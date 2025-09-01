Индия предлагает полностью отменить пошлины на товары из США, но "уже слишком поздно", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары до нуля.

Об этом он написал на своей платформе Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Мало кто понимает, что мы ведем очень малый бизнес с Индией, но они ведут с нами огромный бизнес. Другими словами, они продают нам огромные объемы товаров, мы являемся их крупнейшим "клиентом", но мы продаем им очень мало - до сих пор это были полностью односторонние отношения, и так продолжалось в течение многих десятилетий", - отметил он.

Трамп пожаловался на то, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России, и очень мало - у США.

"Сейчас они предложили снизить свои пошлины до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это годами ранее. Просто несколько простых фактов для размышлений", - добавил лидер США.

Фото: Truth Social

Напомним, заявление Трампа прозвучало в то время, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди находился в Китае на саммите более 20 лидеров незападных стран Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Трамп угрожал ввести пошлины на Индию после того, как она отказалась прекратить покупать российскую нефть на фоне войны Москвы в Украине.

