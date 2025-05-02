Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні, а 11 листопада - у Першій

Президент Дональд Трамп заявив, що Штати святкуватимуть 8 травня День перемоги США у Другій світовій війні.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні", - наголосив він.

Трамп зазначив, що США виграли обидві війни.

"Ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо - це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!" - підсумував він.

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