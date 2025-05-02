Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой
Президент Дональд Трамп заявил, что Штаты будут праздновать 8 мая День победы США во Второй мировой войне.
Об этом он сообщил в Truth Sociаl, передает Цензор.НЕТ.
"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне", - подчеркнул он.
Трамп отметил, что США выиграли обе войны.
"Никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" - подытожил он.
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Вважаю , що великі президенти США всеж були по моложе і мозгі були без маразму
Зіркоюю Героя Радянського Союзу.
Орденом руминській корони.
NyTimes.com
Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.
Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.
Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.
Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.
дідуган доживає у своє задоволення.
я б, теж так хотів.
все життя, жирував. купа бабла, красиві тьолі, улюблені забави.
на старість, править світом і йому весело.
у трампа цілий гольф клуб, де похована дружина іванна зельнічкова, за якою доні дуже сумує і не платить податки.
Зліва від бюста Вашингтона місце ще пустує...
Як встигнути і у Москву, і у Вашингтон???
Навіть Румунія у кінці відкололася. А Угорщина воювала разом з Гітлером до кінця.
І ветеранів ряжених. Бажано 1ї світової. Для солідності
Ну і мага у футболках "Не смішить наші Першинги*. 😁
Отныне январь в Туркмении будет называться туркменбаши, в честь самого президента."
День перемоги США над дисиптіконами!!!
Ну шож ти так...
дурдом сонечко.
так народжуються тоталітарні ідеольогії.
Уже завтра выяснится, что первым человеком на земле был американец, ну и во всём остальном
они тоже были первыми.
Пора изобретать новые матерные слова, старыми это уже не объяснить.
На честь чого ви тоді проводите свій парад , якщо трамп повигравав усі війни .!?