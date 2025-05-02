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Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой

США будут праздновать День победы 8 мая

Президент Дональд Трамп заявил, что Штаты будут праздновать 8 мая День победы США во Второй мировой войне.

Об этом он сообщил в Truth Sociаl, передает Цензор.НЕТ.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне", - подчеркнул он.

Трамп отметил, что США выиграли обе войны.

"Никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" - подытожил он.

Читайте: Трамп пригрозил вторичными санкциями всем странам, которые покупают нефть у Ирана

США будут праздновать День победы 8 мая

Автор: 

Вторая мировая война (419) США (26791) Трамп Дональд (5349)


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Топ комментарии
+17
А коли святкуватимуть День Перемоги над здоровим глуздом?... чи щодня?...
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02.05.2025 08:21
+13
Світом правлять @банати..
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02.05.2025 08:22
+13
День перемоги над здоровим глуздом українці мають святкувати 21.04.2019 року, а коли американці, то вони це вирішать після 5 років правління їх популістів.
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02.05.2025 08:31
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Правила форума Совет форумчан
ох ****. оце так поводив ху йлу по скрєпах. )
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02.05.2025 08:21 Ответить
Старе трололо
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02.05.2025 08:55 Ответить
А коли святкуватимуть День Перемоги над здоровим глуздом?... чи щодня?...
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02.05.2025 08:21 Ответить
День перемоги над здоровим глуздом українці мають святкувати 21.04.2019 року, а коли американці, то вони це вирішать після 5 років правління їх популістів.
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02.05.2025 08:31 Ответить
У них це чотири роки.
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02.05.2025 08:58 Ответить
Не протягне він 4 роки. Через півтора роки вибори в Конгрес, і трампістів там не стане. А потім довгожданний імпічмент і залишок свого нікчемного життя рудий покидьок доживатиме у в'язниці.
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02.05.2025 09:03 Ответить
по факту, 2Світову війну виграла авіація США, В.Британії , за 6 років війни скинувши на промисловість, транспортну інфраструктуру Німетчини (3Рейху) бомб в тротиловому еквіваленті рівним 20 атомним бомбам скинутим США в серпні 1945 року на японські міста Херосіму і Нагасакі !!! червоножпе кацапо-совкове, комуно-нацацистьке окупаційне лайно, біонепотріб, союзника Адіка з 1933 по 22.06.1941 року, в "пабедітелі" 2Світової війни записали авансом спочатку в Тегерані, потім у Ялті, Подздамі, давши червоножопим комуно-нацистам на 50 років окупувати Україну, Молдову, країни Балтії та усю східну Європу, з половиною Берліну та 1/3 Німетчини !!! деякі окуповані в 1939-45 році червоми наццистами ттериторії країн залишаються окупованими рашистами, нащадками червоножопих комуно-нацистів, понині, наприклад: Виборг, Карелія та частина Кольського півострова тереторія Фінляндії; Кінексберг і Східна Прусія - Німетчини !!!
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02.05.2025 09:01 Ответить
Світом правлять @банати..
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02.05.2025 08:22 Ответить
Старі маразматики
Вважаю , що великі президенти США всеж були по моложе і мозгі були без маразму
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02.05.2025 08:27 Ответить
Тут можна сказати "найшла коса на камінь". Може від подібних розбірок цих двох відморозків в України будуть якісь перспективи.
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02.05.2025 08:50 Ответить
Та Ваші слова й Богу у вуха! Нехай повбиваються..передушаться..а до влади прийдуть притомні..
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02.05.2025 09:10 Ответить
В 21 столітті, інформаційному столітті, світом правлять брехуни-популісти, а вибирають їх дурні, хоч поржати, по приколу ...
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02.05.2025 09:17 Ответить
А себе нагорОдить за участь у обох цих війнах? Бо, я так думаю, вказівку про розробку ескізу пам"ятної медалі, з нагоди припинення російсько-української війни, він уже дав...
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02.05.2025 08:23 Ответить
Залізним хрестом з дубовими листями.
Зіркоюю Героя Радянського Союзу.
Орденом руминській корони.
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02.05.2025 08:29 Ответить
Є десь ще орден Жеребця. Лавров удостоївся))
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02.05.2025 09:30 Ответить
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02.05.2025 08:33 Ответить
Десь так...
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02.05.2025 08:52 Ответить
Трамп також з кагорти "ухилянтів".

