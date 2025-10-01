Путин собирается в декабре посетить Индию для встречи с Моди, - СМИ

Диктатор РФ Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря для встречи с премьером страны Нарендрой Моди.

Об этом со ссылкой на источники сообщает индийский телеканал NDTV, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что визит Путина в Индию состоится на фоне укрепления связей Москвы и Нью-Дели после введения США пошлин против Индии из-за закупок российской нефти.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Впервые о подготовке визита Путина объявили во время визита советника Моди по нацбезопасности Аджита Довала в Москву в августе. Однако на тот момент еще не была определена дата визита. Позже российский диктатор встретился с премьером Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где они провели часовую беседу в лимузине Путина.

"Визит Путина может стать важным моментом в геополитической стратегии Индии. Время, которое удобно совпадает с введением пошлин Трампом, может усилить устойчивость индийско-российских связей, даже когда Нью-Дели пытается урегулировать свои сложные отношения с Вашингтоном",- пишет NDTV.

Читайте также: Моди призвал Путина к скорейшему завершению войны в Украине