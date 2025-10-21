Грузія почала купувати нафту для свого нового НПЗ в Росії, – Reuters

Російська "Русснефть" у жовтні поставила першу партію нафти на новозбудований нафтопереробний завод у Кулеві, Грузія.

Про це свідчать дані LSEG щодо руху суден і дані галузевих джерел, повідомляє Reuters.

Танкер Kayseri 6 жовтня доставив 105 340 тонн нафти сорту Siberian Light з російського порту Новоросійськ до термінала Kulevi Oil Terminal.

Таким чином Грузія планує зменшити залежність від імпорту пального з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Водночас для Росії поставки є частиною диверсифікації експорту на тлі західних санкцій.

НПЗ у Кулеві почав роботу цього місяця з початковою потужністю переробки близько 1,2 млн тонн нафти на рік, або орієнтовно 24 тис. барелів на добу. До 2028 року потужність заводу планують поетапно збільшити до 4 млн тонн на рік для забезпечення внутрішнього ринку і експорту. Будівництвом НПЗ займається компанія Black Sea Petroleum. Частково фінансування першої фази проєкту забезпечив державний "Фонд розвитку Грузії" (DFG), а також грузинські банки. Загалом бюджет першої фази проєкту оцінюється у $110 млн.

Раніше повідомлялось, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.

За даними співрозмовників агентства Reuters, нафтопереробний завод зупинив установку перегонки сирої нафти АВТ-11 потужністю 18,9 тис. тонн, або близько 138,54 тис. барелів на добу. Вони уточнили, що ще одна установка – АВТ-9 – вже була зупинена станом на час атаки дронів у неділю.