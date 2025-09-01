Індія пропонує повністю скасувати мита на товари зі США, але "вже занадто пізно", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля.
Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Мало хто розуміє, що ми ведемо дуже малий бізнес з Індією, але вони ведуть з нами величезний бізнес. Іншими словами, вони продають нам величезні обсяги товарів, ми є їхнім найбільшим "клієнтом", але ми продаємо їм дуже мало – дотепер це були повністю односторонні відносини, і так тривало протягом багатьох десятиліть", - зазначив він.
Трамп поскаржився на те, що Індія купує більшу частину нафти та військової продукції у Росії, і дуже мало –– у США.
"Зараз вони запропонували знизити свої мита до нуля, але вже занадто пізно. Вони мали зробити це роками раніше. Просто кілька простих фактів для роздумів", - додав лідер США.
Нагадаємо, заява Трампа пролунала в той час, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перебував у Китаї на саміті понад 20 лідерів незахідних країн Шанхайської організації співробітництва.
Раніше Трамп погрожував ввести мита на Індію після того, як вона відмовилася припинити купувати російську нафту на тлі війни Москви в Україні.
Він зустрічається з путіним, якому Білий дім фактично повернув статус "почесного гостя", і з Нарендрою Моді - прем'єром Індії, чия країна все частіше стикається з недовірою з боку Америки.
Індія стала жертвою американської тарифної політики - мита на її товари зросли вдвічі.
Це змусило Нью-Делі задуматися: чи варто так покладатися на США?
Як пише NYT, Трамп, сам того не бажаючи, зробив чимало для посилення Пекіна. Його жорстка риторика, тарифи, підтримка путіна, а також роздратування союзників у Європі та Азії - все це послаблює позиції США як глобального лідера.
Коли американські союзники поспішають до Вашингтона вмовляти Трампа не здавати позиції щодо України, а того ж дня Трамп відкрито хвалить північнокорейського диктатора Кім Чен Ина - це викликає занепокоєння навіть у найближчих партнерів Америки. Деякі вже відкрито кажуть: США стають не стабілізуючою, а дестабілізуючою силою в світі, вказують журналісти.
У цьому контексті Китай просуває свою програму - багатополярний світ без американської гегемонії. За словами китайського посла в Індії, Пекін і Нью-Делі повинні взяти на себе роль "подвійного двигуна" економічного зростання в Азії і протистояти "гегемонії і політиці сили".
"Індія та В'єтнам, які мають територіальні суперечки з Китаєм та підтримують хороші стосунки з Заходом, - хороший приклад.
Але навіть вони поступово приходять до висновку, що великою небезпекою для міжнародного порядку, можливо, є не Китай, а США за Трампа.
І що було б розумно вжити заходів для власної безпеки", - пише щотижневик.
За товари з Індії підвищену ціну сплатить американський споживач, а індійський споживач (купуючи американські товари) залишиться "в плюсі"? І цей "плюс" витратить на інші товари? Це пропозиція для Китаю замістити на індійському ринку американські товари? Ніфігова така собі "торгівельна війна" з Китаєм у трампона: віддавати ринки збуту своїх товарів китайським виробникам. Геніально!