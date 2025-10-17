Світові ціни на нафту продовжують падати на тлі анонсу саміту Трампа з Путіним, – Reuters

Ціни на нафту знижуються, за підсумками тижня падіння може сягнути близько 3%.

Ринки реагують на анонс зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті та на оцінки Міжнародного енергетичного агентства щодо можливого профіциту пропозиції у 2026 році, повідомляє Reuters.

Вранці в п’ятницю ціна ф'ючерса на нафту марки Brent опускається до $60,98 за барель (-0,13%), WTI – до $57,37 (-0,16%).

На настрої ринку впливає те, що Трамп і Путін погодили ще один саміт щодо завершення війни в Україні, який можуть провести упродовж двох тижнів у Будапешті. На тлі цих планів Володимир Зеленський прямує до Білого дому, а Вашингтон посилює тиск на Індію та Китай, закликаючи скоротити закупівлі російської нафти.

"Побоювання жорсткіших обмежень пропозиції послабшали після оголошення про зустріч Трампа і Путіна для обговорення завершення війни в Україні", – зазначив аналітик ANZ Деніел Гайнс.

Додатковий тиск створили дані Управління енергетичної інформації США: запаси нафти у США за тиждень зросли на 3,5 млн барелів – до 423,8 млн барелів при прогнозі +288 тис. Збільшення запасів пов’язали зі зниженням завантаження НПЗ під час осінніх ремонтів. Поряд з цим, видобуток у США піднявся до рекордних 13,636 млн б/д.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту зросли на 1% після заяви Трампа про обіцянку Індії зупинити імпорт з Росії.

Таким чином ринок оцінює можливий перерозподіл географії світових постачань.