Ціна російської нафти вперше з весни впала нижче $50 за барель

Вартість нафти сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни цього року впала нижче за $50 за барель.

Так, у порту "Приморськ" на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4, передає The Moscow Times.

У результаті Urals вперше пішла нижче оновленої цінової стелі Європейського Союзу, яка була встановлена ​​на планці $47,6.

Як зазначається, російська нафта дешевшає вслід за світовими нафтовими котируваннями, які цього тижня оновили мінімуми з травня. Вартість сорту Brent за три тижні впала на 15% і зараз становить трохи вище $60.

На думку аналітиків, причина – у перемир'ї між Ізраїлем та ХАМАС, яке знизило напруженість на Близькому Сході та загрози для танкерів, що проходять Суецьким каналом та Червоним морем. Наразі ринок сфокусований на надлишку нафти, який організують країни ОПЕК+, що нарощують видобуток.

Ціни на нафту, що знижуються, обіцяють нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт російської скарбниці на 2025 рік верстали з розрахунку, що барель Urals буде $70, проте плановий рівень згодом знизили до $58. Разом із ним був радикально зменшений план з нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн руб. тепер російська влада чекає лише 8,6 трлн руб.

У бюджет на 2026 рік Мінфін РФ заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні – 8,9 трлн руб., що на 20% нижче, ніж у 2024 році. При рекордних військових витратах це обіцяє скарбниці дефіцит на 3,8 трлн руб.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, ціни на нафту знижуються, за підсумками тижня падіння може сягнути близько 3%. Ринки реагують на анонс зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Владіміра Путіна в Будапешті та на оцінки Міжнародного енергетичного агентства щодо можливого профіциту пропозиції в 2026 році.

Доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу у вересні становили лише 582,5 млрд руб., що на 24,5% менше, ніж за аналогічний період торік.

До того стало відомо, що російський уряд очікує, що внески нафтогазової промисловості до національного бюджету цього року знизяться до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року. Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.

У вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.