NyTimes.com

Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.

Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.

Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.

Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.
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02.05.2025 08:43 Ответить
Наш на 2 місці - він 4разовий ухилянт)))
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02.05.2025 09:11 Ответить
Трамп приміряє кітель ))
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02.05.2025 09:20 Ответить
Тобто він розділів з хутиним перемогу по датам
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02.05.2025 08:23 Ответить
"Победобесие" по-американски начинается?
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02.05.2025 08:23 Ответить
Побєдобєсіє, це трохи про інше. Це коли ти так хочеш примазатись до переможців, що для тебе наступного дня після перемоги повторно дають підписати фейковий папірець.
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02.05.2025 08:43 Ответить
Черговий, блть, пабєдабєсєц...
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02.05.2025 08:23 Ответить
На наступний рік він закликає начипити на дрючки дідів та ходити з ними по вулицях.
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02.05.2025 08:44 Ответить
Щя запарєбрікам начнуца масавиє фєєрвєркі із срєпних пуканов...
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02.05.2025 08:25 Ответить
От якби він тоді був президентом, то війни взагалі не було б
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02.05.2025 08:25 Ответить
А над Японією?
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02.05.2025 08:26 Ответить
Він забув шо Друга світова хотя би для США закінчилась перемогою над Японією - бо Європі якось пох - 8 травня і кішка не ходи
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02.05.2025 09:07 Ответить
На болотах сейчас будет мощнейший выброс сероводорода
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02.05.2025 08:26 Ответить
але ж насправді!
дідуган доживає у своє задоволення.
я б, теж так хотів.
все життя, жирував. купа бабла, красиві тьолі, улюблені забави.
на старість, править світом і йому весело.
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02.05.2025 08:26 Ответить
Ще один переможець
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02.05.2025 08:26 Ответить
Дід трампа китайську стіну будував???
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02.05.2025 08:27 Ответить
як що б не було трампа, то ніякої китайської стіни не було б!
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02.05.2025 08:34 Ответить
Хто ж тебе рижого победобесієм заразив?
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02.05.2025 08:27 Ответить
До речі-американці зробили заяву що виходят з процесу перемовин між расєєю та Україною,що тепер ці дві країни мають самі домовлятись...
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02.05.2025 08:29 Ответить
Всеодно вам до росії ще далеко - у вас мавзолея немає
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02.05.2025 08:29 Ответить
як це, немає?
у трампа цілий гольф клуб, де похована дружина іванна зельнічкова, за якою доні дуже сумує і не платить податки.
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02.05.2025 08:37 Ответить
Mount Rushmore National Memorial) лежить біля міста Кістоун у Південній Дакоті, США. Гора відома тим, що в її гірській породі висічені 18-ти метрові голови чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна (на зображенні зліва направо).
Зліва від бюста Вашингтона місце ще пустує...
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02.05.2025 08:55 Ответить
А як же прихильники ху...ла, яки зібралися на парад в ху....лостан, трампанутого зовсім не поважають.
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02.05.2025 08:29 Ответить
У Орбана тепер дупа лусне. 😁
Як встигнути і у Москву, і у Вашингтон???
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02.05.2025 08:42 Ответить
А кого Угорщина перемогла у ДСВ?
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02.05.2025 09:03 Ответить
Насправді Угорщина єдина не понесла жодної відповідальності за її розв'язання разом з Німеччиною.

Навіть Румунія у кінці відкололася. А Угорщина воювала разом з Гітлером до кінця.
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02.05.2025 09:29 Ответить
Мені здається, гарно потролив русню. Русаки завжди були впевнені, що саме вони перемогли у другій світовій війні. Аргументом було те, що саме вони зазнали найбільших людських втрат. Але великі людські втрати , в цьому випадку, свідчать лише про бедарність совєцкіх командирів.
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02.05.2025 08:30 Ответить
Аргумент брехня. Русаки не зазнали найбільших людських втрат. Найбільших людських втрат у другій світовій зазнали білоруси і українці.
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02.05.2025 08:34 Ответить
Можливо на третьому місці узбеки.
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02.05.2025 08:40 Ответить
Це сегодні, а завтра він скаже шо його дід був олним з 28 панфілівців та сша разом з Велінгтоном перемогли Аттілу при Грюнвальді.
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02.05.2025 08:33 Ответить
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02.05.2025 08:35 Ответить
Про парад не забудь
І ветеранів ряжених. Бажано 1ї світової. Для солідності
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02.05.2025 08:38 Ответить
Ну, якщо вже дзеркалити, то чекаємо ще "бєссмєртий полк" та старенький форд з макетом ракети "на Москву".

