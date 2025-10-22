Ціни на нафту різко зросли після перенесення зустрічі Трампа з Путіним, – Reuters

Ціни на нафту зростають другий день поспіль більш ніж на 1%, трейдери враховують ризики для пропозиції через санкції та сподіваються на прогрес у торгових переговорах США-Китай.

Станом на ранок середи Brent дорожчає на 1,5% – до $62,26 за барель, WTI – на 1,6% до $58,16, повідомляє Reuters.

Ціни відновлюються після падіння до п’ятимісячного мінімуму в понеділок на тлі збільшення видобутку і слабшого попиту. Додаткового імпульсу цінам додали новини про відкладення саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна, а також побоювання збоїв, підживлені західним тиском на закупівлі російської нафти країнами Азії.

"Попри загальний ведмежий настрій через надлишок і слабкий попит, ризик збоїв у Росії, Венесуелі, Колумбії та на Близькому Сході не дає цінам утримуватися нижче $60", – зауважив аналітик XAnalysts Мукеш Садхев.

Інвестори також стежать за розвитком ситуації між США і Венесуелою. Група незалежних експертів ООН назвала удари США по суднах у Карибському морі "позасудовими стратами", тоді як Вашингтон пояснює ці операції з боротьбою з "наркотероризмом".

Очікування покращують і сигнали з торгових перемовин США-Китай.

"Коментарі Трампа щодо переговорів, ймовірно, підтримують ринок. Додатковий чинник – скасування саміту Трамп-Путін", – зазначають аналітики ING.

За даними API, минулого тижня у США знизилися запаси нафти, бензину і дистилятів. Додатковий імпульс цінам надає план Міністерства енергетики США придбати 1 млн барелів сирої нафти для поповнення Стратегічного резерву, використовуючи відносно низькі ціни.

Раніше повідомлялось, що морські поставки нафти з Росії зросли до максимуму за 2,5 року. За даними Bloomberg, у середньому за чотири тижні до 19 жовтня, обсяги поставок сирої нафти з Росії становили 3,82 млн барелів на день, що на 80 тис. більше, ніж за період до 12 жовтня, і найвищий показник із травня 2023 року.