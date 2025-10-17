Нафтогазові доходи бюджету Росії цього року скоротяться на 21%, – Reuters

Доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують близько чверті надходжень до державної скарбниці, у жовтні 2025 року можуть становити 0,95 трлн руб., що на 0,37 трлн руб. вище вересня поточного року, але на 0,26 трлн руб. ниже за показник жовтня 2024 року.

Як свідчать розрахунки Reuters, усього за січень-жовтень нафтогазові доходи бюджету РФ можуть становити 7,56 трлн руб. – на 1,98 трлн руб. (-20,7%) менше, ніж за січень-жовтень 2024 року (9,54 трлн руб.), передає The Moscow Times.

Падіння доходів за 10 місяців зумовлене зниженням цін на нафту: середня ціна нафти сору Urals за січень-жовтень 2025 року зменшилася на 14,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Окрім того, свою роль зіграло зміцнення рубля до долара США в середньому на 7,3%, що призвело до падіння рубльової ціни Urals, яка використовується для розрахунку нафтових податків, на 20,1%.

Як повідомлялося, вартість нафти сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни цього року впала нижче за $50 за барель.

Доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу у вересні становили лише 582,5 млрд руб., що на 24,5% менше, ніж за аналогічний період торік.

До того стало відомо, що російський уряд очікує, що внески нафтогазової промисловості до національного бюджету цього року знизяться до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року. Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.