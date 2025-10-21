Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт нафти РФ
1 085 9

Грузія почала купувати нафту для свого нового НПЗ в Росії, – Reuters

рф

Російська "Русснефть" у жовтні поставила першу партію нафти на новозбудований нафтопереробний завод у Кулеві, Грузія.

Про це свідчать дані LSEG щодо руху суден і дані галузевих джерел, повідомляє Reuters.

Танкер Kayseri 6 жовтня доставив 105 340 тонн нафти сорту Siberian Light з російського порту Новоросійськ до термінала Kulevi Oil Terminal.

Таким чином Грузія планує зменшити залежність від імпорту пального з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Водночас для Росії поставки є частиною диверсифікації експорту на тлі західних санкцій.

НПЗ у Кулеві почав роботу цього місяця з початковою потужністю переробки близько 1,2 млн тонн нафти на рік, або орієнтовно 24 тис. барелів на добу. До 2028 року потужність заводу планують поетапно збільшити до 4 млн тонн на рік для забезпечення внутрішнього ринку і експорту.

Будівництвом НПЗ займається компанія Black Sea Petroleum. Частково фінансування першої фази проєкту забезпечив державний "Фонд розвитку Грузії" (DFG), а також грузинські банки. Загалом бюджет першої фази проєкту оцінюється у $110 млн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.

За даними співрозмовників агентства Reuters, нафтопереробний завод зупинив установку перегонки сирої нафти АВТ-11 потужністю 18,9 тис. тонн, або близько 138,54 тис. барелів на добу. Вони уточнили, що ще одна установка – АВТ-9 – вже була зупинена станом на час атаки дронів у неділю.

Автор: 

Грузія (270) нафта (5128) НПЗ (457) росія (15371) експорт (4036)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Норм рашка їм мозок промила
показати весь коментар
21.10.2025 16:07 Відповісти
Засрала. Промивання там ще попереду.
показати весь коментар
21.10.2025 16:22 Відповісти
Обнулити перевалку новоросійська!
показати весь коментар
21.10.2025 16:17 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 16:29 Відповісти
...а полиці наших магазинів і далі заставлені пляшками з грузинським вином і мінеральними водами...
показати весь коментар
21.10.2025 16:34 Відповісти
Рашисти продають грузиам нафту а на виручені гроші скуповують в Грузії землю за безцінь. ***** даже не потрібно воювати. Скоро грузини підуть з вузликами за спиною по світу як цигани. Оце і є грузинська мрія
показати весь коментар
21.10.2025 16:45 Відповісти
Особый цинизм ситуации в том, что Россия направляет нефть именно в Грузию - страну, часть которой она до сих пор оккупирует. Несмотря на это, грузинское правительство, контролируемое пророссийской партией "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, фактически идет навстречу Москве. Грузинский НПЗ в Кулеви стал первой площадкой, куда Россия отправила нефть после начала кризиса. Этот шаг не только усиливает экономические связи между странами, но и ставит Тбилиси в неудобное положение: помогая России, Грузия фактически обслуживает интересы государства, оккупировавшего Абхазию и Южную Осетию.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA" Тобто Рашка переробляє свою нафту на грузинському НПЗ і отримує нафтопродукти,оскільки на кацапНПХ проблеми після атак України... От тобі й горді,благородні джігіти.....
показати весь коментар
21.10.2025 16:56 Відповісти
Грузинські умовні 73% знали за кого голосувати на виборах. І в найближче майбутнє потихеньку сповзають під смердячий російський чобіт.
показати весь коментар
21.10.2025 18:23 Відповісти
Міхо б ніколи такого не вчинив. Україна перша прийшла на допомогу Грузії у 2008му
показати весь коментар
21.10.2025 19:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 