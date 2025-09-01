Индия предлагает полностью отменить пошлины на товары из США, но "уже слишком поздно", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары до нуля.
Об этом он написал на своей платформе Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Мало кто понимает, что мы ведем очень малый бизнес с Индией, но они ведут с нами огромный бизнес. Другими словами, они продают нам огромные объемы товаров, мы являемся их крупнейшим "клиентом", но мы продаем им очень мало - до сих пор это были полностью односторонние отношения, и так продолжалось в течение многих десятилетий", - отметил он.
Трамп пожаловался на то, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России, и очень мало - у США.
"Сейчас они предложили снизить свои пошлины до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это годами ранее. Просто несколько простых фактов для размышлений", - добавил лидер США.
Напомним, заявление Трампа прозвучало в то время, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди находился в Китае на саммите более 20 лидеров незападных стран Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее Трамп угрожал ввести пошлины на Индию после того, как она отказалась прекратить покупать российскую нефть на фоне войны Москвы в Украине.
93 «за», 18 «проти»,
Ось список країн, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН (ES-11/7) - ініціатором якої був Україна разом із країнами ЄС - з підсумком 93 за, 18 проти, 65 утримались, 17 не голосували:
Географічний список: проти резолюції проголосували
Білорусь
Буркіна-Фасо
Бурунді
Центральноафриканська Республіка
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Гаїті
Угорщина
Ізраїль
Малі
Маршаллові Острови
Нікарагуа
Нігер
Північна Корея
Палау
Росія
Судан
Сполучені Штати Америки
Контекст голосування
Загалом, ці країни утворили групу, яка або відкрито підтримує Росію, або, як США та деякі інші, вирішили не підтримати чітке засудження Росії за агресію проти України.
Примітно, що Великі демократичні країни ЄС на той момент не були серед тих, хто голосував проти, хоча деякі утрималися у подальших голосуваннях над резолюцією-слідом від США
Американський варіант резолюції не містив засудження Росії та формулював лише заклик до швидкого припинення конфлікту.
У текст американської версії було внесено кілька правок, запропонованих Францією та іншими європейськими країнами:
Замінили "конфлікт між РФ та Україною" на "повномасштабне вторгнення РФ в Україну".
Додали згадки про суверенітет, цілісність та міжнародно визнані кордони України.
Визначили ціль - справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до Статуту ООН.
Після цих змін США утрималися, а резолюція була ухвалена - 93 «за», 8 «проти», 73 утримались.
Він зустрічається з путіним, якому Білий дім фактично повернув статус "почесного гостя", і з Нарендрою Моді - прем'єром Індії, чия країна все частіше стикається з недовірою з боку Америки.
Індія стала жертвою американської тарифної політики - мита на її товари зросли вдвічі.
Це змусило Нью-Делі задуматися: чи варто так покладатися на США?
Як пише NYT, Трамп, сам того не бажаючи, зробив чимало для посилення Пекіна. Його жорстка риторика, тарифи, підтримка путіна, а також роздратування союзників у Європі та Азії - все це послаблює позиції США як глобального лідера.
Коли американські союзники поспішають до Вашингтона вмовляти Трампа не здавати позиції щодо України, а того ж дня Трамп відкрито хвалить північнокорейського диктатора Кім Чен Ина - це викликає занепокоєння навіть у найближчих партнерів Америки. Деякі вже відкрито кажуть: США стають не стабілізуючою, а дестабілізуючою силою в світі, вказують журналісти.
У цьому контексті Китай просуває свою програму - багатополярний світ без американської гегемонії. За словами китайського посла в Індії, Пекін і Нью-Делі повинні взяти на себе роль "подвійного двигуна" економічного зростання в Азії і протистояти "гегемонії і політиці сили".
"Індія та В'єтнам, які мають територіальні суперечки з Китаєм та підтримують хороші стосунки з Заходом, - хороший приклад.
Але навіть вони поступово приходять до висновку, що великою небезпекою для міжнародного порядку, можливо, є не Китай, а США за Трампа.
І що було б розумно вжити заходів для власної безпеки", - пише щотижневик.
Нобелівську премію миру Обама отримав восени 2009 року - фактично «авансом» за очікування нового підходу до міжнародної політики після епохи Буша.
Операція проти бен Ладена відбулася вже через півтора року - у травні 2011-го.
Тобто спочатку було нагородження, а потім - воєнна спецоперація, яка контрастувала з «мирною» нагородою.
Доні це хтось розповів ? Чи ета другоє?
За товари з Індії підвищену ціну сплатить американський споживач, а індійський споживач (купуючи американські товари) залишиться "в плюсі"? І цей "плюс" витратить на інші товари? Це пропозиція для Китаю замістити на індійському ринку американські товари? Ніфігова така собі "торгівельна війна" з Китаєм у трампона: віддавати ринки збуту своїх товарів китайським виробникам. Геніально!
З іншої сторони - потепління відносин між індусами і китайозами , та загравання з ними обома - ***** , може ж протверезить США , нарешті .? І там зрозуміють що ворогуючи із своїми союзниками у Європі , Штати можуть залишитися один на один з цим франкенштейном , у вигляді союзу між індусами китайцями і кацапами .?
Хоча , американські політики може й зрозуміють , але іржаве дебільне створіння - навряд чи .
Воно все марить нездійсненною мрією про те як відірвати паРашу від Китаю . А увесь демократичний світ про те як відірвати США від паРаші . !!