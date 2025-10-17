Індія вперше закупила нафту з Гаяни, скорочуючи імпорт із Росії, - Reuters
Два індійські нафтопереробні заводи придбали в американської компанії Exxon Mobil 4 мільйони барелів нафти, видобутої в Гаяні. Поставки очікуються наприкінці 2025 - на початку 2026 року.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел агентства, Indian Oil Corp уперше придбала 2 млн барелів нафти сорту Golden Arrowhead (GAH), а Hindustan Petroleum Corp - ще 2 млн барелів сортів Liza та Unity Gold. Це перші поставки з південноамериканської країни для обох компаній.
Індія розширює географію постачальників, поступово замінюючи російську нафту новими сортами з Південної Америки. Вашингтон тисне на Нью-Делі, щоб скоротити закупівлі у Москви, вважаючи це важливим чинником у припиненні війни в Україні.
Тим часом Гаяна нарощує видобуток і експорт: консорціум на чолі з Exxon Mobil уже збільшив виробництво до 770 тисяч барелів на добу, а в жовтні експорт досяг рекордних 938 тисяч барелів на день.
Раніше повідомлялося, що деякі індійські нафтопереробні заводи готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль