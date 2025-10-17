Индия впервые закупила нефть из Гайаны, сокращая импорт из России, - Reuters

Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели у американской компании Exxon Mobil 4 миллиона баррелей нефти, добытой в Гаяне. Поставки ожидаются в конце 2025 - начале 2026 года.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников агентства, Indian Oil Corp впервые приобрела 2 млн баррелей нефти сорта Golden Arrowhead (GAH), а Hindustan Petroleum Corp - еще 2 млн баррелей сортов Liza и Unity Gold. Это первые поставки из южноамериканской страны для обеих компаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США заявляют, что Индия уже сократила импорт российской нефти на 50%, - Reuters

Индия расширяет географию поставщиков, постепенно заменяя российскую нефть новыми сортами из Южной Америки. Вашингтон давит на Нью-Дели, чтобы сократить закупки у Москвы, считая это важным фактором в прекращении войны в Украине.

Тем временем Гайана наращивает добычу и экспорт: консорциум во главе с Exxon Mobil уже увеличил производство до 770 тысяч баррелей в сутки, а в октябре экспорт достиг рекордных 938 тысяч баррелей в день.

Ранее сообщалось, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сокращать импорт российской нефти.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