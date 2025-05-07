Трамп объявил 8 мая Днем победы над нацизмом во Второй мировой в США

Президент США Дональд Трамп официально назначил 8 мая национальным праздником Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в этот день США чествуют героизм и силу своих вооруженных сил, а также "вновь подтверждают свое стремление защищать свободу и независимость от любых угроз, как из-за рубежа, так и изнутри страны".

Он подчеркнул важность участия США в войне после нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, что стало моментом, когда Соединенные Штаты вступили "в одну из величайших битв между добром и злом".

"В течение четырех лет борьбы более 250 000 американцев погибли, защищая свою страну и цивилизацию от нацистского режима. Сегодня и всегда Америка чтит их память и отдает должное их жертве", - сказал Трамп.

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Кроме того, он подчеркнул важность мира через силу, отметив, что "без огромных жертв американских солдат мир после войны был бы совсем другим". Он напомнил, что 8 мая 1945 года состоялась безусловная капитуляция Германии, и пообещал, что продолжит работать над тем, чтобы предотвратить новые войны и сократить потери жизней.

"Учитывая это, я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, с полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", - подытожил Трамп.

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