Індія сплачуватиме величезні мита, якщо продовжить купувати російську нафту, - Трамп

Індія буде змушена сплачувати "величезні" мита на свій експорт до США, якщо не припинить закупівлю російської нафти.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Індія готова відмовитися від російської нафти

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, і він сказав, що не збирається мати справу з російською нафтою", - сказав Трамп.

На репліку журналіста про те, що індійська влада не підтвердила факт такої розмови, Трамп відповів: "Якщо вони хочуть це заперечувати, тоді просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони цього не хочуть".

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп вже заявляв, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що не купуватиме нафту в Росії. Також він запевняв, що Індія більше не куплятиме російську нафту, а Угорщина в скрутному становищі, бо має один трубопровід.

Також повідомлялося, що два індійські нафтопереробні заводи придбали в американської компанії Exxon Mobil 4 мільйони барелів нафти, видобутої в Гаяні. Поставки очікуються наприкінці 2025 - на початку 2026 року. За даними ЗМІ, деякі індійські нафтопереробні заводи готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти.

