Морські поставки нафти з Росії зросли до максимуму за 2,5 року, – Bloomberg

Морські поставки сирої нафти з Росії за попередні чотири тижні зросли до найвищого рівня за 29 місяців.

Як пише Bloomberg, згідно із даними відстеження суден, у середньому за чотири тижні до 19 жовтня, обсяги поставок сирої нафти з Росії становили 3,82 млн барелів на день, що на 80 тис. більше, ніж за період до 12 жовтня, і найвищий показник із травня 2023 року, передає Укрінформ.

Як повідомляється, за чотири тижні з російських портів щодня відправлялися 35 суден із нафтою, що на одне судно менше, порівняно із максимальним показником з початку 2022 року.

За тиждень до 19 жовтня 34 танкери завантажили 25,88 млн барелів російської нафти. Обсяг майже не змінився порівняно з 27,2 млн барелів на 35 суднах тижнем раніше.

За тиждень до 19 жовтня поставки в середньому за день впали вперше за п'ять тижнів, до 3,7 млн барелів. Окрім цього, протягом тижня з Новоросійська (Росія) відправили два вантажі казахстанської нафти марки Kebco.

Поставки нафти російським клієнтам у Азії, включно з тими, що не мають кінцевого пункту призначення, зросли до 3,47 млн барелів на день за 28 днів до 19 жовтня, порівняно із 3,36 млн барелів на день у період до 12 жовтня, досягнувши найвищого рівня із травня 2023 року.

Попри те, що обсяг російської нафти, що надходить до Китаю та Індії скорочується, на суднах досі перебувають великі обсяги сировини, кінцевий пункт призначення яких не вказано. Обсяги нафти на танкерах, що прямують до китайський портів, за чотири тижні до 19 жовтня скоротилися до 1,21 млн барелів на день, тоді як обсяг сировини, призначений для Індії, скоротився до 950 тис. барелів на день. Водночас на суднах, що не вказали кінцевий пункт призначення, знаходиться еквівалент майже 1,3 млн барелів на день.

Поставки до Туреччини протягом чотирьох тижнів до 19 жовтня були стабільними на рівні близько 310 тис. барелів на день, а поставки до Сирії впали приблизно до 35 тис. барелів на день із переглянутих 70 тис. барелів на день за період до 12 жовтня.

Раніше стало відомо, що Грузія почала купувати нафту в Росії для свого нового НПЗ.

До того повідомлялося, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед ти стало відомо, що доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують близько чверті надходжень до державної скарбниці, у жовтні 2025 року можуть становити 0,95 трлн руб., що на 0,37 трлн руб. вище вересня поточного року, але на 0,26 трлн руб. ниже за показник жовтня 2024 року. Усього за січень-жовтень нафтогазові доходи бюджету РФ можуть становити 7,56 трлн руб. – на 1,98 трлн руб. (-20,7%) менше, ніж за січень-жовтень 2024 року (9,54 трлн руб.).

Зі свого боку російський уряд очікує, що внески нафтогазової промисловості до національного бюджету цього року знизяться до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року. Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.