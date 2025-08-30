УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11811 відвідувач онлайн
Новини Тарифи Трампа
3 694 38

Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа незаконними

трамп

29 серпня Федеральний апеляційний суд постановив, що більшість мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, незаконні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише CNBC.

Мита - повноваження Конгресу

Апеляційний суд США для федерального округу ухвалив рішення, що закон, на який посилався Трамп, коли запроваджував свої найширші мита, зокрема "взаємні", насправді не надає йому повноважень на введення цих зборів.

"Основні повноваження Конгресу щодо введення податків, таких як мита, за Конституцією належать виключно законодавчій гілці влади. Мита є основними повноваженнями Конгресу", – заявив суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не може залишити без реакції ухилення Путіна від переговорів із Зеленським, - Макрон

Апеляційний суд призупинив дію свого рішення до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа час звернутися до Верховного суду з проханням скасувати це рішення.

Реакція Трампа

Трамп відреагував на це рішення та заявив, що "всі тарифи залишаються в силі".

"Сьогодні Апеляційний суд, який відзначається високою партійною прихильністю, помилково заявив, що наші тарифи повинні бути скасовані, але вони знають, що Сполучені Штати Америки в кінцевому підсумку переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це буде справжньою катастрофою для країни", – заявив він.

трамп

Трамп стверджує, що якщо це рішення буде залишено в силі, воно "буквально знищить Сполучені Штати Америки".

Раніше повідомлялось, що Трамп підписав указ про запровадження мит до 50% для десятків країн. Для України тариф може становити 10%.

Читайте: Шлях до миру в Україні частково пролягає через Індію, - радник Трампа Наварро

Автор: 

США (24181) тарифи (2119) Трамп Дональд (7022)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
И в США свой папин юрыст есть. Не только же нам отдуваться
показати весь коментар
30.08.2025 10:43 Відповісти
+10
Нарешті спрацював запобіжник від дурня.
показати весь коментар
30.08.2025 10:47 Відповісти
+10
Поручкався з ******, заплямав руки кровю украхнців, намагався відмити ажно до синців.
показати весь коментар
30.08.2025 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И в США свой папин юрыст есть. Не только же нам отдуваться
показати весь коментар
30.08.2025 10:43 Відповісти
REUTERS: ТРАМП ВИПРОБОВУЄ МЕЖІ СВОЇХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЗВІЛЬНЯЮЧИ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ

30 серпня, 2025, 12:15

Нинішній глава Білого дому намагається впливати на сектори, які зазвичай вважаються незалежними від відкритого політичного контролю.

https://zn.ua/ukr/usa/donald-tramp-sklav-prisjahu-ta-ofitsijno-vstupiv-na-posadu-47-prezidenta-ssha.html Президент США Дональд Трамп прагне отримати більший контроль над усією роботою федерального уряду, і низка звільнень перевірить, наскільки далеко він зможе зайти у своїх прагненнях, пише https://www.reuters.com/legal/government/seeking-more-power-trump-uses-firings-test-presidential-limits-2025-08-29/ Reuters.Коли лідер країни починає відкрито боротись із судовою системою та законами, це завжди викликає запитання. Дональд Трамп поставив під сумнів саму основу американської демократії - Конституцію. До яких політичних кроків він вдасться далі, аби прискорити процес авторитарних перетворень у країні? У статті "https://zn.ua/ukr/usa/shche-odna-nebezpechna-ataka-trampa.html Ще одна небезпечна атака Трампа" завідувачка програми славістики в Університеті Вашингтона та Лі в штаті Вірджинія (США) https://zn.ua/ukr/author/Anna%20Brodskiye-Krotkina Анна Бродські-Кроткіна аналізує, як рішення Трампа можуть стати основою для серйозних політичних змін у США.
показати весь коментар
30.08.2025 13:27 Відповісти
❗️Трамп помер - таким чином люди в соцмережах трактують появу дивних чорних плям на руках президента США
показати весь коментар
30.08.2025 10:46 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 10:47 Відповісти
Поручкався з ******, заплямав руки кровю украхнців, намагався відмити ажно до синців.
показати весь коментар
30.08.2025 11:26 Відповісти
Як каже "брацкій" (для Трампа) нарід:
"Чьорнаво кабєля нє атмоєш дебіла дабєла"
показати весь коментар
30.08.2025 12:11 Відповісти
знак звіра на правій руці
чорна мітка
показати весь коментар
30.08.2025 12:47 Відповісти
Це чорна мітка від ***** і епштейна?
показати весь коментар
30.08.2025 11:29 Відповісти
Новічок.
показати весь коментар
30.08.2025 11:36 Відповісти
ЯПлакал Ь
показати весь коментар
30.08.2025 10:48 Відповісти
Приводом до таких висновків стали ще декілька причин:
- зникнення з прямого ефіру на три дні;
- відсутність публічних виступів у розкладі;
- зростання попиту в піцерії поруч із Білим домом на 476%;
- Венс в останньому інтерв'ю казав, що готовий зайняти пост президента США, в разі «чогось страшного».

