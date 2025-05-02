Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой

Президент Дональд Трамп заявил, что Штаты будут праздновать 8 мая День победы США во Второй мировой войне.

Об этом он сообщил в Truth Sociаl, передает Цензор.НЕТ.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне", - подчеркнул он.

Трамп отметил, что США выиграли обе войны.

"Никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" - подытожил он.

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