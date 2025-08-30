Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа незаконними

29 серпня Федеральний апеляційний суд постановив, що більшість мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, незаконні.

Мита - повноваження Конгресу

Апеляційний суд США для федерального округу ухвалив рішення, що закон, на який посилався Трамп, коли запроваджував свої найширші мита, зокрема "взаємні", насправді не надає йому повноважень на введення цих зборів.

"Основні повноваження Конгресу щодо введення податків, таких як мита, за Конституцією належать виключно законодавчій гілці влади. Мита є основними повноваженнями Конгресу", – заявив суд.

Апеляційний суд призупинив дію свого рішення до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа час звернутися до Верховного суду з проханням скасувати це рішення.

Реакція Трампа

Трамп відреагував на це рішення та заявив, що "всі тарифи залишаються в силі".

"Сьогодні Апеляційний суд, який відзначається високою партійною прихильністю, помилково заявив, що наші тарифи повинні бути скасовані, але вони знають, що Сполучені Штати Америки в кінцевому підсумку переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це буде справжньою катастрофою для країни", – заявив він.

Трамп стверджує, що якщо це рішення буде залишено в силі, воно "буквально знищить Сполучені Штати Америки".

Раніше повідомлялось, що Трамп підписав указ про запровадження мит до 50% для десятків країн. Для України тариф може становити 10%.

