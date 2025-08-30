Апелляционный суд США признал тарифы Трампа незаконными

29 августа Федеральный апелляционный суд постановил, что большинство пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, незаконны.

Пошлины - полномочия Конгресса

Апелляционный суд США для федерального округа принял решение, что закон, на который ссылался Трамп, когда вводил свои широкие пошлины, в частности "взаимные", на самом деле не предоставляет ему полномочий на введение этих сборов.

"Основные полномочия Конгресса по введению налогов, таких как пошлины, по Конституции принадлежат исключительно законодательной ветви власти. Пошлины являются основными полномочиями Конгресса", - заявил суд.

Апелляционный суд приостановил действие своего решения до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа время обратиться в Верховный суд с просьбой отменить это решение.

Реакция Трампа

Трамп отреагировал на это решение и заявил, что "все тарифы остаются в силе".

"Сегодня Апелляционный суд, который отмечается высокой партийной приверженностью, ошибочно заявил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге победят. Если эти тарифы когда-нибудь исчезнут, это будет настоящей катастрофой для страны", - заявил он.

Трамп утверждает, что если это решение будет оставлено в силе, оно "буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки".

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении пошлин до 50% для десятков стран. Для Украины тариф может составить 10%.