Ну і мага у футболках "Не смішить наші Першинги*. 😁
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02.05.2025 08:38 Ответить
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02.05.2025 08:44 Ответить
"Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов предложил изменить названия месяцев и дней недели в республике. На заседании высшего представительного органа власти - Народного совета, Ниязов заявил, что решение связано с возвращением туркмен к своим корням.

Отныне январь в Туркмении будет называться туркменбаши, в честь самого президента."
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02.05.2025 08:38 Ответить
Сапармурат Ниязов подох в 2006 году. Или это ретро-новости?)
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02.05.2025 08:54 Ответить
В историческом контексте может и не до конца правда, но для поджигания пердаков русни очень сгодится
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02.05.2025 08:38 Ответить
В якому контексті? Історично Німеччина підписала капітуляцію восьмого травня.
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02.05.2025 08:41 Ответить
Це перемога у Трампа тепер своє побєдобєсіє
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02.05.2025 08:41 Ответить
Ну хоч таким чином ***** за щоку запхав. Може здохне від злості.
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02.05.2025 08:47 Ответить
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02.05.2025 08:52 Ответить
Шта?(с)...
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02.05.2025 08:53 Ответить
Не забудьте дідів на палках поносити. Разом з фуйлостаном. Трампон - вперед!
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02.05.2025 08:53 Ответить
Коли почнуть немлвлят перевдягати в морпіхів?
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02.05.2025 08:53 Ответить
"атвєтний ход" ***** - дєнь пабєди дідов над штатами у всех войнах, начіная с пабєди над їхніми союзніками - пєчєнєгамі і половцами ))
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02.05.2025 08:54 Ответить
Бл*дь, - про 5е липня забув!!!
День перемоги США над дисиптіконами!!!
Ну шож ти так...
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02.05.2025 09:00 Ответить
А 2 вересня що вони святкуватимуть?
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02.05.2025 09:01 Ответить
Напомните , а когда трамп на Солнце высаживался ?
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02.05.2025 09:02 Ответить
американські дєди ваєвалі.
дурдом сонечко.
так народжуються тоталітарні ідеольогії.
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02.05.2025 09:02 Ответить
Отличные слова мистер Трамп,истинные победители фашизма это американская экономика и американский народ,все остальные просто потерпевшие.
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02.05.2025 09:03 Ответить
Прошу ,ось і вам перемога за 24 години.Трамп особисто брав участь в боєвих діях ,і командував військами,а не генерал Патон.
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02.05.2025 09:05 Ответить
Как без мата можно обсуждать трамповские перлы, это всё равно, что пить пиво без водки.

Уже завтра выяснится, что первым человеком на земле был американец, ну и во всём остальном

они тоже были первыми.

Пора изобретать новые матерные слова, старыми это уже не объяснить.
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02.05.2025 09:07 Ответить
Венс, скажи цьому ***@ну, що Друга світова завершилась другого вересня
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02.05.2025 09:07 Ответить
Хай фуражку Гітлера на нове свято попросить🤡
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02.05.2025 09:15 Ответить
Ждём дошколят на картонных Абрамсах!
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02.05.2025 09:15 Ответить
Біда в тому, що цьому хворому на манію величі придурку всі мають підігрувати. Він безсоромно користується тим, що США - найбільш розвинена і найбагатша країна (хоча це зовсім не його заслуга) і намагається возвеличити себе всіма можливими і неможливими способами. Оці географічні переіменування, спотворення історії, яку він певен, і в школі поганенько знав. Не здивуюсь, якщо йому заманеться переіменувати і США в щось на кшталт United Trampdom, при цьому мотивуючи тим, що "навіщо називати нашу країну ім'ям якогось європейця?".
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02.05.2025 09:17 Ответить
Спочатку кацапи намагалися косплеїти США, а тепер Донні намагається косплеїти вигрібуху.
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02.05.2025 09:19 Ответить
Після таких заяв гонки на лафєтах мають стати міжнародним змаганням.
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02.05.2025 09:18 Ответить
Кацапня - шо с літцом ??
На честь чого ви тоді проводите свій парад , якщо трамп повигравав усі війни .!?
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02.05.2025 09:30 Ответить
 
 