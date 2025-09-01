Індія пропонує повністю скасувати мита на товари зі США, але "вже занадто пізно", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля.

Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Мало хто розуміє, що ми ведемо дуже малий бізнес з Індією, але вони ведуть з нами величезний бізнес. Іншими словами, вони продають нам величезні обсяги товарів, ми є їхнім найбільшим "клієнтом", але ми продаємо їм дуже мало – дотепер це були повністю односторонні відносини, і так тривало протягом багатьох десятиліть", - зазначив він.

Трамп поскаржився на те, що Індія купує більшу частину нафти та військової продукції у Росії, і дуже мало –– у США.

"Зараз вони запропонували знизити свої мита до нуля, але вже занадто пізно. Вони мали зробити це роками раніше. Просто кілька простих фактів для роздумів", - додав лідер США.

Фото: Truth Social

Нагадаємо, заява Трампа пролунала в той час, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перебував у Китаї на саміті понад 20 лідерів незахідних країн Шанхайської організації співробітництва.

Раніше Трамп погрожував ввести мита на Індію після того, як вона відмовилася припинити купувати російську нафту на тлі війни Москви в Україні.

