Новини Тарифи Трампа Відповідь Індії на тарифи Трампа
1 236 17

Індія пропонує повністю скасувати мита на товари зі США, але "вже занадто пізно", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля.

Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Мало хто розуміє, що ми ведемо дуже малий бізнес з Індією, але вони ведуть з нами величезний бізнес. Іншими словами, вони продають нам величезні обсяги товарів, ми є їхнім найбільшим "клієнтом", але ми продаємо їм дуже мало – дотепер це були повністю односторонні відносини, і так тривало протягом багатьох десятиліть", - зазначив він.

Трамп поскаржився на те, що Індія купує більшу частину нафти та військової продукції у Росії, і дуже мало –– у США.

"Зараз вони запропонували знизити свої мита до нуля, але вже занадто пізно. Вони мали зробити це роками раніше. Просто кілька простих фактів для роздумів", - додав лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія збільшить імпорт нафти з Росії попри погрози і мита Трампа, – Reuters

Трамп заявив, що Індія пропонує США економічні поступки
Фото: Truth Social

Нагадаємо, заява Трампа пролунала в той час, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перебував у Китаї на саміті понад 20 лідерів незахідних країн Шанхайської організації співробітництва.

Раніше Трамп погрожував ввести мита на Індію після того, як вона відмовилася припинити купувати російську нафту на тлі війни Москви в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа незаконними

+2
Поїзд пішов - Трамп
01.09.2025 19:53 Відповісти
+1
Етат поєзд в аґнєе,і нам нєчєва больше ждать..)))
01.09.2025 19:56 Відповісти
Поїзд на Чіттанугу
01.09.2025 19:59 Відповісти
Хоть би цей ПаХАРь, Трамп, за Нобелівську, та не забув про НОРМАЛЬНУ, як у ЄС, медичну допомогу для Американців, бо сьогодні це ДНИЩЕ в США!!
лікували зубну біль дитині, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
01.09.2025 20:06 Відповісти
Тут цікавіше))) https://thehill.com/policy/international/5480269-trump-tariffs-india-russia/
01.09.2025 19:54 Відповісти
Поки США сваряться з союзниками і накладають жорсткі мита проти ключових партнерів, Сі використовує вікно можливостей, що відкрилося.

Він зустрічається з путіним, якому Білий дім фактично повернув статус "почесного гостя", і з Нарендрою Моді - прем'єром Індії, чия країна все частіше стикається з недовірою з боку Америки.

Індія стала жертвою американської тарифної політики - мита на її товари зросли вдвічі.

Це змусило Нью-Делі задуматися: чи варто так покладатися на США?
01.09.2025 19:57 Відповісти
Сі може подякувати адміністрації Трампа за прискорення процесу пом'якшення напруженості між Китаєм та Індією - його головним азійським стратегічним конкурентом.
01.09.2025 19:58 Відповісти
BBC
Як пише NYT, Трамп, сам того не бажаючи, зробив чимало для посилення Пекіна. Його жорстка риторика, тарифи, підтримка путіна, а також роздратування союзників у Європі та Азії - все це послаблює позиції США як глобального лідера.

Коли американські союзники поспішають до Вашингтона вмовляти Трампа не здавати позиції щодо України, а того ж дня Трамп відкрито хвалить північнокорейського диктатора Кім Чен Ина - це викликає занепокоєння навіть у найближчих партнерів Америки. Деякі вже відкрито кажуть: США стають не стабілізуючою, а дестабілізуючою силою в світі, вказують журналісти.

У цьому контексті Китай просуває свою програму - багатополярний світ без американської гегемонії. За словами китайського посла в Індії, Пекін і Нью-Делі повинні взяти на себе роль "подвійного двигуна" економічного зростання в Азії і протистояти "гегемонії і політиці сили".
01.09.2025 20:00 Відповісти
Не всі учасники ШОС налаштовані проти Заходу, і багато хто ставиться до керівництва в Пекіні з недовірою, зауважує Der Spiegel.
"Індія та В'єтнам, які мають територіальні суперечки з Китаєм та підтримують хороші стосунки з Заходом, - хороший приклад.
Але навіть вони поступово приходять до висновку, що великою небезпекою для міжнародного порядку, можливо, є не Китай, а США за Трампа.
І що було б розумно вжити заходів для власної безпеки", - пише щотижневик.
01.09.2025 20:10 Відповісти
Такі 2 "собіратєлі" - один земель - другий доларів
01.09.2025 20:11 Відповісти
черговий обсерон Трамбона. Наступна - Венесуела
01.09.2025 20:01 Відповісти
Він або американський "шапкатир" або "праффесор".
01.09.2025 20:06 Відповісти
Трумп- довбень, це аксіома.
01.09.2025 20:06 Відповісти
Тобто товари з США в Індії стануть дешевшими, а товари з Індії в США стали дорожчими?
За товари з Індії підвищену ціну сплатить американський споживач, а індійський споживач (купуючи американські товари) залишиться "в плюсі"? І цей "плюс" витратить на інші товари? Це пропозиція для Китаю замістити на індійському ринку американські товари? Ніфігова така собі "торгівельна війна" з Китаєм у трампона: віддавати ринки збуту своїх товарів китайським виробникам. Геніально!
01.09.2025 20:06 Відповісти
01.09.2025 20:07 Відповісти
Будуть американці платити митний тариф за свої ж iPhonи, а що купляють індуси у Штатів?
01.09.2025 20:13 Відповісти
 
 