побєдобєсієм тепер і в США почався
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02.05.2025 11:27 Відповісти
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