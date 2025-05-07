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Новости День победы над нацизмом в США
2 064 28

Трамп объявил 8 мая Днем победы над нацизмом во Второй мировой в США

Трамп

Президент США Дональд Трамп официально назначил 8 мая национальным праздником Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в этот день США чествуют героизм и силу своих вооруженных сил, а также "вновь подтверждают свое стремление защищать свободу и независимость от любых угроз, как из-за рубежа, так и изнутри страны".

Он подчеркнул важность участия США в войне после нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, что стало моментом, когда Соединенные Штаты вступили "в одну из величайших битв между добром и злом".

"В течение четырех лет борьбы более 250 000 американцев погибли, защищая свою страну и цивилизацию от нацистского режима. Сегодня и всегда Америка чтит их память и отдает должное их жертве", - сказал Трамп.

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Кроме того, он подчеркнул важность мира через силу, отметив, что "без огромных жертв американских солдат мир после войны был бы совсем другим". Он напомнил, что 8 мая 1945 года состоялась безусловная капитуляция Германии, и пообещал, что продолжит работать над тем, чтобы предотвратить новые войны и сократить потери жизней.

"Учитывая это, я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, с полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", - подытожил Трамп.

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Автор: 

Вторая мировая война (423) нацизм (348) США (26860) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+6
Ще одне Пабєдобєсіє намічається. Ті реднеки хоч знають, хто на Перл-Гарбор напав?
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07.05.2025 20:05
+6
Кто,кто-мексиканцы!
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07.05.2025 20:15
+4
Трамп сам того не хотячи задвинув пуйлу по самі гланди, тепер в кацапів фейкова перемога
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07.05.2025 19:51
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07.05.2025 19:44 Ответить
Не пройшло і 80 років, як до америкосів дійшло, що треба відмічати День перемоги. Хоча всі нормальні люди вже відмічають День пам'яті і примирення. Хто скаже після цього, що Трамп маразматичний не "брат по розуму" Пуйла скаженого з його Побєдобєсієм?
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07.05.2025 19:54 Ответить
Слава Слава Слава Мойдодыру рыжему!
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07.05.2025 19:45 Ответить
Уявляєш, як на макцвє пер..ки рвуться. Що не тільки Європа відмічає саме 8- го день пам'яті і перемоги над нацизмом, а і США. І Україна також.
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07.05.2025 21:11 Ответить
Та хоть в пунических войнах, чем бы дитя не тешилась...
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07.05.2025 19:46 Ответить
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07.05.2025 19:48 Ответить
Найкращі друзі Сі і Пу регочуть з дебіла Трампа!
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07.05.2025 19:48 Ответить
та не факт. у кацапів уже від цього підгоріло, що аж медвєдєв із запою виліз і почав блєяти про те, що то саме кацапня понесла найбільші жертви під час 2 Світової війни і тому вони, совки, мають найбільше прав на отримання найбільшого впливу і величі після закінчення 2 Світової війни... тільки от тому дуплю ніколи на думку не спадало, що такі величезні втрати у 2 Світовій совки понесли через свою тупість і живодерство (повна срака в управлінні військами на початку нападу гітлера коли мільйонами совєти потрапляли в котли і здавались в полон, а пізніше то м'ясні штурми жюкова, де мільйонами клали свою піхоту і кавалерію при штурмі дотів і дзотів).
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07.05.2025 20:31 Ответить
В своїй початковій стадії приходу до влади, Гітлер був наслідувачем Муссоліні... Потім він його перевершив, і у масштабах, і у "якості" злочинів...
Трамп, у своїх божевільних "прожектах", повністю наслідує ... Зеленського... Тільки масштаби більші... Що зробив "Блазень" з Україною, ми вже побачили... А що буде з США?...
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07.05.2025 19:51 Ответить
У даному випадку, започаткування Трампом 8- го травня такокоїж пам'ятної дати як і в Україні і Європі це дуже добре.
На мацквє, пер..ки вже рвуться, всі прпагандони вилізли захищати " манаполію раісії на пабєду'.
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07.05.2025 21:15 Ответить
Трамп сам того не хотячи задвинув пуйлу по самі гланди, тепер в кацапів фейкова перемога
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07.05.2025 19:51 Ответить
100%
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07.05.2025 19:54 Ответить
І буде День перемоги над рашизмом.
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07.05.2025 20:04 Ответить
Ще одне Пабєдобєсіє намічається. Ті реднеки хоч знають, хто на Перл-Гарбор напав?
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07.05.2025 20:05 Ответить
Кто,кто-мексиканцы!
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07.05.2025 20:15 Ответить
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07.05.2025 20:23 Ответить
govtva, трохи по-білому заздрю Вашому почуттю гумору!
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07.05.2025 20:26 Ответить
Victoryshit? Victorymadness?
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07.05.2025 20:43 Ответить
старі маразматики замагаються хто з них переміг в 1945-му, хоча ніякого відношення не мають
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07.05.2025 20:11 Ответить
А мы думали что вторую мировую войну выиграл Путин а теперь оказывается Трамп.
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07.05.2025 20:13 Ответить
Запускайте флешмоб
#Даёшь фото полового члена на измерительной линейке!
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07.05.2025 20:18 Ответить
Отличная работа мистер Трамп.
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07.05.2025 20:47 Ответить
Праздничный день может установить только Конгресс, а без выходного никому этот День Победы в США наюх не нужен. Но кацапу рыжий вдул, надо признать.
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07.05.2025 20:48 Ответить
Ну ледве! Тепер всім гайда святкувати!
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07.05.2025 20:57 Ответить
Якби Трамп тоді був Президентом, Друга Світова б ніколи не почалася. Він би її завершив за 24 години.
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07.05.2025 21:00 Ответить
Капитуляцию Германий в 2-мировой войне подписали 8 мая .... все учасники коалиций ,но по настойчивой просбе Сталина повторили отдельно с Советами , на следущий день .. 9 - мая .И при Сталине никто победобесий неустраивал ,и Хрущев тоже .После свержения Хрущева , и после прихода Брежнева во власть в 1964 г. вспомнил про 9 мая ,и победу.
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07.05.2025 21:01 Ответить
Як це дід не ********, що при ньому 2-га світова і не почалася б?
А так - йому довелося в ній перемогти. Особисто.
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07.05.2025 21:37 Ответить
Нехай ще 9е травня оголосить"Міжнародним днем підтримки ЛГБТ"...
Ото кіно буде...
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07.05.2025 22:03 Ответить
 
 