Індія вперше закупила нафту з Гаяни, скорочуючи імпорт із Росії, - Reuters

Два індійські нафтопереробні заводи придбали в американської компанії Exxon Mobil 4 мільйони барелів нафти, видобутої в Гаяні. Поставки очікуються наприкінці 2025 - на початку 2026 року.

За даними джерел агентства, Indian Oil Corp уперше придбала 2 млн барелів нафти сорту Golden Arrowhead (GAH), а Hindustan Petroleum Corp - ще 2 млн барелів сортів Liza та Unity Gold. Це перші поставки з південноамериканської країни для обох компаній.

Індія розширює географію постачальників, поступово замінюючи російську нафту новими сортами з Південної Америки. Вашингтон тисне на Нью-Делі, щоб скоротити закупівлі у Москви, вважаючи це важливим чинником у припиненні війни в Україні.

Тим часом Гаяна нарощує видобуток і експорт: консорціум на чолі з Exxon Mobil уже збільшив виробництво до 770 тисяч барелів на добу, а в жовтні експорт досяг рекордних 938 тисяч барелів на день.

Раніше повідомлялося, що деякі індійські нафтопереробні заводи готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти.

