РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8843 посетителя онлайн
Новости Визит путина в Индию
197 3

Путин собирается в декабре посетить Индию для встречи с Моди, - СМИ

Путин поедет к Моди в декабре

Диктатор РФ Владимир Путин, вероятно, посетит Индию 5-6 декабря для встречи с премьером страны Нарендрой Моди.

Об этом со ссылкой на источники сообщает индийский телеканал NDTV, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что визит Путина в Индию состоится на фоне укрепления связей Москвы и Нью-Дели после введения США пошлин против Индии из-за закупок российской нефти.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Впервые о подготовке визита Путина объявили во время визита советника Моди по нацбезопасности Аджита Довала в Москву в августе. Однако на тот момент еще не была определена дата визита. Позже российский диктатор встретился с премьером Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где они провели часовую беседу в лимузине Путина.

"Визит Путина может стать важным моментом в геополитической стратегии Индии. Время, которое удобно совпадает с введением пошлин Трампом, может усилить устойчивость индийско-российских связей, даже когда Нью-Дели пытается урегулировать свои сложные отношения с Вашингтоном",- пишет NDTV.

Читайте также: Моди призвал Путина к скорейшему завершению войны в Украине

Автор: 

Индия (474) путин владимир (32247) Нарендра Моди (57)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чурка ботоксна до індуса скиглити їде
показать весь комментарий
01.10.2025 17:37 Ответить
Моді!
Чого бажаєте?
Сибір? Урал? Поволжьє?
ДВ не можу, вже Китай взяв.
Може скрєпостними візьмете?
показать весь комментарий
01.10.2025 17:45 Ответить
Омолодитись думає коров'ячею ссечею?
показать весь комментарий
01.10.2025 18:01 Ответить
 
 