Чи так це дійсно - дізнаємось невідомо коли, адже експерти вважають, що партія Трампа у разі трагедії приховувала б новину до останнього.
показати весь коментар
30.08.2025 10:50 Відповісти
Тобто, штатами зараз керує зомбі?
показати весь коментар
30.08.2025 12:12 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 11:19 Відповісти
Це чорна мітка.
показати весь коментар
30.08.2025 12:12 Відповісти
Нарешті спрацював запобіжник від дурня.
показати весь коментар
30.08.2025 10:47 Відповісти
Дурнику піхйу. Побачимо як спрацює виконання рішеня суду тоді можно шось казати. В нас не спрацювали та не працюють.
показати весь коментар
30.08.2025 11:28 Відповісти
Вмокнули шкідливе котеня мордочку в купку лайна.
показати весь коментар
30.08.2025 11:31 Відповісти
Щоб відірвати від ковбаси того старого облізлого рудого котяру, його треба безперервно по яйцях копати. ))
показати весь коментар
30.08.2025 11:37 Відповісти
Ти чого радієш? Тобі дають старлінк та зброю на шару, і все завдяки Трампу. Європа ваша ні на що здатна, тільки не поговорити. Трамп міг би послати вас і зайнятися своєю головною справою - рятувати Америку від комунізму. Але він все ж таки допомагає. Ви мені мешканців Гази нагадуєте, яким Ізраїль роками постачав електроенергію, воду та очищав стоки, а вони раділи кожному вбитому єврею.
показати весь коментар
30.08.2025 12:24 Відповісти
Комуністів ви де надибали - навіть совок і то не був комуністичний ( мул буде мулом а не арабським жеребцем - хоча мати його і арабська скакуниха ).
показати весь коментар
30.08.2025 12:29 Відповісти
Хто зараз платить на амер. Зброю?
показати весь коментар
30.08.2025 12:41 Відповісти
Сам посрав - сам поїв, молодець, свідку чогось там у рудому очку. ))
показати весь коментар
30.08.2025 12:43 Відповісти
завтра він звільнить цих суддів!!! проведе в них обшуки ...його мрія - це режими великих - луки хйла та ина
показати весь коментар
30.08.2025 12:53 Відповісти
Тобто, тарифи проти Індії за купіалю кацапської нафти всьо?

Ну вітаю - миролюбний піар Трампа є, а санкцій нема.
показати весь коментар
30.08.2025 10:50 Відповісти
Ну якщо трамп балабол - то балабол в усьому, це взагалі очікувано.
показати весь коментар
30.08.2025 11:23 Відповісти
Там усі ці сша суцільні балаболи.
показати весь коментар
30.08.2025 11:38 Відповісти
Мита - вид непрямого оподаткування, вартість мита включена в ціну товарів, що робить його опосередкованим податком для кінцевого споживача.
показати весь коментар
30.08.2025 10:51 Відповісти
Оце я розумію - судова система! Не прогинається під кожного нового короля.
показати весь коментар
30.08.2025 11:15 Відповісти
це там де він своїх судей не натикав, там не прогинається. там де натикав - там і на його пєдофілію очі закривають.
показати весь коментар
30.08.2025 11:24 Відповісти
У нас і натикувати не треба, судді лояльні до будь-якої влади, - 34 роки незалежності це показали чітко.
показати весь коментар
30.08.2025 11:29 Відповісти
Все в силі - Трамп - Верховний суд вже розставить на свої місці - чи не розставить
показати весь коментар
30.08.2025 11:24 Відповісти
⚡️Данія закуповує для України 6 ЗРК Patriot у США на $8,5 млрд - Держдепартамент схвалив продаж
показати весь коментар
30.08.2025 11:32 Відповісти
Хера сє...Якщо так, то гуууут
показати весь коментар
30.08.2025 11:37 Відповісти
Тримаю кулаки за Трампа. Якщо не він, то хто?
показати весь коментар
30.08.2025 12:13 Відповісти
можливо шось такі сталося з трампом ...бо Суд скасував його таріфи , деякі президенти ,майже в той час як сталося шось ,голосно та сміливо заявили шо трамп агент кремля , США за три дні , відсипали зброю Україні ...такі є якась підозра !
показати весь коментар
30.08.2025 12:33 Відповісти
Трамп - идиот, самодур и самовлюбленный павлин, психически неадекватный человек, который нуждается в стационарном лечении в психушке.
Это как сильно "демократам" (защитникам прав голых обезьян) нужно было довести страну до маразма и абсурда, чтоб население выбрало такого президента?
Вина "демократов" в их УТОПИЧЕСКОЙ политике слезливо-сопливого равенства, а вина "республиканцев" в полном отсутствии харизматичных, но адекватно-вменяемых лидерах, обе политические партии деградировали и ведут страну к катастрофе!
показати весь коментар
30.08.2025 13:32 Відповісти
 
 